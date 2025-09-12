recherche
Dragon Quest VII Reimagined annoncé avec sa bande-annonce et déjà une date de sortie
Vous n'avez peut-être pas vu passer le truc mais ce matin-même, une rumeur émergeait sur un remake de Dragon Quest VII, listé par un revendeur avant que l'espoir ne soit mis sur un tapis quand fut découvert sur le même site des fiches random type Final Fantasy XVII sur Steam (qui arrivera certes un jour, mais voilà quoi).

Et en fait si. Le Direct a donc confirmé Dragon Quest VII Reimagined, deuxième remake de cet épisode au contenu fou (près d'une centaine d'heures juste pour l'histoire principale) dont la durée de vie ne sera peut-être pas la même vu que les développeurs promettent un rythme plus soutenu, en plus de nouveautés dans le système de combat et cette nouvelle direction artistique déjà sujette à quelques débats.

Ça arrivera le 5 février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 2… et Switch 1.

publié le 12/09/2025 à 15:13 par Gamekyo
commentaires (30)
maisnon publié le 12/09/2025 à 15:15
J'aime bien la DA, ça pourrait être plus détaillé au niveau des décors, mais le character design est superbe.
newtechnix publié le 12/09/2025 à 15:17
Cette musique orchestrale ne semble pas vouloir vieillir
burningcrimson publié le 12/09/2025 à 15:22
En espérant qu'ils censurent pas les designs de Toriyama encore une fois...
geneon publié le 12/09/2025 à 15:27
Vous voulez dire 2026 ?
fyrefly publié le 12/09/2025 à 15:29
Direct sur PC !
rbz publié le 12/09/2025 à 15:33
comment dire !!!! day one
regardez l'interview sur le compte japonais.
on apprend qu'ils ont remanié l'histoire pour qu'elle soit mieux rythmé avec des ajouts narratifs. (oui parce que le jeu d'origine c'est 80% d'histoire fillers)
shanks publié le 12/09/2025 à 15:35
rbz
Après DQ, j'ai toujours perçu ça comme ça dans la majorité des épisodes.

Y a un fil rouge, mais chaque village (et ce qui l'entoure) est une sorte de mini-histoire.
rbz publié le 12/09/2025 à 15:38
shanks je trouve que ça n'a jamais été aussi prononcé que dans DQ7 malgré tout ou il faut vraiment attendre la toute fin pour avoir un semblant de fil rouge.(alors que c'est le DQ le plus long)
rbz publié le 12/09/2025 à 15:52
franchement tous ce que j'ai vu me séduit. art style très figurine sur les chara et les décors très diorama, les seiyuu, les interfaces modernisé.

très très hâte
rbz publié le 12/09/2025 à 16:05
https://cdn.discordapp.com/attachments/335724355788996619/1416091084509024297/G0p0LnzXkAATGPp.jpg?ex=68c59518&is=68c44398&hm=8b63ea02378b0457c98a15ac0d067781ebafdf4ca1c8fc65c6b9f99c1c3d2146


shanks publié le 12/09/2025 à 16:37
rbz
Ouais on sent le côté diorama, mais je trouve ça froid pour un DQ...
micheljackson publié le 12/09/2025 à 16:45
Je vois que sur Steam ils ont mis une édition "deluxe" à 75€ et avec laquelle on pourra jouer 2 jours en avance, quelle bande d'escrocs eux aussi
https://imgur.com/a/Kjpu3vF
newtechnix publié le 12/09/2025 à 17:01
Day one peu importe la version
whookid publié le 12/09/2025 à 17:27
j'espère qu'il sera moins long

J'avais luté pour le finir
narustorm publié le 12/09/2025 à 18:12
Top switch 1 donc sur cartouche
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:48
Et je vais repasser une troisième fois à la caisse hahaha
arquion publié le 12/09/2025 à 19:29
J'espère qu'ils feront le 4-5-6 avec cette DA
kurosu publié le 12/09/2025 à 20:37
Le retour de SE
Refasse pareil pour tous les DQ
gamergunz publié le 12/09/2025 à 21:18
mais pourquoi le 7 et pas le 8 ?
sinon c'est quand ils veulent pour des news pour le 12
rbz publié le 12/09/2025 à 21:31
gamergunz le 7 est beaucoup plus populaire que le 8 au japon.
gamergunz publié le 12/09/2025 à 21:36
rbz Ah d'accord je ne savais pas enfin je dis pas non non plus il était chouette cet opus.
kadaj68800 publié le 12/09/2025 à 21:43
Sur Switch 1, il passera très bien ! pas envie de l'avoir en game key card.
whookid publié le 12/09/2025 à 22:00
rbz Le 5 aussi est très populaire peut etre le prochain.
pimoody publié le 13/09/2025 à 06:17
Mais pourquoi ils insistent avec les cartouches switch 2 sur clé, la logique voudrait même que ce soit l’inverse…
Switch 1 en clé et promouvoir les jeux Switch 2 (même si les deux versions devraient être sur cartouche pour un tel jeu).
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 09:46
rbz je partage ton avis. La seule chose "agacante" mais ce n'est pas que ce jeu (deja sorti) c'est qu'on connait tous les personnages avant la sortie du jeu. J'aime pouvoir decouvrir l'équipe au fur et à mesure.
Apres rien n'indique qu'il n'y aura pas de nouveaux personnages surprises
malroth publié le 13/09/2025 à 13:33
j'avais fait le jeu sur 3DS, le jeu le plus long qui m'a été de faire en histoire principale

donc s'ils racourcissent, c'est une excellente chose.
choroq publié le 13/09/2025 à 22:57
Je me rappel dans les magasines, le japon fou de ce jeu, bon, jamais fait de DK, qui sait il pourrait être une porte d'entrée avec cette nostalgie qui l'entoure.
randyofmana publié le 14/09/2025 à 14:04
choroq Gaffe, comme dit plus haut, c'est le plus long de la série niveau scénar (parce qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter et chacun a son petit drame à résoudre), donc attention à l'overdose si c'est ton premier épisode J'avais mis plus de 100h pour finir le remake 3DS, sachant qu'il n'y a pas énormément de quêtes annexes dans ce jeu... Cette nouvelle version devrait être raccourcie, reste à savoir comment !
choroq publié le 14/09/2025 à 20:11
randyofmana

Franchement je pense pas le faire, en ce moment, j'ai vachement ralentie, depuis xenoblade X, j'ai quasiment pas rejouer. Puis j'ai une liste encore en attente infaisable, bref, DQ7 c'est juste de la nostalgie quand je le découvrais dans les magazines.
randyofmana publié le 14/09/2025 à 22:54
choroq Pardon, j'ai interprété ton message en pensant que tu comptais te lancer dans DQ7, mais je vois que tu parlais de porte d'entrée de manière plus générale

Et oui, difficile de tenir le rythme avec tous ces jeux qui sortent, dont certains comme Xeno X ou celui-ci qui sont très longs...
Fiche descriptif
Dragon Quest VII Reimagined
0
Ils aiment
Nom : Dragon Quest VII Reimagined
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
