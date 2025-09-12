Dragon Quest VII Reimagined annoncé avec sa bande-annonce et déjà une date de sortie

Vous n'avez peut-être pas vu passer le truc mais ce matin-même, une rumeur émergeait sur un remake de, listé par un revendeur avant que l'espoir ne soit mis sur un tapis quand fut découvert sur le même site des fiches random typesur Steam (qui arrivera certes un jour, mais voilà quoi).Et en fait si. Le Direct a donc confirmé, deuxième remake de cet épisode au contenu fou (près d'une centaine d'heures juste pour l'histoire principale) dont la durée de vie ne sera peut-être pas la même vu que les développeurs promettent un rythme plus soutenu, en plus de nouveautés dans le système de combat et cette nouvelle direction artistique déjà sujette à quelques débats.Ça arrivera le 5 février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 2… et Switch 1.