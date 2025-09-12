Dragon Quest VII Reimagined annoncé avec sa bande-annonce et déjà une date de sortie
Vous n'avez peut-être pas vu passer le truc mais ce matin-même, une rumeur émergeait sur un remake de Dragon Quest VII, listé par un revendeur avant que l'espoir ne soit mis sur un tapis quand fut découvert sur le même site des fiches random type Final Fantasy XVII sur Steam (qui arrivera certes un jour, mais voilà quoi).
Et en fait si. Le Direct a donc confirmé Dragon Quest VII Reimagined, deuxième remake de cet épisode au contenu fou (près d'une centaine d'heures juste pour l'histoire principale) dont la durée de vie ne sera peut-être pas la même vu que les développeurs promettent un rythme plus soutenu, en plus de nouveautés dans le système de combat et cette nouvelle direction artistique déjà sujette à quelques débats.
Ça arrivera le 5 février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 2… et Switch 1.
regardez l'interview sur le compte japonais.
on apprend qu'ils ont remanié l'histoire pour qu'elle soit mieux rythmé avec des ajouts narratifs. (oui parce que le jeu d'origine c'est 80% d'histoire fillers)
Après DQ, j'ai toujours perçu ça comme ça dans la majorité des épisodes.
Y a un fil rouge, mais chaque village (et ce qui l'entoure) est une sorte de mini-histoire.
très très hâte
Ouais on sent le côté diorama, mais je trouve ça froid pour un DQ...
https://imgur.com/a/Kjpu3vF
J'avais luté pour le finir
Refasse pareil pour tous les DQ
sinon c'est quand ils veulent pour des news pour le 12
Switch 1 en clé et promouvoir les jeux Switch 2 (même si les deux versions devraient être sur cartouche pour un tel jeu).
Apres rien n'indique qu'il n'y aura pas de nouveaux personnages surprises
donc s'ils racourcissent, c'est une excellente chose.
Franchement je pense pas le faire, en ce moment, j'ai vachement ralentie, depuis xenoblade X, j'ai quasiment pas rejouer. Puis j'ai une liste encore en attente infaisable, bref, DQ7 c'est juste de la nostalgie quand je le découvrais dans les magazines.
Et oui, difficile de tenir le rythme avec tous ces jeux qui sortent, dont certains comme Xeno X ou celui-ci qui sont très longs...