Donkey Kong Bananza s'offre une extension surprise, et c'est disponible dès maintenant
Ce fut rapide mais Donkey Kong Bananza se voit déjà annoncé un DLC et carrément en shadow-drop svp, vous emmenant sur l'île du macaque avec bien entendu ce qu'il faut d'exploration, mais cette fois avec une progression purement rogue avec retour à zéro des compétences après un run mais des gains permanents pour faire toujours mieux. Pourquoi pas.
Par contre, il faut respecter les tarifs du petit artisan : 19,99€.
Le sortir aussi tôt après la sortie du jeu, surtout que pour le coup la map fait très Donkey Kong en terme de DA et c'est ce que bcp ont reproché au jeu.
C'est très jolie aussi.
Le même niveau de prix que pour Kirby pour quelques heures de jeu le petit artisan
amario : disons que le concept s'éloigne quand même pas mal du jeu de base, avec un côté rogue-like et scoring qui me fait dire qu'ils ont bossé dessus le temps du peaufinage du jeu de base.
rogeraf : une map mais tu as aussi une revisite des différentes strates sous forme de mode "scoring", mais bon ça reste assez léger comme contenu et ça vaut clairement pas 20€...
trop de dlc dans ce nintendo direct
En plus à un moment la collect ça a ses limites, même si le jeu est jolie et le gameplay fun en main, c’est la quintessence du vide dans le fond.