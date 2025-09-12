recherche
Donkey Kong Bananza s'offre une extension surprise, et c'est disponible dès maintenant
Ce fut rapide mais Donkey Kong Bananza se voit déjà annoncé un DLC et carrément en shadow-drop svp, vous emmenant sur l'île du macaque avec bien entendu ce qu'il faut d'exploration, mais cette fois avec une progression purement rogue avec retour à zéro des compétences après un run mais des gains permanents pour faire toujours mieux. Pourquoi pas.

Par contre, il faut respecter les tarifs du petit artisan : 19,99€.

6
Qui a aimé ?
iglooo, ducknsexe, gaeon, kevinmccallisterrr, jamrock, kisukesan
publié le 12/09/2025 à 15:05 par Gamekyo
commentaires (20)
shinz0 publié le 12/09/2025 à 15:07
20€ quand même
blackninja publié le 12/09/2025 à 15:12
C’est pour ça qu’il était moins cher que MKW
losz publié le 12/09/2025 à 15:18
L’avantage, c’est que ca donne pas du tout envie
amario publié le 12/09/2025 à 15:21
Loin le temps ou nintendo vendait un dlc fraîchement développé après la sortie du jeu et pour pas cher. La on sent clairement la partie du jeu retirée de l'original. On parle d'un jeu sorti en juillet, donc le bousin était clairement fini.
rogeraf publié le 12/09/2025 à 15:28
20 euros pour une carte, j'aurais mis 5. Tant pis pour eux.
akinen publié le 12/09/2025 à 15:32
5€ oui. J’ai encore tout le post game à faire. Sorry
rogeraf publié le 12/09/2025 à 15:34
L'extension de mario kart, ca sera 60 euros ?
seb84 publié le 12/09/2025 à 15:37
losz +1
gaeon publié le 12/09/2025 à 15:54
Il a plutôt une bonne gueule ce dlc, un peu cher de prime abord par contre il est vrai. Après le jeu de base était très généreux
tlj publié le 12/09/2025 à 16:06
Tout l'inverse de ce que j'aurais aimé...
51love publié le 12/09/2025 à 16:41
Ils auraient dû le mettre dans le jeu de base...

Le sortir aussi tôt après la sortie du jeu, surtout que pour le coup la map fait très Donkey Kong en terme de DA et c'est ce que bcp ont reproché au jeu.

C'est très jolie aussi.

Le même niveau de prix que pour Kirby pour quelques heures de jeu le petit artisan
bladagun publié le 12/09/2025 à 17:59
Let's goooo, take of your pants
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:45
Hahaha ils sont trop drôle avec leur dlc
fdestroyer publié le 12/09/2025 à 20:27
Clairement emputé du jeu de base volontairement, c'est juste nul comme pratique
syoshu publié le 12/09/2025 à 20:31
Enfin un univers qui ressemble à du DK, meme si c'est pas encore totalement ça. Mais pourquoi avoir gardé les mêmes ennemis alors que ceux de la fin du jeu auraient été 1000x mieux
tripy73 publié le 12/09/2025 à 23:22
Non merci ça ira, j'ai déjà eu ma dose avec le jeu de base... sans parler du prix

amario : disons que le concept s'éloigne quand même pas mal du jeu de base, avec un côté rogue-like et scoring qui me fait dire qu'ils ont bossé dessus le temps du peaufinage du jeu de base.

rogeraf : une map mais tu as aussi une revisite des différentes strates sous forme de mode "scoring", mais bon ça reste assez léger comme contenu et ça vaut clairement pas 20€...
kageyama publié le 13/09/2025 à 00:47
on peut s'en passer...
trop de dlc dans ce nintendo direct
pimoody publié le 13/09/2025 à 06:32
20e

En plus à un moment la collect ça a ses limites, même si le jeu est jolie et le gameplay fun en main, c’est la quintessence du vide dans le fond.
sonilka publié le 13/09/2025 à 09:39
Outre le contenu en lui meme qui est pauvre, on voit clairement que c'était une strate prévue dans le jeu de base et qu'on a retiré pour la refourguer en DLC. Le jeu est sorti y a moins de 2 mois, personne n'est dupe.
tristram publié le 14/09/2025 à 11:00
70 euros + 20 soit 90 euros pour le jeu complet . ca va c'est bien la nouvelle tarification de Nintendo .
