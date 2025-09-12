recherche
News / Blogs
Super Mario Galaxy 1+2 font leur retour pour préparer l'arrivée du nouveau film
La rumeur était donc vraie et le prochain film du plombier ne sera pas « Super Mario World » comme attendu au départ, mais Super Mario Galaxy dont la sortie aura lieu en salles le 3 avril 2026.

Un premier teaser peu éloquent est tombé, mais le plus important restera évidemment l'arrivée de la compilation Mario Galaxy 1 + 2 sur Nintendo Switch (1, mais compatible 2 forcément) et ce dès le 2 octobre prochain au « DOUX » prix de 70€ (ou 39,99€ l'unité sur l'eShop). Des Amiibo suivront en avril dans un parfait sens du timing.



3
Qui a aimé ?
kevinmccallisterrr, kisukesan, gareauxloups
publié le 12/09/2025 à 14:23 par Gamekyo
commentaires (37)
negan publié le 12/09/2025 à 14:24
Les pires Mario 3D.
shanks publié le 12/09/2025 à 14:24
negan
Meurs dans les tréfonds du 504
negan publié le 12/09/2025 à 14:25
shanks Mario Sunshine les deboite
ravyxxs publié le 12/09/2025 à 14:25
Console du remaster mon capitaine.

shanks C'est pas drôle
amario publié le 12/09/2025 à 14:25
Cette blague. Pas fichu de le vendre avec la première compile. Ils te le refourguent dans une deuxième. Putin les 40 ans de la honte
losz publié le 12/09/2025 à 14:26
Les deux plus grands jeux de plateforme 3D de tous les temps réunis dans une compilation, parfait
guiguif publié le 12/09/2025 à 14:26
Ce gros fist, les mecs ont fait exprès de ne pas mettre Galaxy 2 dans la compile sortie ya quelques années et là ils te ressortent une compile avec le 1 et le 2 plein pot comme ça tu paie deux fois Galaxy 1
sonilka publié le 12/09/2025 à 14:26
40€ pièce. Tout va bien. Ils en ont plus rien à battre.
jenicris publié le 12/09/2025 à 14:26
Le prix

J'étais trop chaud à leur annonce mais pas à ce prix
evilchris publié le 12/09/2025 à 14:28
Combien
destati publié le 12/09/2025 à 14:29
Pardon ? 70€ ?
axlenz publié le 12/09/2025 à 14:29
70e la compile de remasters alors qu'ils ont sorti l'un des 2 il n'y a pas longtemps...
rogeraf publié le 12/09/2025 à 14:30
C'est sympa cette compile mais ca serait bien de mettre la vrai compile du moment le Banger de la compile toutes consoles et toutes époques confondues !!!!!!!!!!!
Oui vous avez bien lu
A savoir : Bubsy in:The Purrfect Collection
volran publié le 12/09/2025 à 14:31
Chaud pour ceux qui vont prendre le jeu a 70 euros. Une vieille compile éclatée
stardustx publié le 12/09/2025 à 14:33
Petits joueurs, ils auraient pu la mettre a 90e
sonilka publié le 12/09/2025 à 14:39
N'empêche commercialement parlant c'est malin. Avec le film qui porte le meme nom, combien de gosses vont réclamer ces jeux ? De base ils en auraient vendu pas mal, la ils vont en vendre des caisses.
gat publié le 12/09/2025 à 14:39
Vous êtes tous de mauvaise foi. Le Petit Artisan les ressorte car ils ont bidé sur Wii
alozius publié le 12/09/2025 à 14:43
40€ pièce, ou 70€ les deux. Alors que le prix normal de ce simple portage aurait dû être 40€ pour les deux.
Nintendo qui pisse littéralement sur ses consommateurs. Continuez à acheter vous avez raison.
osiris67 publié le 12/09/2025 à 14:43
Les mecs auraient pu faire un 3 mais nan, ca ressort les vielleries
akinen publié le 12/09/2025 à 14:45
Et pkoi pas 89€ chacun?
sandman publié le 12/09/2025 à 14:49
toujours la même critique sur le prix, que je peux comprendre, par des gens qui pour la plupart achètent tout day one au prix fort, confortant le positionnement de tous les éditeurs de sortir des remakes/remaster faciles aux prix fort. Ca reste cocasse quand même. Mais on est pas à quelques incohérences chez les gamers qui valident par l'achat des remaster à la con pendant que les nouvelles licences font des bides pas possible. Faut être un peu cohérent quand même dans la vie...
tripy73 publié le 12/09/2025 à 14:52
70€ pour 2 portages de jeux Wii c'est vraiment n'importe quoi, ils ont totalement craqué sur leur nouvelle grille tarifaire chez Nintendo
gasmok2 publié le 12/09/2025 à 15:02
Bah quoi le petit artisan a besoin d'argent pour faire tourner son atelier
soulfull publié le 12/09/2025 à 15:09
La carrotte pour tous les possesseurs de Mario 3d all stars et pire au prix fort.Malheureusement il ya des chances qu'il se retrouve vite en rupture de stock et même introuvable aprés quelques années.

Sinon je n'ai jamais acheté une exclu Nintendo en demat parce qu'il ont le pire store qui ferme assez vite d'ailleurs.

Pour le film , je n'ai toujours pas encore regardé le premier mais j'imagine qu'on va falloir attendre la Switch 4 pour avoir des graphismes de cette trempe dans un jeu Mario.
eruroraito7 publié le 12/09/2025 à 15:14
70€...... Abusé
forte publié le 12/09/2025 à 15:15
soulfull Pas vraiment une carotte, car ton 3D All Stars tu peux le revendre au prix de celui-là. De plus t'as 64 et Sunshine dedans. Mais sinon Day One à 50 balles chez Carrefour, le 2 était tellement fou.

Après pour revenir au store, tu peux toujours retélécharger tes jeux Wii aujourd'hui, donc c'est pas vraiment (pour le moment ?) un problème.
kirk publié le 12/09/2025 à 15:30
Ces rats.
Sinon ils sont excellents ces Mario. Cette ost
commandermargulis publié le 12/09/2025 à 15:40
C'est quand même assez scandaleux.
Alors ce sont des purs chefs d'oeuvre, mais 80 euros les jeux Wii???

De manière générale le directest tout de même décevant. Des DLC, des jeux multisupports et franchement peu de chose qui donnent envie d'acheter un Switch 2.
Ils se reposent sur leurs lauriers.
Quand on voit ce que la Switch 1 avait proposé en 2017...
Et puis sans déconner, au niveau tarif, ils abusent vraiment. Sony et Microsoft sont des débutants à côté d'eux...
lautrek publié le 12/09/2025 à 16:42
Pour les 40 ans ils auraient pu marquer le coup, genre 30€ la compile, à ce prix là j'en aurais pris un pour moi et un pour mes neveux, là ce sera rien.
naru publié le 12/09/2025 à 16:43
ravyxxs
Quand on sait que certains ici même critiquaient les remasters à foison sur les autres consoles, que peut-on dire de cette Switch 2 ? A peine sortie et déjà une panoplie de jeux Switch 1 qui ressortent sur la 2 et pour couronner le tout, plein pot !
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 16:56


Par contre le film il va déboîté
whookid publié le 12/09/2025 à 17:30
negan Merci

Aprés le meilleur restera Mario 64
light publié le 12/09/2025 à 17:44
Et y’a des gens qui osent défendre cette boite, leur console éclatée et leur politique anti-consommateur

Je comprends vraiment pas et pourtant j’achète leurs consoles à regret à chaque fois car j’adore les licences mais faut rester objectif. C’est la boite de l’enc*lade
soulfull publié le 12/09/2025 à 18:03
forte Sisi justement car le 3D all star coutait 45 balles à la sortie et comme tu l'a precisé il contient aussi Sunshine et 64 et j'ai aucune envie de le vendre.
Celui là on t'obllige à racheter Galaxy si tu ne veux pas du démat et on te facture 70 balles.
jobiwan publié le 12/09/2025 à 18:37
guiguif Sauf que la première compilation, c'était de l'émulation avec quelques retouches (texte ; la commande de la manette) sans contenu supplémentaire.
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:39
Trop bien, il sera moi direct
J’adore ces deux jeux
sasquatsch publié le 14/09/2025 à 19:19
Le galaxy 2...mon premier jeu acheté jamais ouvert...
Dison oui...8 ans après et ça faisait mal aux yeux sur la grande télé via la wiiU... remballé de suite espérant un relifting...et bien voilà, voeu exaucé..
Mais j'attendrai de me le choper a 20€ dans 8 ans
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
2
Ils aiment
Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo