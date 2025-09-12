Super Mario Galaxy 1+2 font leur retour pour préparer l'arrivée du nouveau film
La rumeur était donc vraie et le prochain film du plombier ne sera pas « Super Mario World » comme attendu au départ, mais Super Mario Galaxy dont la sortie aura lieu en salles le 3 avril 2026.
Un premier teaser peu éloquent est tombé, mais le plus important restera évidemment l'arrivée de la compilation Mario Galaxy 1 + 2 sur Nintendo Switch (1, mais compatible 2 forcément) et ce dès le 2 octobre prochain au « DOUX » prix de 70€ (ou 39,99€ l'unité sur l'eShop). Des Amiibo suivront en avril dans un parfait sens du timing.
Meurs dans les tréfonds du 504
shanks C'est pas drôle
J'étais trop chaud à leur annonce mais pas à ce prix
Oui vous avez bien lu
A savoir : Bubsy in:The Purrfect Collection
Nintendo qui pisse littéralement sur ses consommateurs. Continuez à acheter vous avez raison.
Sinon je n'ai jamais acheté une exclu Nintendo en demat parce qu'il ont le pire store qui ferme assez vite d'ailleurs.
Pour le film , je n'ai toujours pas encore regardé le premier mais j'imagine qu'on va falloir attendre la Switch 4 pour avoir des graphismes de cette trempe dans un jeu Mario.
Après pour revenir au store, tu peux toujours retélécharger tes jeux Wii aujourd'hui, donc c'est pas vraiment (pour le moment ?) un problème.
Sinon ils sont excellents ces Mario. Cette ost
Alors ce sont des purs chefs d'oeuvre, mais 80 euros les jeux Wii???
De manière générale le directest tout de même décevant. Des DLC, des jeux multisupports et franchement peu de chose qui donnent envie d'acheter un Switch 2.
Ils se reposent sur leurs lauriers.
Quand on voit ce que la Switch 1 avait proposé en 2017...
Et puis sans déconner, au niveau tarif, ils abusent vraiment. Sony et Microsoft sont des débutants à côté d'eux...
Quand on sait que certains ici même critiquaient les remasters à foison sur les autres consoles, que peut-on dire de cette Switch 2 ? A peine sortie et déjà une panoplie de jeux Switch 1 qui ressortent sur la 2 et pour couronner le tout, plein pot !
Par contre le film il va déboîté
Aprés le meilleur restera Mario 64
Je comprends vraiment pas et pourtant j’achète leurs consoles à regret à chaque fois car j’adore les licences mais faut rester objectif. C’est la boite de l’enc*lade
Celui là on t'obllige à racheter Galaxy si tu ne veux pas du démat et on te facture 70 balles.
J’adore ces deux jeux
Dison oui...8 ans après et ça faisait mal aux yeux sur la grande télé via la wiiU... remballé de suite espérant un relifting...et bien voilà, voeu exaucé..
Mais j'attendrai de me le choper a 20€ dans 8 ans