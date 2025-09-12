Resident Evil Requiem : le nouveau trailer + confirmation d'une version Switch 2

Le monde moderne se veut surprenant et alors que l'aperçu GamesCom a déçu, il aura donc fallu un Nintendo Direct pour bénéficier de la vraie deuxième bande-annonce de, confirmant donc l'arrivée sur Switch 2 en même temps que les autres supports (27 février 2026). C'est d'ailleurs à cette même date que seront rajoutés sur l'eShop les Edition GOLD deetA part cela, pas grand-chose à dire tant Capcom souhaite distiller lentement les secrets de ce nouvel épisode, et surtout ne pas répondre aux rumeurs sur la présence de Léon (jouable) et le côté ouvert de Raccoon City.