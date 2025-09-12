Resident Evil Requiem : le nouveau trailer + confirmation d'une version Switch 2
Le monde moderne se veut surprenant et alors que l'aperçu GamesCom a déçu, il aura donc fallu un Nintendo Direct pour bénéficier de la vraie deuxième bande-annonce de Resident Evil Requiem, confirmant donc l'arrivée sur Switch 2 en même temps que les autres supports (27 février 2026). C'est d'ailleurs à cette même date que seront rajoutés sur l'eShop les Edition GOLD de Resident Evil 7 et Resident Evil Village.
A part cela, pas grand-chose à dire tant Capcom souhaite distiller lentement les secrets de ce nouvel épisode, et surtout ne pas répondre aux rumeurs sur la présence de Léon (jouable) et le côté ouvert de Raccoon City.
Content de voir enfin un gros jeu multi débarquer sur Switch 2 en même temps que les autres supports perso
Au moins c'était en VR sur PS4 RE7, c'était nouveau puis sans ton casque c'était propre. Mais là franchement c'est chaud. Hâte de voir la gueule du Raccoon ouvert avec Leon en 10 FPS sur sa moto.
Ah oui ce truc c'est la version Switch 2, le jeu est méga propre sur PS5, il a même reçu le titre du plus beau jeu du salon a la Gamescom, devant des jeux au Unreal Engine 5 (Silent Hill F, MGS Delta etc).
Il y avait moyen de faire plus beau pour de la Switch 2 quand-même je pense, a ne surtout pas faire dans cette version a moins que le trailer est en mode portable je sais pas. C'est vraiment laid en tout cas.
La Switch n'avait pas eu les honneurs des derniers RE.
Cela donne un peu d'indice sur une possiblité pour MH Wilds sur Switch 2.
Ca reste impressionnant pour une portable
Ça va faire comme outlaws, espérons le
Ceux que ça ne satisfait pas d'un point de vue technique, ont de toute façon a disposition les autres supports pour avoir ce qu'ils veulent. Tout le monde est content comme ça