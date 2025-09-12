recherche
Resident Evil Requiem : le nouveau trailer + confirmation d'une version Switch 2
Le monde moderne se veut surprenant et alors que l'aperçu GamesCom a déçu, il aura donc fallu un Nintendo Direct pour bénéficier de la vraie deuxième bande-annonce de Resident Evil Requiem, confirmant donc l'arrivée sur Switch 2 en même temps que les autres supports (27 février 2026). C'est d'ailleurs à cette même date que seront rajoutés sur l'eShop les Edition GOLD de Resident Evil 7 et Resident Evil Village.

A part cela, pas grand-chose à dire tant Capcom souhaite distiller lentement les secrets de ce nouvel épisode, et surtout ne pas répondre aux rumeurs sur la présence de Léon (jouable) et le côté ouvert de Raccoon City.

8
Qui a aimé ?
belmoncul, kevinmccallisterrr, link49, toni, tripy73, pimoody, kisukesan, gareauxloups
publié le 12/09/2025 à 14:46 par Gamekyo
commentaires (22)
wolfheart publié le 12/09/2025 à 14:48
Resident evil merguez édition.
midomashakil publié le 12/09/2025 à 14:48
le trailer c'etait pas la version switch 2 ?
drybowser publié le 12/09/2025 à 14:51
Midomashakil si c'était bien marqué en bas au début du trailer que cest tiré de la version Switch 2.
Content de voir enfin un gros jeu multi débarquer sur Switch 2 en même temps que les autres supports perso
marchand2sable publié le 12/09/2025 à 14:51
C'est dégueulasse, j'ai l'impression de revoir RE7 au PS VR 1.
ravyxxs publié le 12/09/2025 à 14:55
marchand2sable C'est ce que Maximilian Dood a dit durant son stream lol, il trouve que parfois même RE7 est plus beau...bon j'en doute mais ça fait mal à attendre.
midomashakil publié le 12/09/2025 à 14:55
drybowser oh merci pour l'info pour moi je trouve pas une grosse différence entre cette version et la version next gen ( ps5..pc) donc le leak d'une version ps4 et probable
playshtayshen publié le 12/09/2025 à 14:58
Nan mais les cheveux on dirait une perruque hahahahahhaah c'est moche !!!!!!!!
marchand2sable publié le 12/09/2025 à 15:01
ravyxxs

Au moins c'était en VR sur PS4 RE7, c'était nouveau puis sans ton casque c'était propre. Mais là franchement c'est chaud. Hâte de voir la gueule du Raccoon ouvert avec Leon en 10 FPS sur sa moto.
jenicris publié le 12/09/2025 à 15:21
marchand2sable c'est la version Switch 2 non ? Les précédents trailers avaient un meilleur rendu il me semble
seb84 publié le 12/09/2025 à 15:26
ça rend quand même pas de ouf, genre version Low bien terne (60 fps??)
marchand2sable publié le 12/09/2025 à 15:27
jenicris

Ah oui ce truc c'est la version Switch 2, le jeu est méga propre sur PS5, il a même reçu le titre du plus beau jeu du salon a la Gamescom, devant des jeux au Unreal Engine 5 (Silent Hill F, MGS Delta etc).
jenicris publié le 12/09/2025 à 15:33
marchand2sable oui c'est pour cela qu'il faut pas s'inquiéter pour les autres plateformes. Le jeu sera très beau
marchand2sable publié le 12/09/2025 à 15:41
jenicris

Il y avait moyen de faire plus beau pour de la Switch 2 quand-même je pense, a ne surtout pas faire dans cette version a moins que le trailer est en mode portable je sais pas. C'est vraiment laid en tout cas.
jenicris publié le 12/09/2025 à 15:43
marchand2sable à moins de n'avoir que la Switch 2 la plupart y joueront sur d'autres plateformes
brook1 publié le 12/09/2025 à 15:52
Ceux qui pensaient qu'on allait se balader dans des grandes zones ouvertes avec une moto peuvent oublier du coup.
newtechnix publié le 12/09/2025 à 17:03
J'ai été bluffé je pensais pas que Capcom allait sortir son prochain RE sur Switch 2.

La Switch n'avait pas eu les honneurs des derniers RE.

Cela donne un peu d'indice sur une possiblité pour MH Wilds sur Switch 2.
osiris67 publié le 12/09/2025 à 17:37
Trop moche, en vrai la switch 2 c est de la ps 4 fat
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:44
Je comprends pas pourquoi sortir trois, Resident Evil le même jour….
syoshu publié le 12/09/2025 à 19:36
Dommage pour les cheveux, car le reste est tres propres et similaire aux autres versions.
Ca reste impressionnant pour une portable
geralttw publié le 12/09/2025 à 19:44
Bla-bla-bla les chialeuse sont de sortis.
Ça va faire comme outlaws, espérons le
onsentapedequijesuis publié le 13/09/2025 à 02:12
Yahouuu !!! Trop content ! Je vais pouvoir me le faire sur switch 2. J'imagine qu'ils ont réussi à dompter le moteur RE Engine sur Switch 2 pour se permettre une sortie en simultané
yukilin publié le 13/09/2025 à 18:41
La version NS2 sera très bonne et c'est tout ce qui compte.
Ceux que ça ne satisfait pas d'un point de vue technique, ont de toute façon a disposition les autres supports pour avoir ce qu'ils veulent. Tout le monde est content comme ça
