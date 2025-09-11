Elden Ring Nightreign s'offre un nouveau mode pour ajouter encore plus de challenge

Bien des fans decommençaient à s'ennuyer malgré l'apport de quelques boss alpha, d'où le besoin de déployer de suite une nouvelle mise à jour de contenu, qui comme promis offre un challenge encore plus accru que le reste et incarné par le mode « Deep of Night ».La présence de nouvelles armes et reliques à débloquer sera là pour équilibrer le défi : des ennemis plus difficiles, la fin des bonus de variations de terrain et l'impossibilité de sélectionner le boss final d'un run, obligeant à s'adapter sur le tas plutôt que de se préparer en amont.Voici un trailer de cette MAJ.