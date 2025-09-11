Elden Ring Nightreign s'offre un nouveau mode pour ajouter encore plus de challenge
Bien des fans de Elden Ring Nightreign commençaient à s'ennuyer malgré l'apport de quelques boss alpha, d'où le besoin de déployer de suite une nouvelle mise à jour de contenu, qui comme promis offre un challenge encore plus accru que le reste et incarné par le mode « Deep of Night ».
La présence de nouvelles armes et reliques à débloquer sera là pour équilibrer le défi : des ennemis plus difficiles, la fin des bonus de variations de terrain et l'impossibilité de sélectionner le boss final d'un run, obligeant à s'adapter sur le tas plutôt que de se préparer en amont.
c'est dommage
Ils ont plusieurs équipes
Entre armored core, elden ring, elden ring extension SOTE, noghtrein et the duskbloods (2026) en contrat avec nintendo c’est normal
Va falloir attendre je pense un bon moment
elden ring et top mais ca reste un jeux ps4
imagine un dark soul 4 avec les graphisme du demon's souls remake
et maintenant une partie de l'équipe et sur une exclu nintendo pour essayer de vendre leurs abonnements switch online