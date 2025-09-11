recherche
News / Blogs
Elden Ring Nightreign s'offre un nouveau mode pour ajouter encore plus de challenge
Bien des fans de Elden Ring Nightreign commençaient à s'ennuyer malgré l'apport de quelques boss alpha, d'où le besoin de déployer de suite une nouvelle mise à jour de contenu, qui comme promis offre un challenge encore plus accru que le reste et incarné par le mode « Deep of Night ».

La présence de nouvelles armes et reliques à débloquer sera là pour équilibrer le défi : des ennemis plus difficiles, la fin des bonus de variations de terrain et l'impossibilité de sélectionner le boss final d'un run, obligeant à s'adapter sur le tas plutôt que de se préparer en amont.

Voici un trailer de cette MAJ.

0
Qui a aimé ?
publié le 11/09/2025 à 05:51 par Gamekyo
commentaires (4)
midomashakil publié le 11/09/2025 à 08:58
5 ans et pas un vrai jeux next gen de leur part
c'est dommage
wickette publié le 11/09/2025 à 09:05
midomashakil
Ils ont plusieurs équipes

Entre armored core, elden ring, elden ring extension SOTE, noghtrein et the duskbloods (2026) en contrat avec nintendo c’est normal

Va falloir attendre je pense un bon moment
midomashakil publié le 11/09/2025 à 09:33
wickette oui mais je parle d'un jeux exclu next gen pas cross gen
elden ring et top mais ca reste un jeux ps4
imagine un dark soul 4 avec les graphisme du demon's souls remake
wickette publié le 11/09/2025 à 12:54
midomashakil oui j'avais compris tkt, juste pour dire que pendant cette periode cross-gen ils ont travaillé sur tellement de jeux (et une grosse extension) que c'est normal qu'on voit rien pendant la période jeux natif PS5

et maintenant une partie de l'équipe et sur une exclu nintendo pour essayer de vendre leurs abonnements switch online
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Elden Ring Nightreign
1
Ils aiment
Nom : Elden Ring Nightreign
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : FromSoftware
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo