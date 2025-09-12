Project Zero II va donc avoir son remake

Dans un sens en totale adéquation avec l'ambiance, Koei Tecmo a préféré faire du recyclage plutôt que du neuf en annonçant Project Zero II Remake, retour d'un des meilleurs épisodes de la franchise avec une refonte visuelle sans non plus trop en faire, des commandes moins old-school et de nouvelles fonctionnalités de gameplay comme prendre la main de votre sœur.
Lancement prévu pour début 2026, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
ou fake remake genre MGS3, SotC, TLOU etc. ?
On oublie de parler de la sortie de la compile de bubsy in: the purrfect collection !!
A voir.
"Si" c'est un vrai Remake, bien sûr.
Day One direct
Est-ce que le retour par un remake wii était nécessaire?
Il me semble que la série vivote difficilement question vente
forte c'est un portage sur wii
Peut être que ce remake peut m'intéresser
(comme toi et adamjensen Sonilka rogeraf entre autres)
Et pour conclure il dit que :
"Delta est une lettre d'amour aux fans, à Hideo Kojima, à Yoji Shinkawa et à tous ceux qui ont travaillé sur Metal Gear Solid 3.
Merci Konami, à l'équipe de développement de ne pas avoir fait n'importe quoi de ce remake. MGS3 à l'époque était déjà un bijou, et aujourd'hui Delta est un remake qui reprend ce bijou et qui l'enrobe à la perfection de choses qui sont vraiment très agréables, et manette en main, ça rend trop bien"
Et pour ma part je rajouterais que ce jeu n'a pas vieillit comme j'ai pu le lire à droite à gauche (c'te blague) il met une taulée à plus de 90 % des AAA aujourd'hui qui ne lui arrivent toujours pas à la cheville en terme de scénario, mise en scène et richesse de gameplay, avec une IA qui 20 ans plus tard leur met aussi une claque, la plupart n'ont pas fait mieux, à l'exception de quelques studios comme Naughty Dog.
Et ne me parlez pas de temps de chargement entre les zones ou de level design "couloir". Allez déjà comprendre comment fonctionne le game design bien spécifique de MGS3 avant de débiter ce genre de conneries.
Et pour ce qui est de The Last of Us Part I c'est bien un remake aussi https://www.playstation.com/fr-fr/games/the-last-of-us-part-i/ (dans le même genre que Delta (fidélité avec une expérience inédite). Va rejouer à The Last of Us sur PS3, tu vas vite comprendre la différence.
J'espère un vrai remake et pas un simple remaster/lissage de mon pelage fessier, parce que pour mémoire, la nana pèse 45 kg toute mouillée mais se déplaçait avec la lourdeur d'un char russe de la 2nde GM.
Curieux aussi qu'ils n'aient pas remaké le premier, même si le 2 a une aura plus grande.
niflheim quand on dit fake remake, c'est pas negatif hein sinon j'aurais pas prit mon Dead rising DR et Delta day one. Mais faut dire ce qui est: remake veut dire REFAIS, hors la ce sont les mêmes jeux a 98% mais avec une couche graphique moderne et un léger rééquilibrage sur le gameplay. C'EST TOUS. Mafia 1, RE2, FF7, la oui ce sont des pures remake. Je dirais que le terme exacte c'est Capcom qui ont trouvé avec Dead Rising, "Deluxe remaster". Mais bon, un débat sans fin sur le terme.
Pour ceux qui est du jeu, je vais le commencé bientôt et sache que persso JAMAIS je me base sur le test de perssonne, même quand c'est positif comme pour Foxx. Delta je l'ai aimé directe a son annonce. Tous comme Dead Rising, je l'ai kiffé autant que sur 360 et je sais deja que je ne vais pas être déçue pour Delta, MGS3 est un de mes diamants. Mais encore une fois, dire faux remake ou deluxe remaster pour les TLOU etc. ce n'est pas négatif mais le terme exacte.