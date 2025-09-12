recherche
Project Zero II va donc avoir son remake
Dans un sens en totale adéquation avec l'ambiance, Koei Tecmo a préféré faire du recyclage plutôt que du neuf en annonçant Project Zero II Remake, retour d'un des meilleurs épisodes de la franchise avec une refonte visuelle sans non plus trop en faire, des commandes moins old-school et de nouvelles fonctionnalités de gameplay comme prendre la main de votre sœur.

Lancement prévu pour début 2026, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

11
publié le 12/09/2025 à 15:31 par Gamekyo
commentaires (19)
marcelpatulacci publié le 12/09/2025 à 15:35
remake remake

ou fake remake genre MGS3, SotC, TLOU etc. ?
rogeraf publié le 12/09/2025 à 15:37
marcelpatulacci j'aillais dire comme toi Marcel
On oublie de parler de la sortie de la compile de bubsy in: the purrfect collection !!
adamjensen publié le 12/09/2025 à 15:40
Jamais aimer cette licence, mais le Remake peux être intéressant.
A voir.
"Si" c'est un vrai Remake, bien sûr.
shirou publié le 12/09/2025 à 16:23
Jamais fait mais pourquoi pas a petit prix si le remake est de qualité.
foxstep publié le 12/09/2025 à 16:34
OMG

Day One direct
forte publié le 12/09/2025 à 16:35
On dirait clairement un remaster du remake Wii.
gaeon publié le 12/09/2025 à 16:44
Je crois qu'il à la côte celui là. Mais moi j'aime bien découvrir une série avec son tout 1er opus (même un peu foireux)
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 16:44
Day one, il me plaît bien lui
newtechnix publié le 12/09/2025 à 16:58
Koei était présent en force sur ce ND c'est troublant.

Est-ce que le retour par un remake wii était nécessaire?

Il me semble que la série vivote difficilement question vente
marcelpatulacci publié le 12/09/2025 à 17:18
rogeraf on peut sans exagéré parlé de cette compil comme le moment le plus wrf de l'année

forte c'est un portage sur wii
osiris67 publié le 12/09/2025 à 17:36
Seule annonce potable, en esperant une sortie boite sur ps5 est un vraie gap visuel pour l appeller Remake.
yukilin publié le 12/09/2025 à 17:37
Le meilleur épisode de la licence Project Zéro pour moi.
Peut être que ce remake peut m'intéresser
naru publié le 12/09/2025 à 17:53
Dommage qu'il ne s'agit pas d'un vrai remake comme l'ont été les derniers Resident Evil car Project Zero est une très bonne série d'horreur.
forte publié le 12/09/2025 à 17:58
marcelpatulacci Non non, c'est bien un remake, ils ont refait les textures, l'angle de vue (à la 3ème personnes) mais surtout les jumelles font plus adulte. Je l'ai fait à sa sortie, j'ai plus trop de souvenirs techniquement, mais de ce que j'ai vu ca ressemble FORTEMENT à la version Wii
niflheim publié le 12/09/2025 à 20:38
marcelpatulacci je te conseille de regarder jusqu'au bout cet excellent test de Foxx (chaine 100% Metal Gear) il dit sans détour (et je le rejoins totalement) que : "tous les tests que se soit influenceurs, journalistes professionnels, leurs tests pour la plupart ne font qu'effleurer ce que propose Delta et pour beaucoup, il y a eu beaucoup de conneries de dites, soit ils sont mauvais, soit ils sont de mauvaise foi ou les deux"

(comme toi et adamjensen Sonilka rogeraf entre autres)

Et pour conclure il dit que :

"Delta est une lettre d'amour aux fans, à Hideo Kojima, à Yoji Shinkawa et à tous ceux qui ont travaillé sur Metal Gear Solid 3.

Merci Konami, à l'équipe de développement de ne pas avoir fait n'importe quoi de ce remake. MGS3 à l'époque était déjà un bijou, et aujourd'hui Delta est un remake qui reprend ce bijou et qui l'enrobe à la perfection de choses qui sont vraiment très agréables, et manette en main, ça rend trop bien"

Et pour ma part je rajouterais que ce jeu n'a pas vieillit comme j'ai pu le lire à droite à gauche (c'te blague) il met une taulée à plus de 90 % des AAA aujourd'hui qui ne lui arrivent toujours pas à la cheville en terme de scénario, mise en scène et richesse de gameplay, avec une IA qui 20 ans plus tard leur met aussi une claque, la plupart n'ont pas fait mieux, à l'exception de quelques studios comme Naughty Dog.

Et ne me parlez pas de temps de chargement entre les zones ou de level design "couloir". Allez déjà comprendre comment fonctionne le game design bien spécifique de MGS3 avant de débiter ce genre de conneries.

Et pour ce qui est de The Last of Us Part I c'est bien un remake aussi https://www.playstation.com/fr-fr/games/the-last-of-us-part-i/ (dans le même genre que Delta (fidélité avec une expérience inédite). Va rejouer à The Last of Us sur PS3, tu vas vite comprendre la différence.
kadaj68800 publié le 12/09/2025 à 21:40
marcelpatulacci quoi que nous rechier ce qui a été l'un des flops commerciaux les plus monumentaux de son histoire avec le Virtual boy, ils sont tout aussi shootés chez Nintendo !

J'espère un vrai remake et pas un simple remaster/lissage de mon pelage fessier, parce que pour mémoire, la nana pèse 45 kg toute mouillée mais se déplaçait avec la lourdeur d'un char russe de la 2nde GM.

Curieux aussi qu'ils n'aient pas remaké le premier, même si le 2 a une aura plus grande.
tripy73 publié le 12/09/2025 à 23:25
A voir sur PC à petit prix, tout dépendra du planning de sortie.
sdkios publié le 12/09/2025 à 23:26
J'ai jamais accroché aux Project Zero et leur systeme de combats a la caméra la. Mais bonne nouvelle pour les fans de la serie
marcelpatulacci publié le 13/09/2025 à 13:44
forte ben pareil, dans mes souvenirs je l'ai fait une fois sur xbox et une fois sur wii, mais sur wii je me rappelle pas du tout d'avoir été surpris par un changement...tu m'a mit le doute la, faudra que je vérifie^^

niflheim quand on dit fake remake, c'est pas negatif hein sinon j'aurais pas prit mon Dead rising DR et Delta day one. Mais faut dire ce qui est: remake veut dire REFAIS, hors la ce sont les mêmes jeux a 98% mais avec une couche graphique moderne et un léger rééquilibrage sur le gameplay. C'EST TOUS. Mafia 1, RE2, FF7, la oui ce sont des pures remake. Je dirais que le terme exacte c'est Capcom qui ont trouvé avec Dead Rising, "Deluxe remaster". Mais bon, un débat sans fin sur le terme.

Pour ceux qui est du jeu, je vais le commencé bientôt et sache que persso JAMAIS je me base sur le test de perssonne, même quand c'est positif comme pour Foxx. Delta je l'ai aimé directe a son annonce. Tous comme Dead Rising, je l'ai kiffé autant que sur 360 et je sais deja que je ne vais pas être déçue pour Delta, MGS3 est un de mes diamants. Mais encore une fois, dire faux remake ou deluxe remaster pour les TLOU etc. ce n'est pas négatif mais le terme exacte.
Fiche descriptif
Project Zero II Remake
0
Ils aiment
Nom : Project Zero II Remake
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
