Project Zero II va donc avoir son remake

Dans un sens en totale adéquation avec l'ambiance, Koei Tecmo a préféré faire du recyclage plutôt que du neuf en annonçant, retour d'un des meilleurs épisodes de la franchise avec une refonte visuelle sans non plus trop en faire, des commandes moins old-school et de nouvelles fonctionnalités de gameplay comme prendre la main de votre sœur.Lancement prévu pour début 2026, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.