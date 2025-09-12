Fire Emblem : Fortune's Wave annoncé sur Switch 2

Lui était bien neuf et l'aura commerciale de la franchise, encore suffisamment importante aux yeux de Nintendo, lui a offert les droits du One More Thing :sera donc le prochain épisode de la saga phare du tactical-RPG japonais avec une sortie prévue quelque part en 2026 sur Switch 2.Intelligent Systems sera de nouveau aux commandes mais on soupçonne tout de même Omega Force d'être de nouveau là pour la maçonnerie tant le rendu rappelle leur moteur. Pour plus d'infos, « patience ».