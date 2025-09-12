Fire Emblem : Fortune's Wave annoncé sur Switch 2

Lui était bien neuf et l'aura commerciale de la franchise, encore suffisamment importante aux yeux de Nintendo, lui a offert les droits du One More Thing : Fire Emblem : Fortune's Weave sera donc le prochain épisode de la saga phare du tactical-RPG japonais avec une sortie prévue quelque part en 2026 sur Switch 2.
Intelligent Systems sera de nouveau aux commandes mais on soupçonne tout de même Omega Force d'être de nouveau là pour la maçonnerie tant le rendu rappelle leur moteur. Pour plus d'infos, « patience ».
Sinon Fire Emblem quoi
Plus sérieusement, j'suis grave contente, depuis le temps que j'attendais le retour de la saga ! (toujours pas de remaster/portage pour Awakening tho)
Comme d’hab un giga Day one en espérant enfin que le scénario sera épique et que ça ne se résumera pas à un vivier de drague.
En tout cas j'espère qu'il s'éloignera de Three Houses qui était assez décevant entre les missions avec le côté sociale beaucoup trop long et redondant. Et le fait de tout le temps revenir à l'académie effacait le côté campagne habituel
content de retrouver fire emblem
et vu la fin du direct ce jeu serait une suite de three houses que j'avais adoré sur switch encore plus parfait pour moi
C'est effectivement déjà mieux mais un cran en dessous de celui là.
Sinon, top licence, une des plus quali aujourd'hui sur les first party Nintendo (en dépit de l'orientation qui peut déplaire depuis Awakening). Perso, c'est sûrement ma licence préférée côté Nintendo après Metroid.
Zelda j'ai décroché un peu depuis l’itération open word bac à sable (pas mon délire), pareille pour Pokémon (licence favorite de longue date), mais là c'est plus le downfall de Gamefrik (qui savent coder qu'en 2D)…
Alors autant Mario Kart World et Bananza ont des raisons évidentes, tout en étant malgré tout assez jolie et ambitieux sur pas mal d'aspect technique.
Autant les jeux qui seront très 'tradi', ils auront moins d'excuse de ne pas offrir bcp plus visuellement quand on voit que la machine est capable de faire sur certains jeux tiers.
Après l'aspect purement technique est pas le plus important dans un jeu, mais bon..
Le seul que j'ai fait c'est Awakening et même si j'aime bien le côté RPG stratégique, les dialogues et le délire de devoir créer des liens avec les persos m'avaient rapidement soûler.
Perso côté licences qui me plaisent ça reste assez limité chez Nintendo, tout comme toi l'une des mes préférés c'est Metroid et même si je suis pas totalement fan de l'orientation de Zelda j'aime bien le côté aventure/exploration comme dans Elden Ring.
Pour le reste Pokémon c'est pas ma came non plus et pas fan des Mario/DK 3D, les party game non plus parce que je suis plus joueurs solo et j'attends surtout les jeux de Monolith Soft ainsi que Luigi Mansion que j'aime beaucoup.
Enfin le principal c'est que chacun y trouve son compte
51love : tout à fait, mais je pense qu'il faudra voir le résultat sur le produit final, parce qu'on sait que sur des jeux annoncés autant en amont, ils ont tendance à présenter des vieux builds.
Il faudra aussi voir les features du jeu, car comme lors de la 1ère présentation de MK World où beaucoup jugeaient les graphismes, le fait de savoir ensuite que c'était un monde ouvert a permis de mieux comprendre certains choix.
Bref, ce sera intéressant de voir si le jeu évolue de ce côté là, mais en tout cas l'IQ a l'air vraiment nickel et perso c'est ce qui compte visuellement le plus dans un jeu de mon point de vue
Xenoblade, j'ai jamais sauté le pas, j'attends l'upgrade NS2 pour m'y mettre enfin, mais je sais vraiment pas ce que branle Nintendo avec les optimisations… Finalement, le plus gros défaut de cette Switch 2, ce sont même pas le manque de sorties (qui sont tout à fait correct, sans être transcendant), mais le manque d'upgrade du catalogue Switch, et qui ont un rendu dégueulasse tel-quel sur l'écran 8 pouce de la NS2 (PPI catastrophique, notamment sur les textes et menu qui sont flouté de fou…). Si 70% du catalogue first-party switch avait reçu d'un upgrade au lancement, ça aurait tellement pu satisfaire/contenter tout ce public qui n'est pas à jour, c'est hyper frustrant…
Parceque pour le coup, le trailer est chouette, la musique, l'ambiance, le côté Rome antique, c'est le premier FE qui me tente pour le coup. Mais les phases de combats me rebutent juste pour ça.