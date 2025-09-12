recherche
Fire Emblem : Fortune's Wave annoncé sur Switch 2
Lui était bien neuf et l'aura commerciale de la franchise, encore suffisamment importante aux yeux de Nintendo, lui a offert les droits du One More Thing : Fire Emblem : Fortune's Weave sera donc le prochain épisode de la saga phare du tactical-RPG japonais avec une sortie prévue quelque part en 2026 sur Switch 2.

Intelligent Systems sera de nouveau aux commandes mais on soupçonne tout de même Omega Force d'être de nouveau là pour la maçonnerie tant le rendu rappelle leur moteur. Pour plus d'infos, « patience ».

publié le 12/09/2025 à 15:56 par Gamekyo
guiguif publié le 12/09/2025 à 16:07
Les terrains sont toujours aussi vilains.
fyrefly publié le 12/09/2025 à 16:19
mercure7 publié le 12/09/2025 à 16:21
La véritable annonce qui claque . . . le reste était éclaté au sol
rbz publié le 12/09/2025 à 16:32
mercure7 mouef mouef
51love publié le 12/09/2025 à 16:36
Les outils pour générer les terrains ont pas l'air d'avoir bcp évolué, c'est décevant pour de la Switch 2 a ce niveau, pour ce qui est des choix artistiques et le reste, je demande à voir ça me semble pas mal.
newtechnix publié le 12/09/2025 à 16:38
Amusant mais ce pourrait-il que les combats n'est lieu uniquement dans l'arène?

Sinon Fire Emblem quoi
elenaa publié le 12/09/2025 à 16:44
Welcome back Alucard Castlevania
Plus sérieusement, j'suis grave contente, depuis le temps que j'attendais le retour de la saga ! (toujours pas de remaster/portage pour Awakening tho)
thekingofpop publié le 12/09/2025 à 17:04
J'ai toujours acheté les Fire Emblem, mais là il me dit rien du tout :/ à voir plus...
losz publié le 12/09/2025 à 17:12
C'est l'enfer la DA de cette serie quand même.
airzoom publié le 12/09/2025 à 17:13
Une dinguerie
jozen15 publié le 12/09/2025 à 17:33
unpeu publié le 12/09/2025 à 18:47
ça donne beaucoup plus envie que le dernier qui m'était tombé des mains tres tres vite !
akinen publié le 12/09/2025 à 18:48
Fire emblem X fate grand order

Comme d’hab un giga Day one en espérant enfin que le scénario sera épique et que ça ne se résumera pas à un vivier de drague.
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:52
Super annonce trop content !
eyrtz publié le 12/09/2025 à 19:30
Le jeu semble pouvoir tourner sur la première Switch. Dommage; mais bon il faut bien vendre la Switch 2...
syoshu publié le 12/09/2025 à 19:43
Les terrains ont l'air vide voir grand, serait-ce une approche plus proche de FE4.

En tout cas j'espère qu'il s'éloignera de Three Houses qui était assez décevant entre les missions avec le côté sociale beaucoup trop long et redondant. Et le fait de tout le temps revenir à l'académie effacait le côté campagne habituel
gamergunz publié le 12/09/2025 à 20:33
La plus grosse surprise de ce nintendo direct
content de retrouver fire emblem
et vu la fin du direct ce jeu serait une suite de three houses que j'avais adoré sur switch encore plus parfait pour moi
tripy73 publié le 12/09/2025 à 20:35
guiguif 51love : il y a quand même une bonne amélioration côté rendu général, que ce soit niveau texture et modèle 3D par rapport à Three House.
ushiro publié le 12/09/2025 à 20:52
tripy73 : Après, 3H c'était une bouse graphique à sa sortie avec un aliasing totalement abusé… Par rapport à Engage, c'est déjà moins différentiel comme gap, mais bon, j'ai pas besoin de plus perso, ya pas (ou peu) d'aliasing ici, c'est clean, bien modélisation, et bien animés (dans mes veines les roulades au sol à la Neymar vers 1:30 )…
ushiro publié le 12/09/2025 à 20:55
Trailer jap : https://www.youtube.com/watch?v=PqUW8tjuhzU
tripy73 publié le 12/09/2025 à 20:55
ushiro : ah ok je ne savais pas qu'il y en avait eu un autre de sortie entre les deux, je suis pas vraiment cette série je pensais que le dernier en date été 3H. Après le jeu est encore en cours de développement, donc ça risque de s'améliorer encore d'ici la sortie.

C'est effectivement déjà mieux mais un cran en dessous de celui là.
ushiro publié le 12/09/2025 à 21:16
tripy73 : Après t'as pas tord de comparer non plus avec Three houses, on est sur la même timeline (prequel ou sequel on sait pas trop), Engage est plus cartoon visuellement, donc un peu biaisé aussi… ^^'

Sinon, top licence, une des plus quali aujourd'hui sur les first party Nintendo (en dépit de l'orientation qui peut déplaire depuis Awakening). Perso, c'est sûrement ma licence préférée côté Nintendo après Metroid.
Zelda j'ai décroché un peu depuis l’itération open word bac à sable (pas mon délire), pareille pour Pokémon (licence favorite de longue date), mais là c'est plus le downfall de Gamefrik (qui savent coder qu'en 2D)…
51love publié le 12/09/2025 à 21:30
tripy73 oui je doute pas qu'il sera plus beau que Engage et 3H, maintenant j'attends de voir a première vue visuellement le gap est pas non plus indécent.

Alors autant Mario Kart World et Bananza ont des raisons évidentes, tout en étant malgré tout assez jolie et ambitieux sur pas mal d'aspect technique.


Autant les jeux qui seront très 'tradi', ils auront moins d'excuse de ne pas offrir bcp plus visuellement quand on voit que la machine est capable de faire sur certains jeux tiers.

Après l'aspect purement technique est pas le plus important dans un jeu, mais bon..
tripy73 publié le 12/09/2025 à 22:35
ushiro : ok merci pour la précision, après c'est peut être aussi lié à l'amélioration/optimisation du moteur du jeu entre les deux sorties, mais l'IQ d'Engage est quand même meilleur.

Le seul que j'ai fait c'est Awakening et même si j'aime bien le côté RPG stratégique, les dialogues et le délire de devoir créer des liens avec les persos m'avaient rapidement soûler.

Perso côté licences qui me plaisent ça reste assez limité chez Nintendo, tout comme toi l'une des mes préférés c'est Metroid et même si je suis pas totalement fan de l'orientation de Zelda j'aime bien le côté aventure/exploration comme dans Elden Ring.

Pour le reste Pokémon c'est pas ma came non plus et pas fan des Mario/DK 3D, les party game non plus parce que je suis plus joueurs solo et j'attends surtout les jeux de Monolith Soft ainsi que Luigi Mansion que j'aime beaucoup.

Enfin le principal c'est que chacun y trouve son compte

51love : tout à fait, mais je pense qu'il faudra voir le résultat sur le produit final, parce qu'on sait que sur des jeux annoncés autant en amont, ils ont tendance à présenter des vieux builds.

Il faudra aussi voir les features du jeu, car comme lors de la 1ère présentation de MK World où beaucoup jugeaient les graphismes, le fait de savoir ensuite que c'était un monde ouvert a permis de mieux comprendre certains choix.

Bref, ce sera intéressant de voir si le jeu évolue de ce côté là, mais en tout cas l'IQ a l'air vraiment nickel et perso c'est ce qui compte visuellement le plus dans un jeu de mon point de vue
ushiro publié le 13/09/2025 à 02:41
Luigi's Mansion. Dans mon top 3 licence (actif) côté Nintendo je pense. Je le préfère à Mario aussi car le platformer me diverti moins avec l'âge (mais que je sais apprécier à petite dose)…

Xenoblade, j'ai jamais sauté le pas, j'attends l'upgrade NS2 pour m'y mettre enfin, mais je sais vraiment pas ce que branle Nintendo avec les optimisations… Finalement, le plus gros défaut de cette Switch 2, ce sont même pas le manque de sorties (qui sont tout à fait correct, sans être transcendant), mais le manque d'upgrade du catalogue Switch, et qui ont un rendu dégueulasse tel-quel sur l'écran 8 pouce de la NS2 (PPI catastrophique, notamment sur les textes et menu qui sont flouté de fou…). Si 70% du catalogue first-party switch avait reçu d'un upgrade au lancement, ça aurait tellement pu satisfaire/contenter tout ce public qui n'est pas à jour, c'est hyper frustrant…
link49 publié le 13/09/2025 à 05:55
L'annonce de ce Direct.
sonilka publié le 13/09/2025 à 10:06
Jamais fait un seul FE mais le chara design est généralement réussi. Tout comme l'OST. Par contre on a quand meme du mal à voir le changement de génération.
ouken publié le 13/09/2025 à 19:20
Ça tue
ziggourat publié le 14/09/2025 à 08:13
sonilka Ils ont beaucoup de mal avec les terrains de batailles, c'est jamais beau à regarder, ni artistiquement, ni graphiquement, c'est dommage franchement.

Parceque pour le coup, le trailer est chouette, la musique, l'ambiance, le côté Rome antique, c'est le premier FE qui me tente pour le coup. Mais les phases de combats me rebutent juste pour ça.
Copyright © Gamekyo