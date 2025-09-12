recherche
Avec ou sans retard, toute la trilogie Final Fantasy VII sortira sur Xbox Series et Nintendo Switch 2
Square Enix a donc fixé ses plans sur les autres supports concernant sa trilogie Final Fantasy VII avec tout d'abord une sortie de FFVII Remake Intergrade pour le 22 janvier 2026 sur Xbox Series (également MS Store PC) et Nintendo Switch 2.

Pas encore de nouvelles pour Rebirth dont les rumeurs évoquent également une sortie pour l'année prochaine mais l'éditeur a tout de même tenu à confirmer que cette suite sortirait sur les supports précités, et que ce sera également le cas pour la Partie 3. Rien ne confirme en revanche le Day One partout sans exception.

publié le 12/09/2025 à 15:50 par Gamekyo
commentaires (5)
judebox publié le 12/09/2025 à 17:31
Le trailer c’était que des scènes de la fin du jeu non?
unpeu publié le 12/09/2025 à 18:46
j'ai été tellement soulé par rebirth .. ils vont finir par me faire detester final fantasy 7
jamrock publié le 12/09/2025 à 20:53
En vrai, quel pétard mouillé ce remake. Quasiment 30 ans pour pondre des jeux meh, avec une hype qui a complètement disparue en bonus...
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 09:40
jamrock totalement d'accord. Et sony qui avait fait un "E3 de malade" en annonçant ff7 remake et shenmue 3, pour zu final que les jeux sortent des années plus tard et soient 2 petite déceptions.
C'etait les belles arnaques de l'E3. Finalement ce n'est pas si mal que ce salon uniquement marketing ait disparu
mck publié le 13/09/2025 à 19:57
" Xbox Series (également MS Store PC) "

Il y a le Xbox Play Anywhere ? Si oui, c'est mortel... Tu achètes le jeu sur Xbox ET PC.
