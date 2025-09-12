Avec ou sans retard, toute la trilogie Final Fantasy VII sortira sur Xbox Series et Nintendo Switch 2
Square Enix a donc fixé ses plans sur les autres supports concernant sa trilogie Final Fantasy VII avec tout d'abord une sortie de FFVII Remake Intergrade pour le 22 janvier 2026 sur Xbox Series (également MS Store PC) et Nintendo Switch 2.
Pas encore de nouvelles pour Rebirth dont les rumeurs évoquent également une sortie pour l'année prochaine mais l'éditeur a tout de même tenu à confirmer que cette suite sortirait sur les supports précités, et que ce sera également le cas pour la Partie 3. Rien ne confirme en revanche le Day One partout sans exception.
C'etait les belles arnaques de l'E3. Finalement ce n'est pas si mal que ce salon uniquement marketing ait disparu
Il y a le Xbox Play Anywhere ? Si oui, c'est mortel... Tu achètes le jeu sur Xbox ET PC.