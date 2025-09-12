recherche
News / Blogs
Metroid Prime 4 Beyond : le nouveau trailer, une grosse moto et surtout une date de sortie
Normalement et vu les rumeurs, c'est dans la bande-annonce de Resident Evil Requiem que l'on s'attendait à voir une grosse moto, mais c'est pourtant Samus Aran qui s'en occupera pour visiter ce qui pourrait être le Hub Central de Metroid Prime 4 Beyond, et ça valait même un Amiibo dédié tiens.

Bon le plus important, c'est que nous savons désormais que cet épisode attendu depuis 13 juin 2017 sortira le 4 décembre 2025 (Switch 1 & 2). Enfin.

18
Qui a aimé ?
bisba, fyrefly, gaeon, ducknsexe, newtechnix, nicolasgourry, toastinambour, tynokarts, natedrake, kevinmccallisterrr, pcsw2, fanlink1, jamrock, tripy73, opthomas, roivas, archesstat, lightside
publié le 12/09/2025 à 16:00 par Gamekyo
commentaires (69)
rogeraf publié le 12/09/2025 à 16:05
J'aime les grosses motos. Day One
kevisiano publié le 12/09/2025 à 16:09
Le désert si vide... Je sais pas
jobiwan publié le 12/09/2025 à 16:11
kevisiano Comme dans le monde réél.
yukilin publié le 12/09/2025 à 16:11
kevisiano : Un désert me semble pas que ça soit rempli par définition, non?
fyrefly publié le 12/09/2025 à 16:18
je chope l'amiibo avec sa becane direct avec le jeu
playshtayshen publié le 12/09/2025 à 16:19
La gueule de la moto...
mercure7 publié le 12/09/2025 à 16:20
Nintendo qui balance de l'open world dans une énième de ses licences ?

La surprise est totale . . .

C'est tout ce qu'on voulait : Samus sur une moto, dans un désert dégueulasse, dans des séquences qui sentent bon le début des années 2000

Merci On a hâte !
skuldleif publié le 12/09/2025 à 16:22
faut pas zoomer sur les textures 360 comme ca...
mrvince publié le 12/09/2025 à 16:27
Les moments en moto sont bizarre... On verra. Chaud quand même.
ratchet publié le 12/09/2025 à 16:33
Que c’est vide le désert mama….
51love publié le 12/09/2025 à 16:35
Ca a l'air tellement mauvais les séquences en moto du peu qu'on en voit


J'aurais pu mettre ma main à couper avant de voir que c'était bien MP4 plus loin dans le trailer que c'était un pauvre F2P mobile avec un skin Samus

Dommage j'aurai préféré que ce soit le cas..
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 16:35
ratchet on mettra un snack avec un Turc qui vend un kebab pour que le desert fasse moins vide
newtechnix publié le 12/09/2025 à 16:35
Même si y'a à redire sur le niveau visuel d ela partie moto.

Je trouve cela comme une belle et surprenante surprise.

Et qui donc va amener de la nouveauté à l'univers Metroid Prime.

Quelque part ils font avec cette moto ce qu'ils n'ont pas osé faire avec le vaisseau car piloter le vaisseau est une demande de plusieurs fans.
shanks publié le 12/09/2025 à 16:35
Le bas peuple incapable de comprendre qu'un monde ouvert permet l'ajout facile d'une zone en DLC à 20€
gaeon publié le 12/09/2025 à 16:38
Chouette moto. Après je vois pas d'open world là dedans mais plutôt un HUB et la promesse de plus de gameplay à la 3ème personne.

Ceux qui critiqueront ont tendance à oublier que Metroid Prime commençait a tourner en rond avec la trilogie originale (d'où Other M)

shanks Probable, mais vu la lenteur des developpeurs ont est pas prêt de le voir xD En plus ça cause déjà de MP5 je crois
shanks publié le 12/09/2025 à 16:38
gaeon
Sauf si le DLC est déjà prêt
gaeon publié le 12/09/2025 à 16:42
shanks Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'ils ont sué fort pour honorer le 2025 ^^' Même certains Amiibo sortent avant le jeu
kazuchi publié le 12/09/2025 à 16:45
La partie moto est éclatée au sol. Si c’était pour pondre ça… ça donne pas envie. On se croirait dans l’univers Pokémon
naru publié le 12/09/2025 à 16:45
La gueule du jeu bordel ! On sent qu'il a été développé pour une console précédente et aurait dû sortir depuis longtemps. La hype n'y est plus du tout.
gat publié le 12/09/2025 à 16:47
Jeu digne de la PS360.

Tu m’étonnes qu’il soit en 4K/60FPS.

RDR sorti en 2010 n’a absolument rien à lui envier
derno publié le 12/09/2025 à 16:49
gat
120 fps
gat publié le 12/09/2025 à 16:51
derno 120FPS en Full HD
yanssou publié le 12/09/2025 à 16:56
ça pique les yeux
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 16:58
Je voie bien un 95% ou 93% Metacritic pour le big boss
burningcrimson publié le 12/09/2025 à 16:59
mercure7 +1 Au fait jtainpas oublié mais j'ai un trauma en me mangeant 5 Wilnas en classé d'affilé Je suis vraiment pas bon au jeu pour le moment ;(
burningcrimson publié le 12/09/2025 à 17:07
Faut vraiment que Nintendo arrête de foutre de l'open world dans toutes ses licences...
gat publié le 12/09/2025 à 17:09
ducknsexe 88
airzoom publié le 12/09/2025 à 17:14
kevisiano critiquer pour critiquer ... Le desert si vide, même en écrivant il c'est pas aperçu
judebox publié le 12/09/2025 à 17:30
Sympa le passage en moto sur N64!
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 17:31
gat samus en moto, ça vaut minimum 93%.
51love publié le 12/09/2025 à 17:38
Et dire que je le sentais déjà moyennement y'a quelques mois ce jeu, le trailer confirme tous mes doutes
lafibre publié le 12/09/2025 à 17:46
airzoom C'est un peu la définition d'un désert d'être vide.
micheljackson publié le 12/09/2025 à 17:56
Ah ben ils vont coller des véhicules à tous leurs personnages, comme ça ils pourront les revendre en DLC sur Mario Kart.
forte publié le 12/09/2025 à 18:03
Quelqu'un sait si on a la maj dans le NSO ? 44 balles en grandes surfaces
forte publié le 12/09/2025 à 18:05
Quelqu'un sait si on a la maj dans le NSO ? 44 balles en grandes surfaces
tlj publié le 12/09/2025 à 18:12
J'ai cru au retour d'extrême G pour ceux qui connaissent. En plus graphiquement c'est à peine plus beau que le premier sur n64 (c'est censé être une plaisanterie mais en fait pas tant que ça malheureusement)
k13a publié le 12/09/2025 à 18:14
Je ne pense pas que ce soit un OP mais plus des zones comme dans les autres Metroid Prime. J'espère que le jeu sera un peu plus nerveux mais je m'attends à quelques chose comme le remake de Metroid Prime que j'ai vraiment apprécié. Il sera miens le 4 décembre 2025.
airzoom publié le 12/09/2025 à 18:18
lafibre oui
mercure7 publié le 12/09/2025 à 18:19
burningcrimson T'en fais pas va, ils vont le nerf au prochain patch je pense.
link571 publié le 12/09/2025 à 18:20
Alors certes la partie open world a l’air osef mais la partie classique donne grave envie
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 18:27
Je pense que ce sont de grande zones et un reseau labyrinth structurer que l on peut faire a pied ou en moto.
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:53
Top pas besoin d’attendre longtemps
shaco publié le 12/09/2025 à 19:49
skuldleif
ushiro publié le 12/09/2025 à 20:08
Day One évidemment, mais je m'interroge vraiment sur la capacité de Rétro Studios à produire d'aussi bon jeux aujourd'hui qu'à la belle époque (sans l'avale de Nintendo d'autant plus, mais heureusement pour le coup qu'ils ont cette grosse main sur leur licence je me dis )… Enfin, je me demande si le tout sera maitrisé ou s'il y aura des aspects plus brouillon (notamment niveau level design), donc vraiment intrigué par cette sortie, à la fois car c'est un nouveau Metroid (Prime), mais aussi par Rétro Studios qui n'ont rien sorti depuis 2014…
ushiro publié le 12/09/2025 à 20:32
D'ailleurs, j'y pense mais les fameuses « anomalies » qu'évoquait l'autre journaliste (dont je me rappel plus le nom) et qui faisait (parai-t-il) retarder la sortie, ce serait pas justement ces phases moto ? C'est perturbant un peu (même si ça semble un délire très Nintendo dernièrement )…

Sinon, rien à voir mais faudrait que les Metroid 3D vire à la 3ème personne à l'avenir pour rendre justice à l'agilité de Samus (on y est déjà en phase boule morphing et les phases moto, et si je m trompe pas c'était ce qui était prévu à la base par Rétro Studios pour MP1 avant que Myamoto n'exige la 1ère personne)… Idéalement, une gameplay à la Returnal serait vraiment bienvenue, mais d'autres peuvent convenir (genre Control de tête comme ça, ou bien revenir simplement dans le style de Other M…)
pharrell publié le 12/09/2025 à 20:51
Très faible techniquement cette séquence on va pas se mentir…
kiryukazuma publié le 12/09/2025 à 20:58
ah ouais...un open world dans le roi des "Metroidvania".

Je suis pas sur que ce soit une bonne idée...
(et du coup ca rend le jeu pas très beau...)
jamrock publié le 12/09/2025 à 21:01
Day One, la Switch 2 à 12 millions minimum en 7 mois de commercialisation
alex111 publié le 12/09/2025 à 21:33
Certains disent que le désert est vide...

Il faut qu'ils revoient la définition du mot désert
kadaj68800 publié le 12/09/2025 à 21:33
La série des Prime, ça a jamais vraiment été mon truc.....même Dread m'a fait lacher la manette, je crois qu'entre moi et Samus, c'est fini.
parliz publié le 12/09/2025 à 22:34
La moto ça fait un peu bizarre mais c'est surtout le design je trouve, j'aurais préféré une nouvelle transformation qui joue ce rôle (après tout la boule morphing c'est un peu une transformation) ou alors un design plus particulier a l'univers Metroid (une moto chozo ou j'sait pas quoi), par contre le côté positif c'est que ça rajoute des phases de gameplay a la 3ème personne. C'est vrai aussi que la scène du désert est pas ouf techniquement, heureusement que le reste est plus beau, après si c'est en 60 fps ou même 40-60 fps sur Switch 1 ça peut passer (vu que sur la gen PS3 même le 30 fps stable c'était compliqué)

ushiro Sinon, rien à voir mais faudrait que les Metroid 3D vire à la 3ème personne à l'avenir pour rendre justice à l'agilité de Samus

Clairement beaucoup pensent que Metroid 3D à la 3ème personne ça passerait mal (y compris Nintendo apparemment) surtout à cause du shoot mais en vrai shooter les ennemis qu'on croise c'est pas ce qui fait le plus l'adn de Metroid (c'est ni un Run & Gun ni du Mega Man), donc shooter juste pour attaquer a distance avec du lock ça passerait très bien (et encore mieux contre les Boss) du moment que ça alterne bien avec les phases Metroidvania et que le gameplay est varié (l'agilité etc comme tu dis)
masharu publié le 12/09/2025 à 22:49
parliz Ça s'appelle Other M et le gameplay est excellent. Il est juste entaché par le concept d'avoir Samus qui monologue durant tout le jeu, et accessoirement subit la pression d'Adam et de Ridley sans raison pour ce dernier. Mais Nintendo le reconnait comme jeu dans la saga, vu qu'il est présent dans le recap' de Metroid Dread.
parliz publié le 12/09/2025 à 23:12
masharu ouais les défauts de Other M étaient clairement ailleurs que le gameplay (y compris les QTE et choppes qui étaient stylés), les phases "metroidvania" étaient faiblardes aussi (le côté exploration et utilisation des pouvoirs, très peu de zones secrètes, le délire de se faire "débloquer" les pouvoirs etc...)
opthomas publié le 13/09/2025 à 00:33
alex111 airzoom ducknsexe ratchet yukilin jobiwan kevisiano ratchet La remarque sur le terme désert (et dire que c'est si vide) mort

mercure7 gaeon burningcrimson k13a link571 ducknsexe kiryukazuma Ce n'est pas un open world faut que vous revoyez la définition pour certain. Semi open à la rigueur. Je penche surtout pour des zones immenses qui font zone de transition entre les différentes zones plus classique du jeu.

ushiro Je pense que ouais les anomalies sont liés à ces séquences en moto dans ces grandes zones.

parliz Ils ont pas osés car y un Kamen Rider qui se transforme comme ça. Ils auraient pu avoir des problèmes avec Toei
k13a publié le 13/09/2025 à 02:40
opthomas Je crois aussi qu'ils va y avoir des zones plus vastes entre les zones/bases classiques. J'attends vraiment ce jeu depuis son annoncement.
kiryukazuma publié le 13/09/2025 à 06:26
opthomas Alors tout a fait c'est pas du open world, mais dans un metroidvania, ca peut nuire au pacing du jeu. Et puis c'est pas beau...

De toute façon en tant que fan, je vais évidemment le faire, mais je suis un peu déçu pour le moment. Je pense que le jeu en main, ça changera la donne.

J'en ai juste un peu marre qu'on fasse des jeux trop longs. Les anciennes formules sont très bien.
burningcrimson publié le 13/09/2025 à 06:34
mercure7 Ha j'espère parce que je suis choqué, j'avais pas touché au jeu depuis un moment et là opthomas Tu as raison. Cependant, je n'aime pas ce genre de zones dans les jeux. Ce sera sûrement utile à l'exploration et au lore mais généralement fans ces zones on passe notre temps d'aller d'un point A vers un point B à faire les mêmes 2-3 activités annexes...
taiko publié le 13/09/2025 à 07:27
Encore un jeu qui a techniquement 20 ans de retard. Le gameplay n'a pas l'air plus novateur, on a l'impression de voir les premiers halo... Que j'ai adoré, y'a 20 ans.
vyse publié le 13/09/2025 à 08:42
Putain c dégueulasse..
mercure7 publié le 13/09/2025 à 08:53
opthomas Tu as très bien compris ce qu'on veut dire.

Open world / semi-open world / overworld / zone ouverte mais pas trop mais en fait si . . . tout ça pour dire quoi ?

Nintendo nous balance cette merde, à différents degrés, dans toutes leurs licences, depuis Odyssey, avec ensuite BotW puis DK.

Franchement, ça fait rêver qui, à part Link49, ce "semi open world" immonde qui semble tout droit sorti d'une Dreamcast ou d'une GameCube ?

Car c'est ça le fond du souci, pas le terme utilisé même si ça te chiffonne.
ducknsexe publié le 13/09/2025 à 09:01
opthomas c'est ce que je dit plus haut, ce sont de tres grande zones relié par un reseau immense interconnecté entre eux.
sonilka publié le 13/09/2025 à 09:34
Le passage dans le désert ne rend vraiment pas hommage au jeu. J'espère que ca ne servira que de hub pour naviguer entre les différents biomes et qu'on y passera le moins de temps possible. Au dela de ca, je craignais l'orientation "monde ouvert" pour la série, on y est. On verra ce que ca donne. On verra aussi si RS est capable de redevenir le formidable studio qu'il a été ou si il faudra tirer un trait dessus.

gaeon Ceux qui critiqueront ont tendance à oublier que Metroid Prime commençait a tourner en rond avec la trilogie originale (d'où Other M)

Faudra un peu plus qu'un hub central moche qu'on parcourt à moto pour redynamiser une formule qui était à bout de souffle. C'est d'ailleurs tout le challenge de RS avec ce MP4.
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 09:48
Les mecs qui se plaignent d'un desert vide... non mais ouvrez un dictionnaire
sasquatsch publié le 13/09/2025 à 10:33
Autant je suis chaud patate autant jai des doutes de me retrouver devant une version un peu plus jolie de GC...
En tout cas l'option open world ne me rejouit pas plus que ça....mais je peux me tromper....pas encore convaincu pour l'instant d'acquérir une switch2...
shambala93 publié le 13/09/2025 à 11:50
Y’a un downgrade ? C’est absolument degeulasse dans les phases en moto ! Indigne de 2025 voir de 2015 !
kevisiano publié le 13/09/2025 à 12:58
jobiwan yukilin pour avoir déjà fait le désert bah c'est pas si vide que ça et puis on est dans un JV, je pense qu'il faut pas l'oublier
jobiwan publié le 13/09/2025 à 13:13
kevisiano Tout de monde pleure pour avoir des jeux photoréalistes, donc il faut proposer des environnements réalistes.
kevisiano publié le 13/09/2025 à 14:01
jobiwan on veut s'amuser avant tout, partons du principe que le fun existe toujours
ziggourat publié le 13/09/2025 à 14:05
Perso j'ai hâte, je ne m'en fais pas du tout. Retro Studio n'a fait que des chefs d'œuvre et ils se sont fait critiqués systématiquement à chaque présentation de jeu

MP pour son côté vue à la première personne
DKCTF parce que gneugneu on voulait autre chose
Et au final, les retournements vestes ont été systématique.

Quand on aura le launch trailer, je sens que les avis vont être totalement différent.

Ça va être une tuerie !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Metroid Prime 4 Beyond
43
Ils aiment
Nom : Metroid Prime 4 Beyond
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Retro Studios
Genre : FPS
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo