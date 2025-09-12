Metroid Prime 4 Beyond : le nouveau trailer, une grosse moto et surtout une date de sortie
Normalement et vu les rumeurs, c'est dans la bande-annonce de Resident Evil Requiem que l'on s'attendait à voir une grosse moto, mais c'est pourtant Samus Aran qui s'en occupera pour visiter ce qui pourrait être le Hub Central de Metroid Prime 4 Beyond, et ça valait même un Amiibo dédié tiens.
Bon le plus important, c'est que nous savons désormais que cet épisode attendu depuis 13 juin 2017 sortira le 4 décembre 2025 (Switch 1 & 2). Enfin.
La surprise est totale . . .
C'est tout ce qu'on voulait : Samus sur une moto, dans un désert dégueulasse, dans des séquences qui sentent bon le début des années 2000
Merci On a hâte !
J'aurais pu mettre ma main à couper avant de voir que c'était bien MP4 plus loin dans le trailer que c'était un pauvre F2P mobile avec un skin Samus
Dommage j'aurai préféré que ce soit le cas..
Je trouve cela comme une belle et surprenante surprise.
Et qui donc va amener de la nouveauté à l'univers Metroid Prime.
Quelque part ils font avec cette moto ce qu'ils n'ont pas osé faire avec le vaisseau car piloter le vaisseau est une demande de plusieurs fans.
Ceux qui critiqueront ont tendance à oublier que Metroid Prime commençait a tourner en rond avec la trilogie originale (d'où Other M)
shanks Probable, mais vu la lenteur des developpeurs ont est pas prêt de le voir xD En plus ça cause déjà de MP5 je crois
Sauf si le DLC est déjà prêt
Tu m’étonnes qu’il soit en 4K/60FPS.
RDR sorti en 2010 n’a absolument rien à lui envier
120 fps
Sinon, rien à voir mais faudrait que les Metroid 3D vire à la 3ème personne à l'avenir pour rendre justice à l'agilité de Samus (on y est déjà en phase boule morphing et les phases moto, et si je m trompe pas c'était ce qui était prévu à la base par Rétro Studios pour MP1 avant que Myamoto n'exige la 1ère personne)… Idéalement, une gameplay à la Returnal serait vraiment bienvenue, mais d'autres peuvent convenir (genre Control de tête comme ça, ou bien revenir simplement dans le style de Other M…)
Je suis pas sur que ce soit une bonne idée...
(et du coup ca rend le jeu pas très beau...)
Il faut qu'ils revoient la définition du mot désert
ushiro Sinon, rien à voir mais faudrait que les Metroid 3D vire à la 3ème personne à l'avenir pour rendre justice à l'agilité de Samus
Clairement beaucoup pensent que Metroid 3D à la 3ème personne ça passerait mal (y compris Nintendo apparemment) surtout à cause du shoot mais en vrai shooter les ennemis qu'on croise c'est pas ce qui fait le plus l'adn de Metroid (c'est ni un Run & Gun ni du Mega Man), donc shooter juste pour attaquer a distance avec du lock ça passerait très bien (et encore mieux contre les Boss) du moment que ça alterne bien avec les phases Metroidvania et que le gameplay est varié (l'agilité etc comme tu dis)
mercure7 gaeon burningcrimson k13a link571 ducknsexe kiryukazuma Ce n'est pas un open world faut que vous revoyez la définition pour certain. Semi open à la rigueur. Je penche surtout pour des zones immenses qui font zone de transition entre les différentes zones plus classique du jeu.
ushiro Je pense que ouais les anomalies sont liés à ces séquences en moto dans ces grandes zones.
parliz Ils ont pas osés car y un Kamen Rider qui se transforme comme ça. Ils auraient pu avoir des problèmes avec Toei
De toute façon en tant que fan, je vais évidemment le faire, mais je suis un peu déçu pour le moment. Je pense que le jeu en main, ça changera la donne.
J'en ai juste un peu marre qu'on fasse des jeux trop longs. Les anciennes formules sont très bien.
Open world / semi-open world / overworld / zone ouverte mais pas trop mais en fait si . . . tout ça pour dire quoi ?
Nintendo nous balance cette merde, à différents degrés, dans toutes leurs licences, depuis Odyssey, avec ensuite BotW puis DK.
Franchement, ça fait rêver qui, à part Link49, ce "semi open world" immonde qui semble tout droit sorti d'une Dreamcast ou d'une GameCube ?
Car c'est ça le fond du souci, pas le terme utilisé même si ça te chiffonne.
gaeon Ceux qui critiqueront ont tendance à oublier que Metroid Prime commençait a tourner en rond avec la trilogie originale (d'où Other M)
Faudra un peu plus qu'un hub central moche qu'on parcourt à moto pour redynamiser une formule qui était à bout de souffle. C'est d'ailleurs tout le challenge de RS avec ce MP4.
En tout cas l'option open world ne me rejouit pas plus que ça....mais je peux me tromper....pas encore convaincu pour l'instant d'acquérir une switch2...
MP pour son côté vue à la première personne
DKCTF parce que gneugneu on voulait autre chose
Et au final, les retournements vestes ont été systématique.
Quand on aura le launch trailer, je sens que les avis vont être totalement différent.
Ça va être une tuerie !