Yoshi va avoir sa nouvelle aventure sur Switch 2

Chaque console Nintendo se doit à un moment ou un autre d'avoir son jeu Yoshi, et c'est d'autant plus important à l'approche du nouveau film où le dinosaure sera davantage mis à l'honneur, et voilà pourquoi nous annonce cepour garnir la ludothèque Switch 2 dès le printemps 2026.Seul petit problème, en attendant d'en savoir plus, il est encore difficile de déterminer avec ce premier trailer si nous aurons droit à un platformer classique dans cette agréable patte esthétique, ou quelque chose qui part davantage dans l'aventure 2D. « A suivre ».