Yoshi va avoir sa nouvelle aventure sur Switch 2
Chaque console Nintendo se doit à un moment ou un autre d'avoir son jeu Yoshi, et c'est d'autant plus important à l'approche du nouveau film où le dinosaure sera davantage mis à l'honneur, et voilà pourquoi nous annonce ce Yoshi and the Mysterious Book pour garnir la ludothèque Switch 2 dès le printemps 2026.

Seul petit problème, en attendant d'en savoir plus, il est encore difficile de déterminer avec ce premier trailer si nous aurons droit à un platformer classique dans cette agréable patte esthétique, ou quelque chose qui part davantage dans l'aventure 2D. « A suivre ».

publié le 12/09/2025 à 16:51 par Gamekyo
commentaires (35)
newtechnix publié le 12/09/2025 à 16:55
J'ai du mal avec ce que je vois...une DA pour enfant mais des concepts un peu trop sophistiqué pour eux.

Le précédent n'avait pas vraiment marché, curieux de revoir un nouvel épisode.
shanks publié le 12/09/2025 à 16:57
newtechnix
3 millions de ventes le précédent (dans un rapport officiel qui date de 2022).

Y a pire en flop, c'est 3 fois les ventes d'un Xenoblade
losz publié le 12/09/2025 à 16:58
C'est mignon mais comme d'hab avec Yoshi, ce sera tellement simple qu'on va ce faire chier dessus...
newtechnix publié le 12/09/2025 à 16:59
shanks ha bon
jenicris publié le 12/09/2025 à 16:59
Mouais, la DA est sympa mais le reste...
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 17:01
Un nouveau Jeu ( yoshi) on prend
masharu publié le 12/09/2025 à 17:04
newtechnix Xenoblade 2 c'est presque 3 millions, Xenoblade 3 a moins marché mais c'est dans les 1 millions et quelques tout de même

Après de ce que je vois, je préfère ça à Crafter World et Yoshi's New Island.
newtechnix publié le 12/09/2025 à 17:08
masharu j'ai peur que ce soit aussi mou du genou que Kirby Wooly World.
masharu publié le 12/09/2025 à 17:09
newtechnix Je dirais que Woolly World est le moins mou des derniers jeux Yoshi, c'est même je pense le meilleur depuis Yoshi's Island sur SNES.
romgamer6859 publié le 12/09/2025 à 17:11
DA ok mais le reste je ne sais pas trop
newtechnix publié le 12/09/2025 à 17:11
masharu non pas yoshi mais je parle du kirby: au fil de l'aventure.

un jeu ultra facile et 2 de tension (les rares moments un peu action était contre les boss et la transformation en mega tank)
masharu publié le 12/09/2025 à 17:17
newtechnix Pas joué à ce dernier, il est aussi pas très "Kirby" (à la base ça devait être une nouvelle IP).
nyseko publié le 12/09/2025 à 17:33
L'idée à l'air vraiment bonne après le jeu risque d'être un peu court je pense.
gat publié le 12/09/2025 à 17:35
nyseko CTB Tanguy
kikoo31 publié le 12/09/2025 à 17:40
gat t con
soulfull publié le 12/09/2025 à 17:59
trosième jeu à prendre en reduc quand la Switch 2 Oled va sortir d'ici 4 ans.En Attendant j'ai vraiment de quoi faire sur Switch 1.
tlj publié le 12/09/2025 à 18:18
C'est très mignon mais j'ai peur que ce soit très plan-plan
akinen publié le 12/09/2025 à 18:51
À chaque fois j’espère le grand retard de Yoshi’s island.

À chaque fois j’ai un remake de « mon premier jeu de plateforme ».

Kirby est dejà giga facile, pkoi faire doublon avec un jeu encore plus pipou pipou!
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:56
C’est très mignon, par contre je vois pas encore si c’est un plate-forme ou autre
sandman publié le 12/09/2025 à 19:01
très joli.
fdestroyer publié le 12/09/2025 à 19:50
C'est quand-même le comble que le jeu Mario 40 des 40 ans ça soit un Yoshi...
ushiro publié le 12/09/2025 à 19:53
En vrai, outre l'absence de challenge, le souci de ces jeux Yoshi (qui sont mignon et joli comme tout), c'est la B.O, non ? Elle colle peut-être mais faut pas être en manque de sommeil en y jouant, c'est trop une dinguerie comment ça donne envie de rompiche…
mrpopulus publié le 12/09/2025 à 19:56
J'aime bien c'est très beau
syoshu publié le 12/09/2025 à 20:07
La DA est vraiment top, on se rapproche enfin de l'esprit Yoshi's Island avec le style crayonné. Par contre dur de comprendre le concept.

soulfull les jeux switch (Nintendo) n'ont jamais été en promo, à part quelques rares exceptions.
drybowser publié le 12/09/2025 à 20:42
Mon seul coup de coeur de tout le ND !! La DA est parfaite
giru publié le 12/09/2025 à 20:49
La DA est très chouette, mais il faudra voir le gameplay… c’est assez inégale sur les derniers épisodes. Wooly World est excellent, mais Crafted World était basique.
cyr publié le 12/09/2025 à 20:50
Yoshi, c'est 100 fois supérieure a kirby.

Ceci dit j'attends d'en voir plus pour me prononcer. Mais a 70€ c'est non.
judebox publié le 12/09/2025 à 21:12
Et dire que maintenant les Yoshi sont vu comme des jeux easy alors que les premiers étaient hardcore...

En tout cas, pour celui-là j'attend de voir. Pas emballé pour l'instant et le dernier était pas top... :/
pimoody publié le 12/09/2025 à 21:22
Frais comme concept et très jolie.
soulfull publié le 12/09/2025 à 23:37
syoshu Oh que si ils sont souvent en promo durant les 2 premières années de leur lancement ensuite ça remonte.
axlenz publié le 13/09/2025 à 02:51
DA sublime mais bon cette licence n’est pas du tout pour moi. Trop trop simplet
kidicarus publié le 13/09/2025 à 08:51
axlenz tu as raison mais c'est tellement sympa à jouer.

Après je ne serais pas contre un yoshi plus coriace.
Mais sa DA me plaît vraiment
nyseko publié le 13/09/2025 à 09:07
gat Je n'ai pas le même milieu culturel que toi, CTB, ça ne me parle pas, mais après je suppose que comme d'habitude ça ne doit pas volé haut et que j'ai du encore faire réagir ton détecteur à fanboy qui est par ailleurs toujours aussi foireux.
sonilka publié le 13/09/2025 à 09:22
Ennuyeux. Le précédent était chiant, je ne ferai pas l'erreur une seconde fois. Durée de vie rachitique, level design plat et zéro challenge. Et ca sera vendu 70€ alors que ce type de production ne devrait pas excéder les 50€.
marcelpatulacci publié le 14/09/2025 à 02:48
ma saga préférer de l'univers Nintendo
