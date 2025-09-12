Yoshi va avoir sa nouvelle aventure sur Switch 2

Chaque console Nintendo se doit à un moment ou un autre d'avoir son jeu Yoshi, et c'est d'autant plus important à l'approche du nouveau film où le dinosaure sera davantage mis à l'honneur, et voilà pourquoi nous annonce ce Yoshi and the Mysterious Book pour garnir la ludothèque Switch 2 dès le printemps 2026.
Seul petit problème, en attendant d'en savoir plus, il est encore difficile de déterminer avec ce premier trailer si nous aurons droit à un platformer classique dans cette agréable patte esthétique, ou quelque chose qui part davantage dans l'aventure 2D. « A suivre ».
Le précédent n'avait pas vraiment marché, curieux de revoir un nouvel épisode.
3 millions de ventes le précédent (dans un rapport officiel qui date de 2022).
Y a pire en flop, c'est 3 fois les ventes d'un Xenoblade
Après de ce que je vois, je préfère ça à Crafter World et Yoshi's New Island.
un jeu ultra facile et 2 de tension (les rares moments un peu action était contre les boss et la transformation en mega tank)
À chaque fois j’ai un remake de « mon premier jeu de plateforme ».
Kirby est dejà giga facile, pkoi faire doublon avec un jeu encore plus pipou pipou!
soulfull les jeux switch (Nintendo) n'ont jamais été en promo, à part quelques rares exceptions.
Ceci dit j'attends d'en voir plus pour me prononcer. Mais a 70€ c'est non.
En tout cas, pour celui-là j'attend de voir. Pas emballé pour l'instant et le dernier était pas top... :/
Après je ne serais pas contre un yoshi plus coriace.
Mais sa DA me plaît vraiment