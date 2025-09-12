Les 40 ans de Mario se feront aussi avec du Tennis et le retour de Mario Wonder

Pas de nouveaudonc, ou en tout cas pas pour l'instant et on n'aura pas le choix d'user encore de patience même pour les 40 ans du plombier, avec deux autres annonces : une Switch 2 Edition du fort sympathiquedont l'upgrade n'a aucune chance d'être gratuite vu qu'il y a du contenu en plus, mais seulement des mini-jeux (rdv au printemps 2026).Inédit lui, même si moins porteur commercialement,se placera le 12 février 2026 avec ses modes multi, ses nouveaux mouvements et attaques spéciales selon votre raquette, et un petit mode solo où, justement, on y incarnera les versions Baby de chacun.