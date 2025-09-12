Les 40 ans de Mario se feront aussi avec du Tennis et le retour de Mario Wonder
Pas de nouveau Mario 3D donc, ou en tout cas pas pour l'instant et on n'aura pas le choix d'user encore de patience même pour les 40 ans du plombier, avec deux autres annonces : une Switch 2 Edition du fort sympathique Super Mario Bros. Wonder dont l'upgrade n'a aucune chance d'être gratuite vu qu'il y a du contenu en plus, mais seulement des mini-jeux (rdv au printemps 2026).
Inédit lui, même si moins porteur commercialement, Mario Tennis Fever se placera le 12 février 2026 avec ses modes multi, ses nouveaux mouvements et attaques spéciales selon votre raquette, et un petit mode solo où, justement, on y incarnera les versions Baby de chacun.
surtout pour des mini-jeux à la con
Si encore c'était une vraie extension de niveaux...
Nintendo c esr vraiment des maitres dans l escroquerie
J'annonce que Xeno 4 aura du multijoueurs aussi.
Last of us? Horizon? Until Dawn ?
C'est pas mieux je te l'accorde et je suis le premier à critiquer Sony pour ça aussi.
MS s'y met aussi avec le remaster d'un remaster avec Gears dernièrement.
Vraiment