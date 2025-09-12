recherche
Les 40 ans de Mario se feront aussi avec du Tennis et le retour de Mario Wonder
Pas de nouveau Mario 3D donc, ou en tout cas pas pour l'instant et on n'aura pas le choix d'user encore de patience même pour les 40 ans du plombier, avec deux autres annonces : une Switch 2 Edition du fort sympathique Super Mario Bros. Wonder dont l'upgrade n'a aucune chance d'être gratuite vu qu'il y a du contenu en plus, mais seulement des mini-jeux (rdv au printemps 2026).

Inédit lui, même si moins porteur commercialement, Mario Tennis Fever se placera le 12 février 2026 avec ses modes multi, ses nouveaux mouvements et attaques spéciales selon votre raquette, et un petit mode solo où, justement, on y incarnera les versions Baby de chacun.



publié le 12/09/2025 à 14:31 par Gamekyo
commentaires (26)
midomashakil publié le 12/09/2025 à 14:33
nintendo considère les joueurs comme des vaches
sonilka publié le 12/09/2025 à 14:35
Et sans nouveau Mario 3D. Du pur Nintendo.
saram publié le 12/09/2025 à 14:35
Passionnant. Un peu deg quand même.
axlenz publié le 12/09/2025 à 14:35
Wonder c'était déjà très propre sur Switch 1. Cette édition n'est pas du tout nécessaire si ce n'est pour pigeonner les gens comme d'hab
shanks publié le 12/09/2025 à 14:37
axlenz
surtout pour des mini-jeux à la con

Si encore c'était une vraie extension de niveaux...
ushiro publié le 12/09/2025 à 14:39
La boucle Camelot… Plus rien d'ambitieux cette boîte jpp… La licence Golden Sun est morte et enterrée.
noukous publié le 12/09/2025 à 14:41
et ben...c'est une vaste blague cette switch 2 pour le moment
osiris67 publié le 12/09/2025 à 14:42
Mdr les memes jeux en boucle et des ptits modes en plus pour faire raquer les pigeon.

Nintendo c esr vraiment des maitres dans l escroquerie
chreasy97 publié le 12/09/2025 à 14:42
Mutlijoueurs partout et bien mis en avant, Nintendo veut vraiment faire payer du online.

J'annonce que Xeno 4 aura du multijoueurs aussi.
rogeraf publié le 12/09/2025 à 14:43
Cool ces annonces, bien joué Nintendo
drybowser publié le 12/09/2025 à 14:50
Mario tennis est étonnement moche j'en conclue que cest a nouveau un jeu Switch porté a l arrache sur Switch 2 n empêche je suis content de voir le mode solo de retour c'était vraiment cool sur les versions gb en espérant le même potentiel
micheljackson publié le 12/09/2025 à 15:04
J'ai honte pour Nintendo.
gasmok2 publié le 12/09/2025 à 15:05
Avec la Switch on a eu des ressorties de jeux WiiU, la pillule est passée car la WiiU a été une catastrophe industrielle..mais la ressortir des jeux qui ont cartonné sur une machine qui a cartonné, et dont les jeux sont rétrocompatible ....ça j'avoue c'est osé
soulfull publié le 12/09/2025 à 15:16
Nul !!! Tellement bien fait de ne pas avoir acheté une Switch 2. Peut être qu'elle sera intéressante dans 2-3 ans.
blackninja publié le 12/09/2025 à 15:31
gasmok2
Last of us? Horizon? Until Dawn ?
gaeon publié le 12/09/2025 à 15:51
shanks ils disent qu'il y aura aussi de vrais nouveaux niveaux visiblement. Même si là ils ont mis le focus sur le multijoueur
tlj publié le 12/09/2025 à 16:10
Je crains tellement le pire pour mario tennis, le dernier était une purge aussi bien en solo qu'en multi avec ses supers coups qui n'avaient aucun sens
ducknsexe publié le 12/09/2025 à 16:54
Dans mes pronostic j'en est deux : Mario tennis et vomitif
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 17:14
Un j'aime pour Mario Tennis
judebox publié le 12/09/2025 à 17:33
J’ai peur que le mode aventure soit anecdotique…
gasmok2 publié le 12/09/2025 à 18:36
blackninja
C'est pas mieux je te l'accorde et je suis le premier à critiquer Sony pour ça aussi.
MS s'y met aussi avec le remaster d'un remaster avec Gears dernièrement.
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 18:41
Mario tennis pourquoi pas l’autre je l’ai retourner
fdestroyer publié le 12/09/2025 à 20:05
Franchement, je suis triste de l'écrire, mais les 40 ans de Super Mario sont nul à ch....

Vraiment
rbz publié le 12/09/2025 à 20:31
il a l'air mais juste éclaté le mario tennis comparé a ACE
pimoody publié le 13/09/2025 à 06:28
Le tennis peut être cool, mais sur certains aspects ça fait un peu vieillot. Et le Wonder je trouverais ça cool si c’était de l’ajout gratuit, mais à tout les coup on va se manger une extension upgrade payante…
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 09:50
ushiro mdr mais bordel au lieu de te plaindre regarde quand est sorti le dernier golden sun !!!! Bien sur que la licence est finie !!!! Personne ne connait chez les moins de 25 ans
