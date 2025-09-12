[RAPPEL] Nintendo Direct à 15h00

Après nous avoir titillé pendant des semaines à coups de Partner Showcase, Indie World et autre show spécial, l'heure est venue d'apporter à la foule le plat de résistance : c'est à 15h00 que se tiendra le plus gros Nintendo Direct jamais vu en terme de durée (60 minutes).Car outre quelques tiers attendus comme Capcom et Xbox (dont on s'étonne de la discrétion vu les « promesses »), le peuple réclame des dates (), un aperçu plus concret de 2026 et surtout savoir si les 40 ans de l'autre plombier seront fêtés dignement.