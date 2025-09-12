recherche
[RAPPEL] Nintendo Direct à 15h00
Après nous avoir titillé pendant des semaines à coups de Partner Showcase, Indie World et autre show spécial Kirby Air Riders, l'heure est venue d'apporter à la foule le plat de résistance : c'est à 15h00 que se tiendra le plus gros Nintendo Direct jamais vu en terme de durée (60 minutes).

Car outre quelques tiers attendus comme Capcom et Xbox (dont on s'étonne de la discrétion vu les « promesses »), le peuple réclame des dates (Metroid Prime 4), un aperçu plus concret de 2026 et surtout savoir si les 40 ans de l'autre plombier seront fêtés dignement.

narustorm publié le 12/09/2025 à 06:42
15h plus d'internet jusqu'à 19h
Sa va être dur mais jveu me mettre bien et à l'abri des rumeurs qui commence déjà
akinen publié le 12/09/2025 à 06:44
My body is ready!
drybowser publié le 12/09/2025 à 06:54
Dernière chance que je donne a Nintendo pour acheter la Switch 2 cette année , j attend d'eux ce qui aurait dû être annoncé en avril avec la sortie de la console , au moins deux gros jeux exclu Nintendo montrant un fossé avec la Switch 1, plus des mises à jour a gogo des jeux switch pour les faire dans de meilleures conditions .
Idéalement Xenoblade 4 annoncé serait top
pimoody publié le 12/09/2025 à 07:05
Apparement un nouveau Spin-off Pokémon va voir le jour, est-ce qu'ils peuvent le mentionné d'abord dans un Nintendo Direct avant un Pokémon Day (peu probable).

on attends toujours FZERO
(même si ça semble pas le moment opportun)
darkwii publié le 12/09/2025 à 07:54
Pourquoi pas des nouvelles de duskbloods et une date pour Metroid 4 et un nouveau Mario 3d et on est Bon
newtechnix publié le 12/09/2025 à 08:04
Astral Chain 2 et la nouvel Ip de Monolith et je serai satisfait
kevinmccallisterrr publié le 12/09/2025 à 08:04
Narustorm Ouais… En croisant les doigts pour que le site n’affiche pas de 504 Gateway Time-out à gogo durant le direct
cyr publié le 12/09/2025 à 08:11
pimoody pour f zéro, quand plus personne ne l'attendra, le miracle se produira....

Je vais essayer de suivre , mais je sais pas si le Wi-Fi de disney va pas me faire chier entre coupure, basculement sur la 5g....
cyr publié le 12/09/2025 à 08:13
darkwii non on sera pas bon. Kirby air rides a eu droit à sont direct rien que pour lui. Va falloir qu'ils sortent les gros bras pendant la durée (1h)

On est dans un flou, alors que la gen vient de démarrer......

Metroid prime 4 c'est un jeux prévu sur switch en plus...
pimoody publié le 12/09/2025 à 08:32
cyr ça arrivera, il y a quand même pas mal de chose qui vont dans le sens de remettre petit à petit sur le devant de la scène. Après, si ils veulent vraiment que Fzero se vendent au grand public ils teases des persos Nintendo (je vois bien samsus, star fox) et le tour est joué
geekobutch publié le 12/09/2025 à 08:42
Il est vraiment temps que Nintendo dégaine l'artillerie avec les tiers sur les prochains jeux à sortir mais surtout, sur des nouvelles IP
cyr publié le 12/09/2025 à 08:45
pimoody ça viendra. mais la question c'est avant qu'on soit grand père.....

Perso , f zero gx etais tres difficile. il ne rentre plus dans la philosophie de nintendo.
Ensuite il a etais devellopé par SEGA.

Pour finir, je sais pas, a cause de fast fusion , le jeux de shinen.....
Vont il vouloir se mettre en confrontation direct, meme si c'est pas le même jeux....


perso je pense que le retour de f zero c'est pas pour toute suite....j'espere me tromper.
newtechnix publié le 12/09/2025 à 08:47
cyr il pourrait y avoir un pack DLC des véhicules d'F-Zero payant pour Fast Fusion.
mattewlogan publié le 12/09/2025 à 08:49
Grosse hype
ganon29 publié le 12/09/2025 à 08:53
Mon banquier a des sueurs.
cyr publié le 12/09/2025 à 09:00
newtechnix a défaut, mais la encore j'ai un gros doute que Nintendo se rapproche d'une équipe de 5 personne....
link49 publié le 12/09/2025 à 09:14
J'ai hâte!!!
jeanouillz publié le 12/09/2025 à 09:38
Je m'attends absolument a rien
kevinmccallisterrr publié le 12/09/2025 à 11:08
Cyr "le wifi de disney"
weldar publié le 12/09/2025 à 11:14
J'espère une date pour Silksong...



(en vrai, ma grosse attente, c'est un Mario Maker 3)
rocan publié le 12/09/2025 à 11:18
On aura un spotlight sur 2 ou 3 jeu (Hyrule Wariror, Pokémon, Splatoon...), pas mal de tiers et une surprise sur Mario. Je ne m'attends à pas grand chose
pimoody publié le 12/09/2025 à 11:28
cyr justement si fast fusion fonctionne plutôt bien c’est un signal pour Nintendo. Une licence Nintendo fera toujours plus de chiffre. Et puis après question difficulté, il vont bien entendu proposer des options ou des possibilités d’accessibilité, ça me paraît évident aujourd’hui.
guiguif publié le 12/09/2025 à 11:31
504 or not 504 ?
mercure7 publié le 12/09/2025 à 11:45
"On a relancé le développement de Metroid Prime 4 depuis le début, désolé"
cyr publié le 12/09/2025 à 11:50
kevinmccallisterrr oui. Tu capte pas la 5G dans la file d'attente de la plupart des attractions .

Donc il faut utiliser le Wi-Fi gratuit du parc.

Mais le Wi-Fi a certains endroits tu le capte plus....
cyr publié le 12/09/2025 à 11:52
pimoody je vais croiser tous ce que je peut croiser, mais captain falcon je pense qu'on est pas prêt de le revoir...

Suffirait juste de faire de nouveau circuit, un mode en ligne a 30 joueur, et tous le monde sera très content.....

Bon on penser .metroid prime enterré. Qui sait.
iglooo publié le 12/09/2025 à 11:59
jeanouillz tu dis ça parce que t'as et de la mémoire et l'expérience
weldar mercure7
guiguif 504
cyr publié le 12/09/2025 à 12:34
iglooo ouais sauf que la il s'agit du premier vrai Nintendo direct de la switch2.

Regarde les Nintendo direct des 2 première année de la switch, et tu comprendra qu'il se trompe lourdement.
ushiro publié le 12/09/2025 à 12:54
Bon, le grand jour, hein ?

(Espérons que le site tienne pendant cette heure de direct…)
romgamer6859 publié le 12/09/2025 à 12:54
jenicris va enfin s'acheter la switch
drybowser publié le 12/09/2025 à 12:54
Prêt je suis surpris que gamekyo ne déconne pas :O
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 12:56
Légendes Pokémon : Z-A, Kirby Air Riders et Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, c'est bien gentil (trois jeux qui j'acheterais pas d'ailleurs), mais c'est pas ses trois jeux là qui font rêver une fois la sortie de Metroid Prime 4, donc là il va falloir envoyer du lourd Nintendo.
shinz0 publié le 12/09/2025 à 12:57
Allez Nintendo envoyer la sauce
kevinmccallisterrr publié le 12/09/2025 à 12:59
masharu publié le 12/09/2025 à 13:01
Quoi ce sont les 40 ans de Mario ????? Comme je m'y attendais pas !!!!

nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 13:19
drybowser tu disais ^^
shanks publié le 12/09/2025 à 13:19
Désolé pour les probs de serveur encore....

Y a tant à dire sur toutes ces choses inédites en plus
micheljackson publié le 12/09/2025 à 13:22
C'est consternant, c'est les 40 ans de Mario est tout ce qu'ils trouvent à faire c'est de refourguer les Mario Galaxy et un Mario Tennis, non mais...
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 13:23
Un Mario Tennis et un Yoshi (belle DA) pour début 2026, déjà ça me plait.
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 13:24
Un Mario Tennis et un Yoshi (belle DA) pour début 2026, déjà ça me plait.
skk publié le 12/09/2025 à 13:25
J'ai tellement cru à un nouveau mario 3D à l'annonce du film -_-
shinz0 publié le 12/09/2025 à 13:25
Le passage des jeux de merde...

Vivement les vrais jeux avant la fin du Direct
zekk publié le 12/09/2025 à 13:26
pour le moment ça m'emballe pas et le Yoshi a l'air de nouveau rompiche
playshtayshen publié le 12/09/2025 à 13:26
Quel grosse chiasse nintendo hahahaah même pour les 40 ans pas de nouveau mario 3d hahahahahahahahahaahahahahaahah
amario publié le 12/09/2025 à 13:26
Ce doit d'honneur de Nintendo pour le moment. C'est violent
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 13:26
Tomodachi Life...non merci
micheljackson publié le 12/09/2025 à 13:27
au moins on aura la plante qui parle pour "émerveiller notre quotidien"
cubia publié le 12/09/2025 à 13:28
FF7 le 22 janvier. Reste à voir si ce sera du game key !
skk publié le 12/09/2025 à 13:41
Une date pour Hades 2 cool
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 13:44
Hades 2 / 25 Septembre en exclu temporaire, ça va plaire à certains ça
zekk publié le 12/09/2025 à 13:45
vraiment pas terrible
keiku publié le 12/09/2025 à 13:46
ils ont osé le virtual boy remake
RIP nintendo
micheljackson publié le 12/09/2025 à 13:46
Je vous l'avais dit pour DQVII
Par contre le "reimagined" me fait peur, je vais attendre de savoir ce qu'ils ont fait de l'original avant d'acheter la Switch 2.
zekk publié le 12/09/2025 à 13:47
micheljackson il sort aussi sur switch 1 et surement sur d'autres support
wickette publié le 12/09/2025 à 13:48
zekk
Pareil, mais j'attends le "one last thing"

Malheureusement t'as surement le spin off splatoon qui va se montrer aussi...bon.
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 13:48
Il t'annonce la date de Metroid prime 4 comme ça !
micheljackson publié le 12/09/2025 à 13:48
zekk
Ah j'ai pas vu merci!
Alors toujours pas de Switch 2 pour moi pour le moment
shinz0 publié le 12/09/2025 à 13:48
Metroid Prime 4 ça pique les yeux...
ippoyabukiki publié le 12/09/2025 à 13:49
il est super ce site à crasher tout le temps
zekk publié le 12/09/2025 à 13:49
wickette C'est vraiment ce que j'attends aussi ^^ mais j'ai peur d'être déçu
jenicris publié le 12/09/2025 à 13:51
Quelle daube ce Ndirect
ippoyabukiki publié le 12/09/2025 à 13:51
un animal crossing/pokemon/minecraft, ça manquait !
shinz0 publié le 12/09/2025 à 13:51
Un "One More Thing" est tout est pardonné
keiku publié le 12/09/2025 à 13:52
pokemon qui commence a plagier les autres jeux
evilchris publié le 12/09/2025 à 13:53
un Nintendo direct catastrophique...
micheljackson publié le 12/09/2025 à 13:53
shinz0
Un petit Mario Galaxy 3 aller!
ippoyabukiki publié le 12/09/2025 à 13:53
jenicris oui dommage qu'on n'ait pas le portage de FF16, FF7 rebirth et une dizaine de Dark soul "différents". Ca serait tellement bien !
romgamer6859 publié le 12/09/2025 à 13:53
pokemon builders
zekk publié le 12/09/2025 à 14:04
ippoyabukiki
micheljackson publié le 12/09/2025 à 14:15
Consternant ce direct, ils ne respectent même pas leur mascotte, c'est les 40 ans de Mario : un portage, une plante en plastoc et un jeu de tennis.

Je pensais sincèrement m'acheter une Switch 2 pour le remake de DQVII mais ce n'est même pas une exclus, donc ça sera sur Steam pour moi.

Nintendo est pitoyable.
jenicris publié le 12/09/2025 à 14:16
Ce Ndirect de la honte
nicolasgourry publié le 12/09/2025 à 14:16
Fire Emblem: Fortune’s Weave cool
jenicris publié le 12/09/2025 à 14:19
ippoyabukiki
serve publié le 12/09/2025 à 14:19
Ils ont fait une annonce d'un dlc d'un jeu pas encore sortie.... comment te dire que des entreprises même les plus salope ne l'ont pas fait.

Pourtant la ça va passer crème

40 ans de Mario Nintendo lui ont pissé dessus (pub pour le film et pour le parc).

Les joueurs : Et le nouveau Mario au Ndirect ?

Nintendo : Aller vous faire enculer

Les joueurs : D'accord merci

Dans le Ndirect y a que deux jeux à retenir MH Story 3 une bonne licence avec un nouvelle opus avec pas mal d'évolution et le DQ7

Métroid vu la gueule du sable j'ai failli vomir
masharu publié le 12/09/2025 à 14:22
Comme prédit : ça crache sur le ND .

La suite de Fire Emblem Three Houses, un vrai plaisir en attendant le prochain Monolith Soft.

serve Ils ont bien annoncé les DLC de Breath of the Wild à 1 mois de la sortie du jeu il me semble. Et oui c'est dégueulasse mais pas nouveau même si c'est rare concernant Nintendo.
yanssou publié le 12/09/2025 à 14:23
ippoyabukiki tkt y'en a déjà pas avec les tiers qui servent à rien, change pas.
micheljackson publié le 12/09/2025 à 14:24
serve
Le Metroid dans le sable... comme c'était minable,
le pire c'est que j'ai cru quelques secondes que c'était Captain Falcon qui prenait le guidon et qu'on allait ENFIN avoir un F-Zero...

masharu
Et comme prévu aussi : des fanboys qui vont défendre l'indéfendable.
ravyxxs publié le 12/09/2025 à 14:26
Ah ouais les gens qui étaient hype à fond hier
osiris67 publié le 12/09/2025 à 14:30
Bien nul, les memes vieux jeux a l'infini et a part le yoshi le reste est vraiment osef. Metroid 4...bof ca a l'air vide.
micheljackson publié le 12/09/2025 à 14:31
ravyxxs
Bah pour les 40 ans de Mario, on pouvait légitimement s'attendre à l'annonce du nouveau GROS Mario, pas d'une plante parlante en plastique censée "émerveiller nos journées"
serve publié le 12/09/2025 à 14:42
masharu

Ca crache sur le ND car y a de quoi dans un sens.......

Heu, ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que ça ne reste pas une méthode de fils de pute. Désolé déjà qu'ils te vendent des DLC en figurine, mais pas de souci, ça passe crème donc Nintendo continue et ils ont raison.

EA ou Acti font ça désolé mais ils se font éclater le cul.


Rare pas sur Nintendo sont des spécialistes du genre quand même je veux dire ça fait des années qu'ils vendent des DLC en figurine et ça passe sans soucis (Y a eu un Amiibo Metroid: Samus Returns pour l'opus Metroid 2 sur 3DS qui débloquer la dernière difficulté du jeu)......
greggy publié le 12/09/2025 à 14:50
Nintendo est vraiment a la ramasse, c'est incroyable ce recyclage. Ils ne sont même pas capable de faire l'annonce d'un nouveau Mario pour les 40 ans. Il passe ou l'argent ???
micheljackson publié le 12/09/2025 à 14:56
greggy
Dans les poches des fanboys vu leur dévotion, enfin j'espère pour eux!
wickette publié le 12/09/2025 à 15:00
greggy L'équipe Odyssey a bossé sur DK bonanza c'est donc normal de pas avoir d'annonces

néanmoins tu te doutes bien qu'on aura un nouveau mario 3D (par l'équipe odyssey ou autre) ambitieux tôt ou tard vu que le dernier s'est vendu à plus de 30M d'exemplaires ^^...


masharu
Non mais c'est loin d'être un bon direct faut arrêter aussi

Et les annonces de dlc pokemon avant meme la sortie du jeu ou bien d'un dlc DK bonanza alors que le jeu est sorti en juillet bon...c'est pas ouf niveau comportement aussi
masharu publié le 12/09/2025 à 15:03
wickette Jamais dis que c'était une bonne présentation (il doit bien y avoir une trentaines de jeux dont je m'en fout), c'est juste pour dire que que vos comportements son prévisibles .
ippoyabukiki publié le 12/09/2025 à 15:17
micheljackson un jour tu pourras nous dire quelle console et quel jeu trouve grâce à tes yeux ?
micheljackson publié le 12/09/2025 à 15:30
ippoyabukiki
Sur une île déserte, donne moi une super famicom avec Zelda 3 et Super Mario World, et je serai le plus heureux du monde
iglooo publié le 12/09/2025 à 15:31
cyr alors, avec le recul?
Pas maté et je pense que tout n'est pas encore sur Gkyo mais ça n'avait pas l'air d'être jouasse si j'en crois les coms à droite à gauche. Tu sais très bien que perso je n'attends rien des N-Direct, j'avais pris la S1 pour Zelda et les indés, j'en espère juste de même pour la S2 même si les indés tardent à arriver hélas (les Blue Prince et autres).
micheljackson publié le 12/09/2025 à 15:35
iglooo
Il est en train de passer des annonces pour revendre sa Switch 2, il arrive
iglooo publié le 12/09/2025 à 15:41
micheljackson un petit Contra III aussi sur l'île
micheljackson publié le 12/09/2025 à 15:49
iglooo
Et un Turtles In Time... et un Actraiser... et un FF6
...mais aller faut pas me tendre une perche comme ça, y'en a des centaines sur SFC
iglooo publié le 12/09/2025 à 15:52
micheljackson punaise Actraiser... T'as joué au remake, histoire d'avoir ton avis? Le rendu est limite trop lisse, limite un gros filtre CRT aurait suffit...
Sim City était bien cool aussi. C'est dur d'en choisir que 5.... Y'a forcément des morts... Style Chrono Trigger...
micheljackson publié le 12/09/2025 à 16:05
iglooo
Ce remake... j'avais oublié son existence, j'y avais joué à sa sortie et c'était horrible, mais je viens de regarder sa page Steam j'ai l'impression qu'il a été retravaillé depuis, non ?
iglooo publié le 12/09/2025 à 16:06
micheljackson pourquoi horrible? Les phases de gestion ont l'air d'avoir trop été retravaillées, mais je n'ai pas posé les mains dessus, j'attends qu'il soit à 5 boules max
micheljackson publié le 12/09/2025 à 16:22
iglooo
Quand il était sorti, il était baclé dans mes souvenirs, le jeu piquait les yeux, de ce que je vois en vidéo ça a l'air plus propre.
Ou alors la résolution était basse et je ne connaissais pas Shaderglass à l'époque, je ne sais plus.
Je lui redonnerai sa chance à l'occaz, comme toi à 5€.
cyr publié le 12/09/2025 à 16:51
iglooo de ce qu'en ai vu, sans le son, et dans une voiture de autopia quand c'était les titres pour la switch2 (bordel conduire a une main)...


Et bien ça m'a bien plus. De nouveau jeux annoncer, quelque portage qui peut m'intéresser comme mario Wonder que j'ai pas), non franchement c'est supérieure a mes attentes.
micheljackson publié le 12/09/2025 à 16:55
iglooo
Ok alors je viens de tester et ça m'est revenu, le jeu a une résolution basse mais n'a pas de filtre crt interne voilà pourquoi je l'avais viré, pour qu'il soit agréable visuellement il faut absolument utiliser Shaderglass.
Voici le résultat en 4K avec le filtre "retro-crisis > 4K-Flat > RC GDV-NTSC - Arcade RGB" je vais finalement y jouer à ce remake EDIT : une fois sur imgur il faut recliquer sur l'image pour qu'elle s'affiche correctement avec le filtre bizarrement
https://imgur.com/a/X3A2FKg
arquion publié le 12/09/2025 à 17:00
masharu Ils ont bien annoncé les DLC de Breath of the Wild à 1 mois de la sortie du jeu il me semble.

Botw c'est début Mars 2017, le 1er DLC (qui était que gadget) est sortie le 30 juin, et la vrai partie du DLC (celle sur les Prodiges) c'était Décembre 2017.

On est loin d'une sortie 2 mois après.

Le prix du DLC de Pokemon ZA, on en parle aussi ??
micheljackson publié le 12/09/2025 à 17:01
cyr
"c'était supérieur à mes attentes" je viens d'éclater de rire, merci
jenicris publié le 12/09/2025 à 17:37
Romgamer6859 au vu de ce Ndirect certainement pas
romgamer6859 publié le 12/09/2025 à 17:54
jenicris Après y a de quoi faire, à faire j'aurais (si je la prenais) :
Mario kart, mario wonder, BOTW, donkey, metroid... ça commence à être ok
romgamer6859 publié le 12/09/2025 à 17:56
jenicris
mais là où ça gêne c'est que ça manque d'un zelda 3D, d'un mario 3D, genre yoshi ou mario tennis c'est ok mais sans plus
cyr publié le 12/09/2025 à 18:01
micheljackson tu connais mes attentes?

Déjà que capcom décide de sortir resident evil 9 en meme temps que les autres, c'est cool pour ceux qui serait intéressé.

Et rien de voir que square Enix décide de laisser tomber l'exclusivité final fantasy 7 remake exclu ps5 a du multi , dont la switch2, tu peut savoir comment ça me fait sourire même si j'en ai rien a foutre.

Plus d'exlu tiers, et sony qui se tourne les pouces , franchement cette génération, on va s'en souvenir longtemps comme la pire génération ever.
micheljackson publié le 12/09/2025 à 18:06
cyr
Eh ben, si tu dis que ce qu'on a vu aujourd'hui les dépasse, je pense qu'elles ne doivent pas être extraordinaires, on ne va pas se mentir.
cyr publié le 12/09/2025 à 18:35
micheljackson je voulais savoir pour debut 2026. Voilà qui est chose faite.

Le pokemon metamorph, il m'intéresse, mais pas a 70€. 40€. Mais bon connaissant Nintendo.

Le yoshi pourquoi pas, mais je veux en voir plus.

Mario Wonder je l'ai pas pris sur switch. J'attendais une baisse de prix. Du coup ça sera la version switch2.

Fire emblem, a voir

Metroid prime 4 évidemment

Pokemon z a

Peut etre le monster Hunter.

Et si c'est vraiment le néant en février, peut etre resident evil 9.

Le mario tennis avec le mode story, il attise ma curiosité.


Et ce direct concerne principal fin 2025/debut mi 2026. Il y a que le fire emblem qui a pas de date.


Donc il y aura un autre Nintendo direct, certainement en mars/avril.

Et d'ici la les tiers auront peut etre la permission d'annoncer sans besoin de passer dans un Nintendo direct....et quand il y aura plus de kit distribué.

Même ubisoft, je me demande ce qu'il vont porter sur switch2....

Bref c'est pas mal. Plus tu peut pas suivre . Rappelons que les jeux Nintendo ne baisse pas. Et je suis full demat.....
ioop publié le 13/09/2025 à 17:59
éclaté rien de bien, aucun jeu à venir, pas de mario ...

hades 2 moué ... la date metroid et c'est tout ... rien d'intéressant
