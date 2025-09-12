[RAPPEL] Nintendo Direct à 15h00

Après nous avoir titillé pendant des semaines à coups de Partner Showcase, Indie World et autre show spécial Kirby Air Riders, l'heure est venue d'apporter à la foule le plat de résistance : c'est à 15h00 que se tiendra le plus gros Nintendo Direct jamais vu en terme de durée (60 minutes).
Car outre quelques tiers attendus comme Capcom et Xbox (dont on s'étonne de la discrétion vu les « promesses »), le peuple réclame des dates (Metroid Prime 4), un aperçu plus concret de 2026 et surtout savoir si les 40 ans de l'autre plombier seront fêtés dignement.
Sa va être dur mais jveu me mettre bien et à l'abri des rumeurs qui commence déjà
Idéalement Xenoblade 4 annoncé serait top
on attends toujours FZERO
(même si ça semble pas le moment opportun)
Je vais essayer de suivre , mais je sais pas si le Wi-Fi de disney va pas me faire chier entre coupure, basculement sur la 5g....
On est dans un flou, alors que la gen vient de démarrer......
Metroid prime 4 c'est un jeux prévu sur switch en plus...
Perso , f zero gx etais tres difficile. il ne rentre plus dans la philosophie de nintendo.
Ensuite il a etais devellopé par SEGA.
Pour finir, je sais pas, a cause de fast fusion , le jeux de shinen.....
Vont il vouloir se mettre en confrontation direct, meme si c'est pas le même jeux....
perso je pense que le retour de f zero c'est pas pour toute suite....j'espere me tromper.
(en vrai, ma grosse attente, c'est un Mario Maker 3)
Donc il faut utiliser le Wi-Fi gratuit du parc.
Mais le Wi-Fi a certains endroits tu le capte plus....
Suffirait juste de faire de nouveau circuit, un mode en ligne a 30 joueur, et tous le monde sera très content.....
Bon on penser .metroid prime enterré. Qui sait.
Regarde les Nintendo direct des 2 première année de la switch, et tu comprendra qu'il se trompe lourdement.
(Espérons que le site tienne pendant cette heure de direct…)
Y a tant à dire sur toutes ces choses inédites en plus
Vivement les vrais jeux avant la fin du Direct
RIP nintendo
Par contre le "reimagined" me fait peur, je vais attendre de savoir ce qu'ils ont fait de l'original avant d'acheter la Switch 2.
Pareil, mais j'attends le "one last thing"
Malheureusement t'as surement le spin off splatoon qui va se montrer aussi...bon.
Ah j'ai pas vu merci!
Alors toujours pas de Switch 2 pour moi pour le moment
Un petit Mario Galaxy 3 aller!
Je pensais sincèrement m'acheter une Switch 2 pour le remake de DQVII mais ce n'est même pas une exclus, donc ça sera sur Steam pour moi.
Nintendo est pitoyable.
Pourtant la ça va passer crème
40 ans de Mario Nintendo lui ont pissé dessus (pub pour le film et pour le parc).
Les joueurs : Et le nouveau Mario au Ndirect ?
Nintendo : Aller vous faire enculer
Les joueurs : D'accord merci
Dans le Ndirect y a que deux jeux à retenir MH Story 3 une bonne licence avec un nouvelle opus avec pas mal d'évolution et le DQ7
Métroid vu la gueule du sable j'ai failli vomir
La suite de Fire Emblem Three Houses, un vrai plaisir en attendant le prochain Monolith Soft.
serve Ils ont bien annoncé les DLC de Breath of the Wild à 1 mois de la sortie du jeu il me semble. Et oui c'est dégueulasse mais pas nouveau même si c'est rare concernant Nintendo.
Le Metroid dans le sable... comme c'était minable,
le pire c'est que j'ai cru quelques secondes que c'était Captain Falcon qui prenait le guidon et qu'on allait ENFIN avoir un F-Zero...
Et comme prévu aussi : des fanboys qui vont défendre l'indéfendable.
Bah pour les 40 ans de Mario, on pouvait légitimement s'attendre à l'annonce du nouveau GROS Mario, pas d'une plante parlante en plastique censée "émerveiller nos journées"
Ca crache sur le ND car y a de quoi dans un sens.......
Heu, ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que ça ne reste pas une méthode de fils de pute. Désolé déjà qu'ils te vendent des DLC en figurine, mais pas de souci, ça passe crème donc Nintendo continue et ils ont raison.
EA ou Acti font ça désolé mais ils se font éclater le cul.
Rare pas sur Nintendo sont des spécialistes du genre quand même je veux dire ça fait des années qu'ils vendent des DLC en figurine et ça passe sans soucis (Y a eu un Amiibo Metroid: Samus Returns pour l'opus Metroid 2 sur 3DS qui débloquer la dernière difficulté du jeu)......
Dans les poches des fanboys vu leur dévotion, enfin j'espère pour eux!
néanmoins tu te doutes bien qu'on aura un nouveau mario 3D (par l'équipe odyssey ou autre) ambitieux tôt ou tard vu que le dernier s'est vendu à plus de 30M d'exemplaires ^^...
Non mais c'est loin d'être un bon direct faut arrêter aussi
Et les annonces de dlc pokemon avant meme la sortie du jeu ou bien d'un dlc DK bonanza alors que le jeu est sorti en juillet bon...c'est pas ouf niveau comportement aussi
Sur une île déserte, donne moi une super famicom avec Zelda 3 et Super Mario World, et je serai le plus heureux du monde
Pas maté et je pense que tout n'est pas encore sur Gkyo mais ça n'avait pas l'air d'être jouasse si j'en crois les coms à droite à gauche. Tu sais très bien que perso je n'attends rien des N-Direct, j'avais pris la S1 pour Zelda et les indés, j'en espère juste de même pour la S2 même si les indés tardent à arriver hélas (les Blue Prince et autres).
Il est en train de passer des annonces pour revendre sa Switch 2, il arrive
Et un Turtles In Time... et un Actraiser... et un FF6
...mais aller faut pas me tendre une perche comme ça, y'en a des centaines sur SFC
Sim City était bien cool aussi. C'est dur d'en choisir que 5.... Y'a forcément des morts... Style Chrono Trigger...
Ce remake... j'avais oublié son existence, j'y avais joué à sa sortie et c'était horrible, mais je viens de regarder sa page Steam j'ai l'impression qu'il a été retravaillé depuis, non ?
Quand il était sorti, il était baclé dans mes souvenirs, le jeu piquait les yeux, de ce que je vois en vidéo ça a l'air plus propre.
Ou alors la résolution était basse et je ne connaissais pas Shaderglass à l'époque, je ne sais plus.
Je lui redonnerai sa chance à l'occaz, comme toi à 5€.
Et bien ça m'a bien plus. De nouveau jeux annoncer, quelque portage qui peut m'intéresser comme mario Wonder que j'ai pas), non franchement c'est supérieure a mes attentes.
Ok alors je viens de tester et ça m'est revenu, le jeu a une résolution basse mais n'a pas de filtre crt interne voilà pourquoi je l'avais viré, pour qu'il soit agréable visuellement il faut absolument utiliser Shaderglass.
Voici le résultat en 4K avec le filtre "retro-crisis > 4K-Flat > RC GDV-NTSC - Arcade RGB" je vais finalement y jouer à ce remake EDIT : une fois sur imgur il faut recliquer sur l'image pour qu'elle s'affiche correctement avec le filtre bizarrement
https://imgur.com/a/X3A2FKg
Botw c'est début Mars 2017, le 1er DLC (qui était que gadget) est sortie le 30 juin, et la vrai partie du DLC (celle sur les Prodiges) c'était Décembre 2017.
On est loin d'une sortie 2 mois après.
Le prix du DLC de Pokemon ZA, on en parle aussi ??
"c'était supérieur à mes attentes" je viens d'éclater de rire, merci
Mario kart, mario wonder, BOTW, donkey, metroid... ça commence à être ok
mais là où ça gêne c'est que ça manque d'un zelda 3D, d'un mario 3D, genre yoshi ou mario tennis c'est ok mais sans plus
Déjà que capcom décide de sortir resident evil 9 en meme temps que les autres, c'est cool pour ceux qui serait intéressé.
Et rien de voir que square Enix décide de laisser tomber l'exclusivité final fantasy 7 remake exclu ps5 a du multi , dont la switch2, tu peut savoir comment ça me fait sourire même si j'en ai rien a foutre.
Plus d'exlu tiers, et sony qui se tourne les pouces , franchement cette génération, on va s'en souvenir longtemps comme la pire génération ever.
Eh ben, si tu dis que ce qu'on a vu aujourd'hui les dépasse, je pense qu'elles ne doivent pas être extraordinaires, on ne va pas se mentir.
Le pokemon metamorph, il m'intéresse, mais pas a 70€. 40€. Mais bon connaissant Nintendo.
Le yoshi pourquoi pas, mais je veux en voir plus.
Mario Wonder je l'ai pas pris sur switch. J'attendais une baisse de prix. Du coup ça sera la version switch2.
Fire emblem, a voir
Metroid prime 4 évidemment
Pokemon z a
Peut etre le monster Hunter.
Et si c'est vraiment le néant en février, peut etre resident evil 9.
Le mario tennis avec le mode story, il attise ma curiosité.
Et ce direct concerne principal fin 2025/debut mi 2026. Il y a que le fire emblem qui a pas de date.
Donc il y aura un autre Nintendo direct, certainement en mars/avril.
Et d'ici la les tiers auront peut etre la permission d'annoncer sans besoin de passer dans un Nintendo direct....et quand il y aura plus de kit distribué.
Même ubisoft, je me demande ce qu'il vont porter sur switch2....
Bref c'est pas mal. Plus tu peut pas suivre . Rappelons que les jeux Nintendo ne baisse pas. Et je suis full demat.....
hades 2 moué ... la date metroid et c'est tout ... rien d'intéressant