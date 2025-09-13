recherche
News / Blogs
Du contenu inédit pour Dragon Quest I&II HD
A l'instar du troisième épisode, la compilation Dragon Quest I & II HD-2D Remake n'en restera pas au simple lifting et à diverses options d'accessibilité. Nous savions déjà que le premier épisode bénéficierait maintenant du système de sceau introduit dans le deuxième, tandis que ce dernier se verra ajouter de nouvelles compétences ainsi qu'un 4e personnage dans l'équipe.

Et nous apprenons aujourd'hui que c'est ce même Dragon Quest II qui aura droit à une zone inédite dans les fonds marins, avec sa ville principale (le sanctuaire des sirènes), de nouveaux ennemis et boss et la possibilité de découvrir de nouveaux éléments du lore de cette trilogie.

Sortie prévue le 30 octobre sur PC, PS4, XBS et Switch 2.

  • Du contenu inédit pour Dragon Quest I&II HD
  • Du contenu inédit pour Dragon Quest I&II HD
  • Du contenu inédit pour Dragon Quest I&II HD
  • Du contenu inédit pour Dragon Quest I&II HD
plus de médias
7
Qui a aimé ?
fyrefly, megadeth, leonsilverburg, pimoody, tynokarts, ouken, idd
publié le 13/09/2025 à 10:25 par Gamekyo
commentaires (3)
fyrefly publié le 13/09/2025 à 11:39
Bordel on aura sacrément de quoi faire jusqu'en decembre
mattewlogan publié le 13/09/2025 à 12:37
Top
manix publié le 13/09/2025 à 17:43
top
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
1
Ils aiment
Nom : Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo