Du contenu inédit pour Dragon Quest I&II HD

A l'instar du troisième épisode, la compilationn'en restera pas au simple lifting et à diverses options d'accessibilité. Nous savions déjà que le premier épisode bénéficierait maintenant du système de sceau introduit dans le deuxième, tandis que ce dernier se verra ajouter de nouvelles compétences ainsi qu'un 4e personnage dans l'équipe.Et nous apprenons aujourd'hui que c'est ce mêmequi aura droit à une zone inédite dans les fonds marins, avec sa ville principale (le sanctuaire des sirènes), de nouveaux ennemis et boss et la possibilité de découvrir de nouveaux éléments du lore de cette trilogie.Sortie prévue le 30 octobre sur PC, PS4, XBS et Switch 2.