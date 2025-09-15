recherche
Mega Man Star Force aura lui aussi sa compile
Chez Capcom, on sait tirer sur la corde bien comme il faut pour ce qui concerne son ancienne mascotte et sans pour autant nous offrir du neuf. Voici maintenant Mega Man Star Force : Legacy Collection, nouvelle compilation cette fois tirée d'une saga annexe ayant fait son trou sur DS le temps de trois épisodes, mais chacun en de multiples éditions dans la grande tradition Pokémon-esque (ici des cartes).

Bon, c'est loin d'être la franchise la plus appréciée du lot mais au moins, il y aura cette fois toutes les fonctionnalités en ligne nécessaires. Ça sortira l'année prochaine sur tous les supports et pour ceux qui ne comprendraient toujours pas de quoi on parle (le trailer d'annonce n'est en effet pas très éloquent), on vous remet une ancienne bande-annonce du troisième jeu.



publié le 15/09/2025 à 05:01 par Gamekyo
burningcrimson publié le 15/09/2025 à 05:16
Ok Capcom mais ce serait cool de ressortir d'autres de vos anciennes licenses comme Breath Of Fire, Sengoku Basara, Viewtiful Joe, Dino Crisis etc.
