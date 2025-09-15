Mega Man Star Force aura lui aussi sa compile

Chez Capcom, on sait tirer sur la corde bien comme il faut pour ce qui concerne son ancienne mascotte et sans pour autant nous offrir du neuf. Voici maintenant, nouvelle compilation cette fois tirée d'une saga annexe ayant fait son trou sur DS le temps de trois épisodes, mais chacun en de multiples éditions dans la grande tradition Pokémon-esque (ici des cartes).Bon, c'est loin d'être la franchise la plus appréciée du lot mais au moins, il y aura cette fois toutes les fonctionnalités en ligne nécessaires. Ça sortira l'année prochaine sur tous les supports et pour ceux qui ne comprendraient toujours pas de quoi on parle (le trailer d'annonce n'est en effet pas très éloquent), on vous remet une ancienne bande-annonce du troisième jeu.