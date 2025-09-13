recherche
News / Blogs
Pokémon : annonce du tout chill Pokopia + déjà une première extension pour Légendes Pokémon Z-A
On profitera du week-end pour revenir sur certaines autres annonces du dernier Direct avec ici un point Pika, déjà pour Légendes Pokémon Z-A qui s'est amusé l'espace de deux trailers à faire râler la communauté : d'un côté en annonçant que les Méga-Evolution du starter 6G ne pourra s'obtenir que dans le mode Battle en ligne, avant d'enfoncer le clou comme jamais en dévoilant « Mega Dimension », une extension évidemment payante qui ajoutera deux Mega pour Raichu (heureusement, il y a du contenu scénarisé derrière).

Le titre sortira le 16 octobre sur les deux générations de Switch et pendant que le prochain épisode principal se prépare en coulisses, la Pokémon Company a annoncé un partenariat entre Game Freak et Koei Tecmo pour Pokopia, une expérience chill de gestion et développement d'une petite ville à partir de rien, en incarnant un Metamorph capable d'exploiter quelques-unes des capacités des bestioles rencontrées. Lui arrivera au printemps 2026, uniquement sur Switch 2.





2
Qui a aimé ?
pimoody, link49
publié le 13/09/2025 à 08:36 par Gamekyo
commentaires (19)
ouroboros4 publié le 13/09/2025 à 08:54
On se demande à quoi sa sert d'avoir des cartouches si s'est pour annoncé un DLC payant avant même la sortie du jeu
sosky publié le 13/09/2025 à 09:15
Putain mais l’enchaînement de mauvais choix dans les annonces…
sonilka publié le 13/09/2025 à 09:16
TPCi continue de prostituer la licence à toutes les sauces. Voila maintenant une espèce de Minecraft x Animal Crossing du pauvre version Pokémon. Et avec une partie de GF dessus. C'est vrai qu'ils étaient deja tellement bons avant que les voir multiplier les projets sur la licence (sans parler de leur projet multi) c'est une excellente idée.

d'un côté en annonçant que les Méga-Evolution du starter 6G ne pourra s'obtenir que dans le mode Battle en ligne

Le DLC à 30€ annoncé avant la sortie du jeu on a l'habitude depuis un bail. Personne ne tombe donc de sa chaise surtout avec la politique actuel de TPCi ou de Nintendo. Par contre le coup des mégas gemmes des starters dispo uniquement via le mode en ligne impliquant donc un abonnement NSO c'est mesquin, minable, pitoyable (la liste est longue). C'est vraiment du mépris envers les joueurs.
ratchet publié le 13/09/2025 à 09:30
Excellent. Content et curieux pour le Pokopia si il y a du contenu ça peut donner un truc énorme. À voir.
aggrekuma publié le 13/09/2025 à 09:34
Je crois que je vais annuler ma commande...
noishe publié le 13/09/2025 à 09:41
sonilka Je vais pas te mentir, je suis curieux de voir ce que va donner ce Pokopia. Même si j'ai des doutes sur la profondeur du gameplay, sur les possibilités et sur le suivi.

Avec un peu de recul, je trouve le pitch assez sombre : le Metamorph qui s'échappe de sa pokéball, qui voit le pokédex visiblement abandonné depuis un moment, avec une photo de son dresseur possiblement décédé aujourd'hui, et qui décide de prendre son apparence... C'est intéressant
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 09:43
Pourquoi prochain episode principal ? Celui ci n'en est pas uns ? Qu'est ce qui distingue un "episode principal " de ca ?
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 09:44
noishe s'il fait le meme boulot qu'animal crossing ca sera deja tres bien
shanks publié le 13/09/2025 à 09:54
ippoyabukiki
Qu'est ce qui distingue un "episode principal " de ca ?

En vrac :

- Ne se déroule que dans une ville.
- Pas du tout la même progression.
- Pas le même système de capture.
- Pas le même système de combat.
- Pas de nouvelle génération (pas de bestioles inédites donc).
cyr publié le 13/09/2025 à 10:07
ouroboros4 peut-être pour empêcher des petit malin pour craquer le dlc pour y avoir accès gratis? Je dit ça je dit rien.


Perso pokepia me tente. Mais pas a 70€ en attendant un animal crossing.
ippoyabukiki publié le 13/09/2025 à 10:16
shanks mais donc ca signifie que les episodes principaux sont bloqués dans un schema type et que seul les "nouveaux Pokémon" changent ? Car bon le "monde" c'est juste du visuel
yanssou publié le 13/09/2025 à 10:20
Ce foutage de gueule par excellence, elle est loin l'époque des bon pokemon.

ippoyabukiki la 10g est déjà en cours de finalisation pour les 30 ans l'année prochaine, c'est plus un spin of qu'un vrai épisode.
shanks publié le 13/09/2025 à 10:25
ippoyabukiki
Pour le coup, le "schéma type" peut évoluer dans les épisodes principaux (l'ajout du monde ouvert notamment) mais on reste principalement dans une structure réclamant d'affronter des maître d'arènes jusqu'au endgame, et bien entendu l'arrivée d'une nouvelle génération de bestiole.
pimoody publié le 13/09/2025 à 10:29
C'est l'accumulation de la politique tarifaire et dlc le problème. De tout autant il y a eux des événements et des distributions avec Pokémon.
Mais là ça devient franchement abusé quand ont met tout bout à bout, le pire étant bien sûr les extensions annoncés avant la sortie des jeux (qui sont pourtant déjà des jeux mal finis ou techniquement à la ramasse).

Pour le reste le jeu ZA donne envie sur le Gameplay et Pokopia pourquoi pas pour les enfants ou des séances chill, juste dommage qu'on semble avoir abandonnés tout spin-off un tant sois peu ambitieux depuis un bon moment (Trading Card, Donjon Mystère, Ranger, Pinball).
ouroboros4 publié le 13/09/2025 à 10:29
cyr non. Ils ont même pas mis un système de code inclus pour l'acheter en avance.
mattewlogan publié le 13/09/2025 à 12:35
shanks sans moi cet épisode me donne pas envie du tout
shambala93 publié le 14/09/2025 à 07:49
La DA de legends est degeulasse !
tristram publié le 14/09/2025 à 11:12
donc jeu tronqué de base 60 balles + 30 balles le megachin sans oublié le online (disons de base a 20 euros) a payer pour avoir les mega evos uniquement accessible a partir d'un certain rank de classement en ligne si j'ai bien compris .
110 euros environs donc pour la totale ? Nintendo est audacieux . si ils etaient simplement aussi bon dans leurs jeux actuels que dans leurs modèles économiques...
bladagun publié le 14/09/2025 à 12:16
Vous aimez bien ce délire de méga évolution ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Legendes Pokemon : ZA
1
Ils aiment
Nom : Legendes Pokemon : ZA
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Game Freak
Genre : RPG
Autres versions : Switch Switch 2 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo