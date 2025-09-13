Pokémon : annonce du tout chill Pokopia + déjà une première extension pour Légendes Pokémon Z-A

On profitera du week-end pour revenir sur certaines autres annonces du dernier Direct avec ici un point Pika, déjà pourqui s'est amusé l'espace de deux trailers à faire râler la communauté : d'un côté en annonçant que les Méga-Evolution du starter 6G ne pourra s'obtenir que dans le mode Battle en ligne, avant d'enfoncer le clou comme jamais en dévoilant « Mega Dimension », une extension évidemment payante qui ajoutera deux Mega pour Raichu (heureusement, il y a du contenu scénarisé derrière).Le titre sortira le 16 octobre sur les deux générations de Switch et pendant que le prochain épisode principal se prépare en coulisses, la Pokémon Company a annoncé un partenariat entre Game Freak et Koei Tecmo pour, une expérience chill de gestion et développement d'une petite ville à partir de rien, en incarnant un Metamorph capable d'exploiter quelques-unes des capacités des bestioles rencontrées. Lui arrivera au printemps 2026, uniquement sur Switch 2.