Pokémon : annonce du tout chill Pokopia + déjà une première extension pour Légendes Pokémon Z-A
On profitera du week-end pour revenir sur certaines autres annonces du dernier Direct avec ici un point Pika, déjà pour Légendes Pokémon Z-A qui s'est amusé l'espace de deux trailers à faire râler la communauté : d'un côté en annonçant que les Méga-Evolution du starter 6G ne pourra s'obtenir que dans le mode Battle en ligne, avant d'enfoncer le clou comme jamais en dévoilant « Mega Dimension », une extension évidemment payante qui ajoutera deux Mega pour Raichu (heureusement, il y a du contenu scénarisé derrière).
Le titre sortira le 16 octobre sur les deux générations de Switch et pendant que le prochain épisode principal se prépare en coulisses, la Pokémon Company a annoncé un partenariat entre Game Freak et Koei Tecmo pour Pokopia, une expérience chill de gestion et développement d'une petite ville à partir de rien, en incarnant un Metamorph capable d'exploiter quelques-unes des capacités des bestioles rencontrées. Lui arrivera au printemps 2026, uniquement sur Switch 2.
Le DLC à 30€ annoncé avant la sortie du jeu on a l'habitude depuis un bail. Personne ne tombe donc de sa chaise surtout avec la politique actuel de TPCi ou de Nintendo. Par contre le coup des mégas gemmes des starters dispo uniquement via le mode en ligne impliquant donc un abonnement NSO c'est mesquin, minable, pitoyable (la liste est longue). C'est vraiment du mépris envers les joueurs.
Avec un peu de recul, je trouve le pitch assez sombre : le Metamorph qui s'échappe de sa pokéball, qui voit le pokédex visiblement abandonné depuis un moment, avec une photo de son dresseur possiblement décédé aujourd'hui, et qui décide de prendre son apparence... C'est intéressant
Qu'est ce qui distingue un "episode principal " de ca ?
En vrac :
- Ne se déroule que dans une ville.
- Pas du tout la même progression.
- Pas le même système de capture.
- Pas le même système de combat.
- Pas de nouvelle génération (pas de bestioles inédites donc).
Perso pokepia me tente. Mais pas a 70€ en attendant un animal crossing.
ippoyabukiki la 10g est déjà en cours de finalisation pour les 30 ans l'année prochaine, c'est plus un spin of qu'un vrai épisode.
Pour le coup, le "schéma type" peut évoluer dans les épisodes principaux (l'ajout du monde ouvert notamment) mais on reste principalement dans une structure réclamant d'affronter des maître d'arènes jusqu'au endgame, et bien entendu l'arrivée d'une nouvelle génération de bestiole.
Mais là ça devient franchement abusé quand ont met tout bout à bout, le pire étant bien sûr les extensions annoncés avant la sortie des jeux (qui sont pourtant déjà des jeux mal finis ou techniquement à la ramasse).
Pour le reste le jeu ZA donne envie sur le Gameplay et Pokopia pourquoi pas pour les enfants ou des séances chill, juste dommage qu'on semble avoir abandonnés tout spin-off un tant sois peu ambitieux depuis un bon moment (Trading Card, Donjon Mystère, Ranger, Pinball).
110 euros environs donc pour la totale ? Nintendo est audacieux . si ils etaient simplement aussi bon dans leurs jeux actuels que dans leurs modèles économiques...