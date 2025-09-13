Dying Light : The Beast s'écoulera (théoriquement) à un million d'unités dès son lancement

Petite bonne nouvelle pour ceux qui attendent: Techland vient d'annoncer que le lancement est avancé d'une journée (18 septembre désormais), ce qui n'est pas grand-chose mais toujours ça de pris pour les impatients surtout qu'il n'y avait cette fois aucun moyen de récupérer son bien en avance grâce à un revendeur sympa (pas de version physique pour l'heure).Pourquoi cette attention ? Tout simplement parce que l'équipe voulait fêter le million d'exemplaires « sécurisés » par les joueurs, donc globalement des précommandes. Et si on dit globalement, c'est qu'on n'oubliera pas que théoriquement (le communiqué ne précise rien dessus), sont inclus ceux qui ont acheté l'Ultimate Edition deet qui recevront donc gratuitement cette ancienne extension devenue stand-alone.