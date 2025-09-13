recherche
News / Blogs
Dying Light : The Beast s'écoulera (théoriquement) à un million d'unités dès son lancement
Petite bonne nouvelle pour ceux qui attendent Dying Light : The Beast : Techland vient d'annoncer que le lancement est avancé d'une journée (18 septembre désormais), ce qui n'est pas grand-chose mais toujours ça de pris pour les impatients surtout qu'il n'y avait cette fois aucun moyen de récupérer son bien en avance grâce à un revendeur sympa (pas de version physique pour l'heure).

Pourquoi cette attention ? Tout simplement parce que l'équipe voulait fêter le million d'exemplaires « sécurisés » par les joueurs, donc globalement des précommandes. Et si on dit globalement, c'est qu'on n'oubliera pas que théoriquement (le communiqué ne précise rien dessus), sont inclus ceux qui ont acheté l'Ultimate Edition de Dying Light 2 et qui recevront donc gratuitement cette ancienne extension devenue stand-alone.

1
Qui a aimé ?
tynokarts
publié le 13/09/2025 à 10:01 par Gamekyo
commentaires (5)
danzkzu publié le 13/09/2025 à 10:06
Pas de version physique contrairement au premier et second opus, ça part donc en wishlist et on attendra une sacrée promo pour passer à la caisse
osiris67 publié le 13/09/2025 à 12:49
Gratos ici grace au season pass du 2
zboubi480 publié le 14/09/2025 à 08:28
osiris67 pareil
altair762 publié le 14/09/2025 à 11:20
Boycott pour la vf de Crane
pcsw2 publié le 14/09/2025 à 15:25
Je pense craqué sur sa version pc aquarium il sera disponible sur instant gaming
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dying Light : The Beast
0
Ils aiment
Nom : Dying Light : The Beast
Support : PC
Editeur : Techland Publishing
Développeur : Techland
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo