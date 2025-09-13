recherche
Tomodachi Life 2 déboulera au printemps 2026
Nintendo ne semble pas chaud pour proposer une version Switch 2 de Tomodachi Life : Une Vie de Rêve et c'est donc toujours l'ancienne génération qui aura la primeur d'accueillir cette suite pour le printemps 2026, dont voici un nouveau trailer.

Si vous ne connaissez pas, pensez Sims en plus light mais avec ses features bien à lui, et en principal intérêt la reproduction de toute votre famille et vos potes qui évolueront dans cette petite ville, avec amitié, conflits, embrouilles, séquences rigolotes jusqu'à pouvoir découvrir leurs rêves tordues.

Et n'osez pas parler de « petit jeu rigolo de niche » : Tomodachi Life, c'est presque 7 millions de ventes sur 3DS.

publié le 13/09/2025 à 11:31
commentaires (9)
playshtayshen publié le 13/09/2025 à 12:21
Mais qui joue a ca franchement hahahaha
altendorf publié le 13/09/2025 à 12:26
Il a tout pour être la nouvelle tendance du moment pour les streameurs
kidicarus publié le 13/09/2025 à 12:53
playshtayshen bah la dizaine de million de joueurs.
C'est comme animal crossing, c'est de la drogue ce genre de jeu.
playshtayshen publié le 13/09/2025 à 13:50
kidicarus bien heureux que je je suis jamais tombé dans cette addiction
kidicarus publié le 13/09/2025 à 14:24
playshtayshen ou pas chanceux
dooku publié le 13/09/2025 à 19:19
Tous les ados autour de moi l'attendent comme le messi, ça va être la folie
kikoo31 publié le 13/09/2025 à 20:58
Le GOTY arrive
playshtayshen publié le 13/09/2025 à 21:22
kidicarus hahahaah non non bien heureux pas chanceux
kidicarus publié le 14/09/2025 à 07:58
playshtayshen
