Tomodachi Life 2 déboulera au printemps 2026

Nintendo ne semble pas chaud pour proposer une version Switch 2 deet c'est donc toujours l'ancienne génération qui aura la primeur d'accueillir cette suite pour le printemps 2026, dont voici un nouveau trailer.Si vous ne connaissez pas, pensez Sims en plus light mais avec ses features bien à lui, et en principal intérêt la reproduction de toute votre famille et vos potes qui évolueront dans cette petite ville, avec amitié, conflits, embrouilles, séquences rigolotes jusqu'à pouvoir découvrir leurs rêves tordues.Et n'osez pas parler de « petit jeu rigolo de niche » :, c'est presque 7 millions de ventes sur 3DS.