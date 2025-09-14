recherche
One Piece : Pirate Warriors 4 s'affiche sur PS5/XBS + annonce d'une version Switch 2
Toujours considéré comme le plus grand succès de l'histoire des Musô aux côtés de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (plus de 4 millions de ventes chacun), One Piece : Pirate Warriors 4 continue d'abuser de sa longévité et aura donc droit comme prévu à des versions PlayStation 5 et Xbox Series d'ici la fin d'année, en plus d'une édition Switch 2. L'upgrade « devrait » être gratuite pour ceux qui possédaient déjà le jeu sur une console de même famille.

Nous aurons donc droit à diverses améliorations techniques dont un plus grand nombre d'ennemis à l'écran, et si vous achetez directement le jeu sur un de ses supports, ce sera dans sa version Deluxe incluant 18 personnages supplémentaires, mais il faudra quand même payer pour les 6 à venir.

Pack #7 (fin 2025) :
- 3 nouveaux persos dont Rob Lucci en mode CP0
- Pas d'indices pour les deux autres mais on peut parier sur l'arc Egghead du coup
- 3 costumes additionnels

Pack #8 (début 2026) :
- Enel
- King
- Z

publié le 14/09/2025 à 08:29 par Gamekyo
commentaires (6)
negan publié le 14/09/2025 à 08:32
Au lieu de faire un 5 ...
jf17 publié le 14/09/2025 à 09:53
Comme xenoverse
bladagun publié le 14/09/2025 à 12:14
Vous voyez un truc sur l'upgrade mis à part les ennemis en plus ?
burningcrimson publié le 14/09/2025 à 15:16
bladagun Sûrement le 60 fps pour la version switch 2 et un petit polish à part ça je vois pas trop grand chose pour les versions ps5 et X.
bladagun publié le 14/09/2025 à 16:27
C'est chaud de se dire que depuis la sortie du jeu il y a 5 ans, ils se sont mouillé 1 fois sur un jeu PS4/ps5 avec odyssey, ils m'enervent tellement bandai, qu'elle bande de nazes, c'est one piece bordel !
ratchet publié le 14/09/2025 à 18:30
Non merci.
