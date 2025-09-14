One Piece : Pirate Warriors 4 s'affiche sur PS5/XBS + annonce d'une version Switch 2
Toujours considéré comme le plus grand succès de l'histoire des Musô aux côtés de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (plus de 4 millions de ventes chacun), One Piece : Pirate Warriors 4 continue d'abuser de sa longévité et aura donc droit comme prévu à des versions PlayStation 5 et Xbox Series d'ici la fin d'année, en plus d'une édition Switch 2. L'upgrade « devrait » être gratuite pour ceux qui possédaient déjà le jeu sur une console de même famille.
Nous aurons donc droit à diverses améliorations techniques dont un plus grand nombre d'ennemis à l'écran, et si vous achetez directement le jeu sur un de ses supports, ce sera dans sa version Deluxe incluant 18 personnages supplémentaires, mais il faudra quand même payer pour les 6 à venir.
Pack #7 (fin 2025) :
- 3 nouveaux persos dont Rob Lucci en mode CP0
- Pas d'indices pour les deux autres mais on peut parier sur l'arc Egghead du coup
- 3 costumes additionnels