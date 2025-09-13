recherche
Monster Hunter Stories 3 : trailer et date de sortie
C'est donc le 13 mars 2026 que Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection déboulera mondialement sans chercher cette fois l'exclusivité temporaire chez Nintendo (directement sur PC, PS5, XBS et Switch 2) et en voici une nouvelle bande-annonce.

Visiblement satisfait des ventes du deuxième épisode (plus de 2 millions d'unités écoulées, là où le premier a traversé les charts sans se faire remarquer), Capcom profitera de cette nouvelle aura pour approfondir un peu plus le système de combat mais également tout ce qui touche au plan narratif.

publié le 13/09/2025 à 17:18 par Gamekyo
commentaires (9)
ushiro publié le 13/09/2025 à 18:03
Cel shading AA > Photoréaliste AAA

Troll à part, je vais me laisser tenter. C'est joli, belle D.A, c'est du tour par tour (et les mécaniques semblent cool) on a des modèles adultes…

(En espérant pas qu'il n' y ait pas de lien avec les précédents…)
mattewlogan publié le 13/09/2025 à 18:14
Il a l’air pas mal
bladagun publié le 13/09/2025 à 18:32
Ça a l'air cool en vrai
cyr publié le 13/09/2025 à 18:55
Faut voir le poids sur switch2.
87 go pour ff7 integrade....

Donc pas sur cartouche. Heureusement qu'ils ne m'intéresse pas.

Mais ça soulève un point épineux. 1 to suffira pas. 2 to serait un compromis. Mais elle existe pas encore. Et quand elle arrivera. Le prix sera démentiel.
burningcrimson publié le 13/09/2025 à 19:11
Le 2 était excellent, vivement celui-là
narustorm publié le 13/09/2025 à 19:40
J'espère vraiment sur cartouche sa va me faire chié de faire l'impasse sur celui là

J'ai adoré les 2 opus
ouken publié le 14/09/2025 à 06:12
Très très jolie
shambala93 publié le 14/09/2025 à 07:48
Le deux était cool ! La possibilité de voler sur certains monstres.
toulia publié le 15/09/2025 à 03:48
Jamais fait, est-ce que les histoires se suivent ou c'est tout comme les Final Fantasy/Draque ?
Fiche descriptif
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Nom : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
