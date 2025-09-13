Monster Hunter Stories 3 : trailer et date de sortie

C'est donc le 13 mars 2026 quedéboulera mondialement sans chercher cette fois l'exclusivité temporaire chez Nintendo (directement sur PC, PS5, XBS et Switch 2) et en voici une nouvelle bande-annonce.Visiblement satisfait des ventes du deuxième épisode (plus de 2 millions d'unités écoulées, là où le premier a traversé les charts sans se faire remarquer), Capcom profitera de cette nouvelle aura pour approfondir un peu plus le système de combat mais également tout ce qui touche au plan narratif.