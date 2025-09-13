Monster Hunter Stories 3 : trailer et date de sortie
C'est donc le 13 mars 2026 que Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection déboulera mondialement sans chercher cette fois l'exclusivité temporaire chez Nintendo (directement sur PC, PS5, XBS et Switch 2) et en voici une nouvelle bande-annonce.
Visiblement satisfait des ventes du deuxième épisode (plus de 2 millions d'unités écoulées, là où le premier a traversé les charts sans se faire remarquer), Capcom profitera de cette nouvelle aura pour approfondir un peu plus le système de combat mais également tout ce qui touche au plan narratif.
Troll à part, je vais me laisser tenter. C'est joli, belle D.A, c'est du tour par tour (et les mécaniques semblent cool) on a des modèles adultes…
(En espérant pas qu'il n' y ait pas de lien avec les précédents…)
87 go pour ff7 integrade....
Donc pas sur cartouche. Heureusement qu'ils ne m'intéresse pas.
Mais ça soulève un point épineux. 1 to suffira pas. 2 to serait un compromis. Mais elle existe pas encore. Et quand elle arrivera. Le prix sera démentiel.
J'ai adoré les 2 opus