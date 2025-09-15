Netflix : extrait et date de The Witcher - Saison 4
Le départ de Cavill fait toujours mal pour ceux qui suivaient encore l'adaptation Netflix de The Witcher et c'est donc à la date arrêtée du 30 octobre que sera balancée d'un jeu la Saison 4 (8 épisodes) avec cette fois Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv. Le reste du casting ne changera pas pour les principaux anciens rôles, et on rappelle que parmi les nouveaux-venus, ce cher Laurence Fishburne viendra camper le rôle du vampire Emiel Regis.
Un premier teaser est disponible, pas très engageant tant il y a cette soudaine odeur de série des années 90, mais on ne jugera pas trop vite. Rappelons enfin que la Saison 5 a été tournée en parallèle et sera la dernière de l'oeuvre, hors spin-off.
Franchement dès la première saison ça ressemblait déjà beaucoup à Hercule et Xena
Ça restait distrayant, c'était pas nul à chier mais c'était loin d'être ouf
Surtout qu'on nous avait vendu un truc incroyablement fidèle et respectueux parce que Cavill était un grand fan de la licence.
Après il bosse à mort sur le projet Warhammer avec Prime (dont il fait partie des producteurs mais je ne sais pas s'il jouera dedans).
Cet univers mérite tellement mieux que cette bouse Netflix