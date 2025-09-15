Netflix : extrait et date de The Witcher - Saison 4

Le départ de Cavill fait toujours mal pour ceux qui suivaient encore l'adaptation Netflix deet c'est donc à la date arrêtée du 30 octobre que sera balancée d'un jeu la Saison 4 (8 épisodes) avec cette fois Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv. Le reste du casting ne changera pas pour les principaux anciens rôles, et on rappelle que parmi les nouveaux-venus, ce cher Laurence Fishburne viendra camper le rôle du vampire Emiel Regis.Un premier teaser est disponible, pas très engageant tant il y a cette soudaine odeur de série des années 90, mais on ne jugera pas trop vite. Rappelons enfin que la Saison 5 a été tournée en parallèle et sera la dernière de l'oeuvre, hors spin-off.