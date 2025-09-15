recherche
Netflix : extrait et date de The Witcher - Saison 4
Le départ de Cavill fait toujours mal pour ceux qui suivaient encore l'adaptation Netflix de The Witcher et c'est donc à la date arrêtée du 30 octobre que sera balancée d'un jeu la Saison 4 (8 épisodes) avec cette fois Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv. Le reste du casting ne changera pas pour les principaux anciens rôles, et on rappelle que parmi les nouveaux-venus, ce cher Laurence Fishburne viendra camper le rôle du vampire Emiel Regis.

Un premier teaser est disponible, pas très engageant tant il y a cette soudaine odeur de série des années 90, mais on ne jugera pas trop vite. Rappelons enfin que la Saison 5 a été tournée en parallèle et sera la dernière de l'oeuvre, hors spin-off.

publié le 15/09/2025 à 09:07 par Gamekyo
commentaires (9)
stardustx publié le 15/09/2025 à 09:20
pas très engageant tant il y a cette soudaine odeur de série des années 90

Franchement dès la première saison ça ressemblait déjà beaucoup à Hercule et Xena

Ça restait distrayant, c'était pas nul à chier mais c'était loin d'être ouf

Surtout qu'on nous avait vendu un truc incroyablement fidèle et respectueux parce que Cavill était un grand fan de la licence.
mattewlogan publié le 15/09/2025 à 09:22
C’est dommage que l’acteur ne soit pas resté, surtout quand on voit qu’il n’a pas décroché le rôle de Superman au final
shanks publié le 15/09/2025 à 09:27
mattewlogan
Après il bosse à mort sur le projet Warhammer avec Prime (dont il fait partie des producteurs mais je ne sais pas s'il jouera dedans).
neetsen publié le 15/09/2025 à 10:35
Punaise on dirait un spin off de Charmed en terme de qualité
giru publié le 15/09/2025 à 12:03
C'est spécial comme choix de teaser une scéne aussi cheap Ca fait très 90s effectivement... Ca me fait penser à la série "Chaire de poule" de R. L. Stine.
churos45 publié le 15/09/2025 à 12:53
mdr
tokito publié le 15/09/2025 à 12:59
Intérêt 0 comme la série médiocre héritage du sang

Cet univers mérite tellement mieux que cette bouse Netflix
krusty79 publié le 15/09/2025 à 13:14
Tant de bonnes séries annulées pour garder ce genre de bouses...
kakazu publié le 15/09/2025 à 15:25
Effectivement ça fait très année 90, on dirait higlander
