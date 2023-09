Officiel : Jim Ryan va quitter PlayStation Officiel : Jim Ryan va quitter PlayStation

On entend quelques applaudissements au loin, mais on n'y prêtera aucune attention en se contentant de poser l'information passée en quelques secondes de la rumeur au pleinement officiel : Jim Ryan va quitter PlayStation, ou plus exactement prendre sa retraite à environ 56 ans, fait qui doit provoquer la colère du gouvernement français mais ceci est un autre débat.



La dite retraite aura lieu en mars 2024 après 30 ans de bons et loyaux services mais néanmoins diverses polémiques dans la dernière ligne droite, car si PlayStation est clairement au top des finances, bien des joueurs ont en travers de la gorge divers fait progressistes (fin de Japan Studios, portages PC, nouvelle politique jeux à service…) sans oublier les tristes débats autour de l'affaire ABK.



Il sera temporairement remplacé par Hiroki Totoki en attendant un nouvel élu.