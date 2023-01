[Rumeur] Baten Kaitos Remake en approche

Grosse rumeur du soir : selon eXputer et le fameux leaker qui avait lâché en douce une vidéo du projet, un remake deserait en cours de développement sur Switch, le premier indiquant avoir même pu récupérer plusieurs visuels qu'ils ne peuvent encore partager publiquement.Le partenariat serait de nouveau entre Bandai Namco et Nintendo avec toujours Monolith Studio aux commandes, et ce depuis un certain temps puisque l'on parle d'une sortie surprise pour l'été 2023, le jour du coup de sortie rapide qui n'est pas inhabituelle chez Nintendo (on se souvient notamment de).