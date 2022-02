PlatinumGames souhaite concentrer son avenir autour du jeu à service

Il faut bien vivre avec son temps et après Sony qui a annoncé vouloir créer une dizaine de jeux à service sur les prochaines années, apprenez que cette politique va également être embrassé par une boîte essentiellement spécialisée par les jeux solo : PlatinumGames.A l'occasion d'une interview avec Famitsu, le PDG Astushi Inaba a joué la carte du sous-entendu suffisamment clair pour savoir à quoi s'attendre, notamment le fait que le mystérieuxdevrait adopter ce style de jeu qui perdure avec le temps.« Project G.G. est encore en phase de tests donc je ne peux pas encore vous en dire beaucoup, mais en ce qui concerne nos productions, nous voulons nous concentrer sur quelque chose de différent du passé. Je voudrais me concentrer sur des jeux qui puissent être appréciés et joués pendant une plus longue période. »« Bien sûr, nous aimerions chérir et créer des petits jeux brillamment conçus comme Sol Cresta, et des titres uniques comme Bayonetta. Cependant, les projets que nous essayons de créer pour l'avenir seront différents dans leur structure. Compte tenu de l'évolution du marché dans les cinq prochaines années, je pense qu'il est absolument nécessaire que nous fassions cela. »Coïncidence, le prochain titre du studio à venir sera justement un jeu à service () mais on espère tout de même que des projets plus classiques continueront d'être livrés par une partie des 300 employés (et 500 à l'avenir selon Inaba).