Selon son PDG, Nintendo reste toujours aussi peu intéressé par la course aux rachats

Entre le coup d'Activision Blizzard coté Microsoft puis Bungie chez Sony (sans parler du reste), il était tout naturel que les actionnaires de Nintendo se pose quelques questions sur les intentions futures de l'entreprise en la matière, pour une réponse simple de la part de son PDG Shuntaro Furukawa : c'est non, ou plutôt pas de cette façon.



Car Nintendo ne compte pas se lancer dans la course aux acquisitions, et malgré toute l'actualité des derniers mois, la firme reste sur la même ligne qu'annoncée l'année dernière, à savoir prioriser le recrutement des studios déjà en place pour maintenir « l'ADN de Nintendo », et à la rigueur tenter parfois un rachat quand la bonne occasion se présente, du genre Next Level Games (Luigi's Mansion 3) qui a de toute façon toujours été un proche partenaire. Une manière de dire que Nintendo préfère sécuriser les choses au cas où, plutôt que de racheter tout et n'importe quoi.



Cela n'empêchera pas un développement sur les années (déjà par les recrutements comme cité), ce même Furukawa ayant annoncé vouloir investir l'équivalent de 880 millions de dollars pour l'augmentation de sa capacité interne niveau software, et 440 millions de dollars pour le cross-média, comme les films.