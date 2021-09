Avec la N64 et la Mega Drive, le service NSO va évoluer... mais le prix aussi Avec la N64 et la Mega Drive, le service NSO va évoluer... mais le prix aussi

Vu les dernières rumeurs, tous les regards étaient portés vers une annonce des jeux GB & GBC sur le service Nintendo Switch Online : il n'en sera rien. Ou en tout cas pour le moment. Car c'est en fait par une belle surprise que c'est finalement la Nintendo 64 et la Mega Drive qui vont rejoindre le service avec une nouvelle fois des pads dédiés à acheter à part (« seulement » 50 balles la manette) mais une légère entourloupe moins agréable.



Car ces deux machines virtuelles ne seront accessibles qu'à condition de payer une offre complémentaire, donc une sorte de « NSO+ » dont le prix est encore inconnu. Notez d'ailleurs que ceux qui sont en cours d'abonnement pourront si intéressés prendre une « upgrade » pour profiter des jeux suivants dans quelques semaines.



Nintendo 64 :



- Super Mario 64

- Mario Kart 64

- Star Fox 64

- Yoshi's Story

- The Legend of Zelda : Ocarina of Time

- Mario Tennis

- Dr. Mario 64

- Sin & Punishment

- Winback : Covert Operations



Mega Drive :



- Castlevania Bloodlines

- Contra : Hard Corps

- Dr. Robotnick's Mean Bean Machine

- Ecco The Dolphin

- Golden Axe

- Gunstar Heroes

- Musha

- Phantasy Star IV

- Ristar

- Shining Force

- Shinobi III

- Sonic the Hedgehog 2

- Streets of Rage 2

- Strider



Bien entendu, le catalogue de chaque machine évoluera au fil du temps, notamment coté Nintendo 64 avec Majora's Mask, Banjo-Kazooie (et ouais !), Pokémon Snap, Paper Mario ou encore une licence dont Nintendo s'est souvenu : F-Zero X.