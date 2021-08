Halo Infinite n'aura pas de mode coopération ni de mode Forge à son lancement Halo Infinite n'aura pas de mode coopération ni de mode Forge à son lancement

Bonne nouvelle, Halo Infinite est toujours prévu pour la fin d'année, aussi bien la campagne que le multi, mais mauvaise nouvelle, 343 Industries a dû officiellement amputer le nouveau projet de deux modes pourtant au centre de l'expérience :



- Pas de mode coop (!!!)

- Pas de mode Forge (l'éditeur de maps)



Alors bien évidemment, ces deux modes arriveront plus tard sous la forme de MAJ gratuites, et on retourne désormais attendre la semaine prochaine pour une nouvelle présentation durant le Xbox Showcase, on espère cette fois totalement dédiée à la campagne.