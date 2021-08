Halo Infinite : le mode coopération arrivera trois mois après la sortie (et on aura ''bientôt'' la date) Halo Infinite : le mode coopération arrivera trois mois après la sortie (et on aura ''bientôt'' la date)

Nous apprenions en fin de semaine dernière que ni le mode Forge et surtout ni le mode Coopération ne pourraient être présent au lancement de Halo Infinite, et pendant que des bruits de couloir font état d'un chantier bien plus compliqué qu'il n'y paraît (déjà que…), le directeur créatif Joseph Staten a pu s'exprimer officiellement pour préciser que :



- Le mode coopération devrait arriver 3 mois après la sortie du jeu

- Pour le mode forge, ce sera 6 mois

- Le multi split-screen sera bien là à la sortie… mais que sur Xbox

- Donc pas sur PC



- Une nouvelle phase de test public arrivera prochainement

- Cette phase ajoutera le 4V4 et surtout le Big Team Battle



- La date de sortie sera dévoilée sous peu (demain soir ?)

- La présentation de la campagne pourrait néanmoins attendre encore un peu