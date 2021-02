[FY] Les fêtes de fin d'année ont permis à la Switch d'atteindre (quasiment) les 80 millions de ventes [FY] Les fêtes de fin d'année ont permis à la Switch d'atteindre (quasiment) les 80 millions de ventes

La Switch, c'est 80 millions d'unités vendues ou presque : à la date arrêtée du 31 décembre 2020, Nintendo en annonce 79,87 millions écoulées dans le monde et 532 millions de jeux, soit 11,57 millions pendant les fêtes de fin d'année (et 75,85 millions de jeux dans le même temps).



On savait déjà que c'était une excellente année pour la firme qui se permet à quelques semaines de la fin de l'année fiscale de rehausser ses objectifs : 26,5 millions de consoles vendues sur un an (au lieu de 24 millions), signifiant si « tout se passe comme prévu » que la console aura atteint plus de 82 millions de ventes au 31 mars prochain, ce qui lui permettra de dépasser d'un coup le total de la PSP et la GBA pour devenir la 9e console la plus vendue de tous les temps, derrière la Xbox 360 et ses quelques 86 millions.



Enfin, sur la totalité de l'année fiscale, Nintendo compte se faire un bénéfice net de 400 milliards de yens (environ 3,15 milliards d'euros), un résultat évidemment en hausse par rapport à l'année précédente (360 milliards de yens).