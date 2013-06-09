Business & stratégie commerciale
À la page 39 du rapport financier de Sony:
En ce qui concerne le hardware, bien que Sony s'attende à subir les conséquences de la hausse des prix et des pénuries d'approvisionnement en semi-conducteurs de mémoire, la société prévoit de limiter l'impact sur sa rentabilité en adaptant de manière flexible ses plans, notamment en matière de ventes unitaires et de promotions.
Donc en gros pour limiter la casse (merci l'IA), Sony va diminuer le nombre de promotions et le nombre de consoles vendu.
Encore une fois, merci à l'IA, les pénuries de RAM, de SSD...
Comme dit un membre de Resetera, on perd moins d'argent sur le hardware, si l'on vend moins de consoles ; on dirait donc qu'ils cherchent délibérément à en vendre moins dans le contexte actuel.
posted the 06/19/2026 at 01:02 PM by jenicris
Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple
On dit merci (j'ai 2 chromebook, amazon prime pour les commandes, un casque meta vendu la semaine dernière et que des iphones)
Ils vendraient moins de jeux. Leur intérêt est d'avoir le plus gros parc.
Je ne pense pas qu'il faille le comprendre comme ça.
Encore plus avec gta 6 qui arrive
Ils sont foutu en realité si ça perdure.
Tout l'écosystème console dépends des ventes consoles (Xbox l'a appris à des dépends)
Celles où ils nous vendent au tarifs de base 6 ans en arrière ?
Si les gens achètent pas de jeux sur un parc aussi grand, ils en achèterons pas d'avantages avec 150 millions de consoles. La clé c'est de faire en sorte que le JV redevienne une passion bon marché et pas que ça continu à être réservé aux "riches". Dans ce cas tu serais plus enclin à acheter des jeux sur l'année même si tu va pas y jouer des heures.
De toute facon après la gen désastreuse de la ps5, nous savons que beaucoup de gens ont migrer ailleurs, ainsi faire des promos, fera juste acheter les fanboy (qui eux prendrons peu importe le prix) moins cher ce qui commercialement du point du vue de notre direction marketing est intolérable
Mais grace a l'IA, on va pouvoir se faire passer pour moins méchant qu'on est (et surtout camoufler la politique ryan qui a été un désastre), et justifier que la hausse de prix causer par l'IA est responsable de la baisse des ventes, en omettant bien sur que cette baisse était déja en place avant même que l'IA ne soit la... (mais pour les investisseurs ca reste une bonne excuse)
Bref une communication a la microsoft je dirais, qui n'avouera pas que leur gamepass reste un échec sur toute la ligne, reste a voir si derrière leur communication foireuse, ils vont vraiment changer leur politique qui elle commence a poser sérieusement problème(en tous ca celle des prix et des marge, il semblerait que non ce qui en soit est très mal barré)
Début 2024, Sony déclarait que la PS5 entrait dans la fin de son cycle et que les ventes n'étaient déjà plus au niveau attendu.
https://fr.cnet.com/news/3507/la-playstation-5-de-sony-entre-dans-la-derniere-phase-de-son-cycle-de-vie-a-quoi-faut-il-sattendre?hl=fr-FR
C'est pas très honnête de revenir sur des propos aussi vieux sachant ce qu'il se passe depuis la fin de l'année dernière. Et après ont dit que les pro-s sont de bon pigeons...
- vendre moins mais gagner plus (en augmentant presque x1.5 - x2 les prix)
Concernant le dernier Chartz japon consoles, 25 000 ventes NS2 ça paraît bas, mais en revenus ça porte ses fruits sur le long-terme.
Donc je maintiens que la nouvelle déclaration de Sony est bidon, juste une manière d'utiliser la question du prix de la Ram pour faire passer la pilule.
Désolé si ça froisse les œillères.
L’époque où les constructeurs vendaient leurs consoles à pertes et prenaient leurs marges dans les accessoires et jeux est révolu!
Les actionnaires veulent toujours plus c’est tout!!
Je suis juste dég car cela veux dire moins de jeux pour les joueurs qui ont moins les moyens.
On as tous eu de chouettes jeux acheté chez Carrefour ou Leclerc à 10/15€ voir moins ou la gamme platinum qui permettait à ces même personnes de jouir d’un AAA à moindre coût !
Mais bon comme je le dis souvent aujourd'hui investir dans le JV est de la folie, les risques sont démentielles: marché trop concurrentiel, joueurs trop lobotomisés (fortnite, minecraft,etc), coût de développement astronomique... et absolument aucune certitude de réussite pour tout nouveau projet AAA.
Les marchés financiers n'en ont quasiment plus que pour l'IA... le JV est devenu en terme de risque largement moins intéressant à financer que le cinéma. C'est donc un vrai gros problème pour l'industrie du JV.
"C'est la stratégie spéculative à la nVidia (depuis les RTX 2000) qui se prépare - et que vient d'adopter par contrainte Nintendo :
- vendre moins mais gagner plus (en augmentant presque x1.5 - x2 les prix)
Concernant le dernier Chartz japon consoles, 25 000 ventes NS2 ça paraît bas, mais en revenus ça porte ses fruits sur le long-terme."
Attention il faut bien différencier que Nvidia est en quasi situation de monopole technologique, Nvidia n'a aps de contrainte et est à l'aise car quasiment tout ce qu'ils produisent de l'usine est déjà vendu!
Nintendo lui est vraiment tributaire des prix des composants ce n'est plus vraiment un choix, on peut tout au plus se poser la question de la stratégie historique de vente à perte hardware qui se rattrape sur le software... mais on comprends bien évidemment que cette stratégie à ses limites...
Je dirais que Nintendo n'a plus aucun choix, la hausse des prix fait dévisser ses profits.
en tant normal on peut justement penser qu'augmenter les prix permets de maintenir l'illusion que tout va bien puisque les bénéfices sont là alors que dans les faits tu perds des clients. A court terme cela peut faire écran de fumé mais très vite la réalité peut te rattraper.
Et justement le cours de l'action de Nintendo a chuté...sur l'année! Il faut pas regarder les cours de bourse pour penser que le dernier ND a eu une réelle impacte. L'action connait une chute lente et régulière sur l'année.
Les investisseurs savent qu'on est en totale incertitude...
Alors c'est quoi le problème, l'explosion des prix presque irrationnelles(provoqué par Sam Altman) Que ce soit Sony ou Nintendo si demain dans la guerre de l'IA, les Gafams achètent la ram à 1000 euros, Sony et Nintendo ne peuvent absolument rien faire...
On serait dans une situation où le prix du baril de pétrole explose...entrainant le sprix à la pompe ...et à la fin plus personne ne peut utiliser sa voiture tellement les prix sont fous!