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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
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creation date : 09/06/2013
last update : 06/19/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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PlayStation : moins de promos/ventes pour lutter face à la crise des composants
Business & stratégie commerciale


À la page 39 du rapport financier de Sony:

En ce qui concerne le hardware, bien que Sony s'attende à subir les conséquences de la hausse des prix et des pénuries d'approvisionnement en semi-conducteurs de mémoire, la société prévoit de limiter l'impact sur sa rentabilité en adaptant de manière flexible ses plans, notamment en matière de ventes unitaires et de promotions.


Donc en gros pour limiter la casse (merci l'IA), Sony va diminuer le nombre de promotions et le nombre de consoles vendu.

Encore une fois, merci à l'IA, les pénuries de RAM, de SSD...

Comme dit un membre de Resetera, on perd moins d'argent sur le hardware, si l'on vend moins de consoles ; on dirait donc qu'ils cherchent délibérément à en vendre moins dans le contexte actuel.
Sony.com - https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/FY2025_20F_PDF.pdf
    tags : sony ps5
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    posted the 06/19/2026 at 01:02 PM by jenicris
    comments (42)
    altendorf posted the 06/19/2026 at 01:12 PM
    Le marché part en cacahuète... La bulle IA va faire de sacrés dégâts, que cela soit les sociétés qui entrent en bourse ou celles qui investissement massivement dans le secteur. Comme n'importe quel domaine, les premiers seront les seuls a vraiment gagner quelque chose.
    hypermario posted the 06/19/2026 at 01:13 PM
    consomé moins c'est bien pour la planete
    rocan posted the 06/19/2026 at 01:13 PM
    Il faut dire que les promos sur consoles étaient quand même hyper agressives, ça ne m'étonne pas.
    supasaiyajin posted the 06/19/2026 at 01:14 PM
    Mais du coup, s'ils vendent moins de consoles, ils vendront moins de jeux. Et en produisant moins de consoles, ils perdront aussi une partie du bénéfice des économies d'échelle ?
    jenicris posted the 06/19/2026 at 01:15 PM
    supasaiyajin ils ont déjà un parc conséquent. C'est peu être pour cela qu'ils font cela
    akinen posted the 06/19/2026 at 01:15 PM
    Qui investit dans l'IA?

    Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple

    On dit merci (j'ai 2 chromebook, amazon prime pour les commandes, un casque meta vendu la semaine dernière et que des iphones)
    taiko posted the 06/19/2026 at 01:15 PM
    Limiter les promos me paraît ok mais jamais de la vie vendre moins de console.
    Ils vendraient moins de jeux. Leur intérêt est d'avoir le plus gros parc.
    Je ne pense pas qu'il faille le comprendre comme ça.
    Encore plus avec gta 6 qui arrive
    aozora78 posted the 06/19/2026 at 01:16 PM
    En même temps si ils prévoient de faire continuer la génération pour au moins deux ans en repousant la PS6, rien ne presse. Ils sont déjà à quasiment 95 millions de consoles vendues sans GTA 6... donc entre ça et le retour de quelques exclusivités sur la fin de gen, ça va augmenter lentement tout seul.
    jenicris posted the 06/19/2026 at 01:17 PM
    taiko avec la hausse de prix récentes, même avec GTA6, ils en vendraient pas autant que lorsque elle était a 500 ou 550 balles.
    brook1 posted the 06/19/2026 at 01:21 PM
    C'est la première fois qu'une entreprise explique ouvertement qu'elle va produire moins pour réduire les coûts, c'est dire la misère dans laquelle nous sommes à cause de IA
    romgamer6859 posted the 06/19/2026 at 01:29 PM
    On peut dire que c'est l'IA mais c'est plus la spéculation associée à l'IA qui créée une bulle justement :/
    vyse posted the 06/19/2026 at 01:29 PM
    brook1 ca va passer c'est comme les magasin leclerc qui ont "tué" les centres ville faut attendre 5-8 ans le temps que ca se corrige et se régule
    azerty posted the 06/19/2026 at 01:33 PM
    Le jour où y'a plus d'électricité c'est la fin du monde
    malroth posted the 06/19/2026 at 01:41 PM
    Vendre moins de consoles = vendre moins de jeux = moins de royalties sur les jeux...

    Ils sont foutu en realité si ça perdure.

    Tout l'écosystème console dépends des ventes consoles (Xbox l'a appris à des dépends)
    riddler posted the 06/19/2026 at 01:54 PM
    rocan
    Celles où ils nous vendent au tarifs de base 6 ans en arrière ?
    naoshige11 posted the 06/19/2026 at 02:11 PM
    malroth quand t'as un parc de 30 millions de machines oui, Sony en a 93, ils peuvent se permettre de freiner volontairement les ventes de hardware si ça évite une nouvelle hausse de prix d'ici à la fin de l'année.

    Si les gens achètent pas de jeux sur un parc aussi grand, ils en achèterons pas d'avantages avec 150 millions de consoles. La clé c'est de faire en sorte que le JV redevienne une passion bon marché et pas que ça continu à être réservé aux "riches". Dans ce cas tu serais plus enclin à acheter des jeux sur l'année même si tu va pas y jouer des heures.
    keiku posted the 06/19/2026 at 02:35 PM
    traduction: sachant que de toute facon notre publique est en baisse, mais que nous avons une belle bande de fanboy qui continueront a acheter, nous préferons baisser le nombre de promo plutot que de rogner sur nos marge...

    De toute facon après la gen désastreuse de la ps5, nous savons que beaucoup de gens ont migrer ailleurs, ainsi faire des promos, fera juste acheter les fanboy (qui eux prendrons peu importe le prix) moins cher ce qui commercialement du point du vue de notre direction marketing est intolérable

    Mais grace a l'IA, on va pouvoir se faire passer pour moins méchant qu'on est (et surtout camoufler la politique ryan qui a été un désastre), et justifier que la hausse de prix causer par l'IA est responsable de la baisse des ventes, en omettant bien sur que cette baisse était déja en place avant même que l'IA ne soit la... (mais pour les investisseurs ca reste une bonne excuse)

    Bref une communication a la microsoft je dirais, qui n'avouera pas que leur gamepass reste un échec sur toute la ligne, reste a voir si derrière leur communication foireuse, ils vont vraiment changer leur politique qui elle commence a poser sérieusement problème(en tous ca celle des prix et des marge, il semblerait que non ce qui en soit est très mal barré)
    rogeraf posted the 06/19/2026 at 02:44 PM
    Je suis chaud, j'attend la PS5 PRO a 400 euros
    wickette posted the 06/19/2026 at 03:51 PM
    Tant que c’est pas une énième augmentation de prix, tout me va.
    zanpa posted the 06/19/2026 at 04:49 PM
    Elle a bon droit l’IA… même sans cette "fake" augmentation du coup de la ram pour les constructeurs de console (différent du pc qui est lui vraiment impacté), ils peuvent largement survivre avec un prix inchangé, mais Sony, comme toute boîte capitaliste, veut toujours augmenter ses marges chaque année, ils ont un prétexte parfait pour augmenter leur prix, et c’est pareil pour Nintendo ! Ils ont déjà négocié leur contrat avec les fournisseurs de composants avant même que la PS5 sorte, donc qu’on ne me dise pas que leurs consoles n’ont pas déjà été ultra rentabilisées …
    xylander posted the 06/19/2026 at 06:25 PM
    Skynet n'aime pas les consoles
    zboubi480 posted the 06/19/2026 at 10:57 PM
    L’IA n'est que la partie visible de l'iceberg. Toutes les sommes engagées sont monstrueuses et les spéculations vont bon train...mais ca ne durera pas : l’IA n'est pas rentable alors à un moment où un autre, la bulle spéculative va exploser !!!!
    geralttw posted the 06/20/2026 at 01:09 AM
    Wow donc ça suffit pas de nous ouvrir les fesses avec le hardware ?
    kratoszeus posted the 06/20/2026 at 01:44 AM
    zanpa dis pas n'importe quoi. C'est les industriels comme Samsung et compagnie qui ont réorganiser leurs lignes de production concernant la ram et se concentrer sur la ram ultra rapide hbm utilisé dans les data center donc ce qui a pour conséquence une fabrication revue a la baisse pour la ddr 5 et du coup une augmentation drastique des prix car la demande est très élevée pour cette dernière. Donc moins de ram DDR 5 disponible mais une demande forte = skyrocket des prix. La situation devrait s'améliorer d'ici 2 ans quand les pc capables de faire tourner des llm de 200b en local sertonbliegions.
    kratoszeus posted the 06/20/2026 at 01:46 AM
    zboubi480 anthropic commence a être rentable. 500 millions de bénéfices cette année. Mais oui les investissements initiaux sont colossaux.
    suzukube posted the 06/20/2026 at 02:14 AM
    kratoszeus +1000
    51love posted the 06/20/2026 at 02:21 AM
    jenicris et dire qu'il y a quelques semaines un certain fanboy S t'avait repris au vol quand tu avais dit que ces hausses de prix allaient impacter les ventes alalala...
    mibugishiden posted the 06/20/2026 at 06:43 AM
    altendorf je pense pas que l'IA est une bulle ou un phénomène de mode comme la 3D ou VR, c'est vraiment l'avenir et fait pour durer et rentrer dans le quotidien des gens
    rider288 posted the 06/20/2026 at 07:15 AM
    Ca en fera une pendant la periode de GTA VI. J'en suis persuadé
    abookhouseboy posted the 06/20/2026 at 07:32 AM
    L'excuse de la Ram a bon dos.

    Début 2024, Sony déclarait que la PS5 entrait dans la fin de son cycle et que les ventes n'étaient déjà plus au niveau attendu.

    https://fr.cnet.com/news/3507/la-playstation-5-de-sony-entre-dans-la-derniere-phase-de-son-cycle-de-vie-a-quoi-faut-il-sattendre?hl=fr-FR
    zerdow posted the 06/20/2026 at 08:03 AM
    Aozora78 oui c’est évident que Sony vont continuer à vendre des PS5 , mais entre faire une année 2027 avec 10/15 millions de PS5 vendu et 4/6 , c’est bien différent. Pour GTA 6 au cas où mais c’est pas une exclus Play même si c’est la plus prisé des 2 machines , celui qui voudra absolument y jouer prendra une Série S&X , et au vue des prix neuf , les gens vont surtout se jeter sur les consoles d’occasion…. Arf ! J’aurais dû acheter un stock de PS5 à 350€ au black Friday , ça serait parti comme des petits pains pour GTA 6 , dommage.
    naoshige11 posted the 06/20/2026 at 08:05 AM
    abookhouseboy t'auras compris qu'entre début 2024 et 2026 y'a énormément de choses qui ont changé, à cet époque probablement que Sony visait encore une fenêtre de sortie pour 2026/2027 pour la PS6.

    C'est pas très honnête de revenir sur des propos aussi vieux sachant ce qu'il se passe depuis la fin de l'année dernière. Et après ont dit que les pro-s sont de bon pigeons...
    solarr posted the 06/20/2026 at 08:14 AM
    C'est la stratégie spéculative à la nVidia (depuis les RTX 2000) qui se prépare - et que vient d'adopter par contrainte Nintendo :

    - vendre moins mais gagner plus (en augmentant presque x1.5 - x2 les prix)

    Concernant le dernier Chartz japon consoles, 25 000 ventes NS2 ça paraît bas, mais en revenus ça porte ses fruits sur le long-terme.
    abookhouseboy posted the 06/20/2026 at 08:14 AM
    naoshige11 Sauf qu'à l'époque la sortie de GTA6 était attendue pour courant 2025 donc proche et donc générateur de ventes de consoles. Et malgré cela la direction de Sony avait acté des ventes en diminution.

    Donc je maintiens que la nouvelle déclaration de Sony est bidon, juste une manière d'utiliser la question du prix de la Ram pour faire passer la pilule.

    Désolé si ça froisse les œillères.
    aozora78 posted the 06/20/2026 at 08:32 AM
    zerdow vu que la PS5 est la console la plus prisée et qu'il y aura surement un GTA6 Online un jour, pas du tout convaincu que les gens prennent une Xbox pour lui même si elles sont moins chères, au contraire, ils prendront le jeu là ou leurs potes sont comme d'hab.
    piratees posted the 06/20/2026 at 08:35 AM
    pas de promo pas d'achat sont vraiment débile chez sony et du coup ben moins de revenu pour les dev
    tripy73 posted the 06/20/2026 at 08:46 AM
    Avec l'arrivée de GTA6 et le probable bundle avec la PS5 Pro, je ne vois pas comment ils vont pouvoir réduire les ventes, même si ça leur permettra dans un premier temps d’écouler les stocks qui traînent dans les entrepôts, il faudra bien à un moment qu’ils proposent des nouveaux exemplaires fraîchement produits.
    piratees posted the 06/20/2026 at 08:47 AM
    rogeraf tu rêve mais si sony la baisse a 500€ et la slim 400€ les vente vont remonté avec même des pénuries à ce prix là
    cyr posted the 06/20/2026 at 08:49 AM
    Alors autant allez au bout de la démarche, arrêté de vendre des consoles. Vendre les jeux sur pc non?
    asakk posted the 06/20/2026 at 08:50 AM
    Le prix des composants à bon dos!
    L’époque où les constructeurs vendaient leurs consoles à pertes et prenaient leurs marges dans les accessoires et jeux est révolu!

    Les actionnaires veulent toujours plus c’est tout!!
    Je suis juste dég car cela veux dire moins de jeux pour les joueurs qui ont moins les moyens.
    On as tous eu de chouettes jeux acheté chez Carrefour ou Leclerc à 10/15€ voir moins ou la gamme platinum qui permettait à ces même personnes de jouir d’un AAA à moindre coût !
    newtechnix posted the 06/20/2026 at 09:30 AM
    Ce genre de raisonnement économique est assez dingue...

    Mais bon comme je le dis souvent aujourd'hui investir dans le JV est de la folie, les risques sont démentielles: marché trop concurrentiel, joueurs trop lobotomisés (fortnite, minecraft,etc), coût de développement astronomique... et absolument aucune certitude de réussite pour tout nouveau projet AAA.

    Les marchés financiers n'en ont quasiment plus que pour l'IA... le JV est devenu en terme de risque largement moins intéressant à financer que le cinéma. C'est donc un vrai gros problème pour l'industrie du JV.
    newtechnix posted the 06/20/2026 at 09:42 AM
    solarr

    "C'est la stratégie spéculative à la nVidia (depuis les RTX 2000) qui se prépare - et que vient d'adopter par contrainte Nintendo :

    - vendre moins mais gagner plus (en augmentant presque x1.5 - x2 les prix)

    Concernant le dernier Chartz japon consoles, 25 000 ventes NS2 ça paraît bas, mais en revenus ça porte ses fruits sur le long-terme."

    Attention il faut bien différencier que Nvidia est en quasi situation de monopole technologique, Nvidia n'a aps de contrainte et est à l'aise car quasiment tout ce qu'ils produisent de l'usine est déjà vendu!

    Nintendo lui est vraiment tributaire des prix des composants ce n'est plus vraiment un choix, on peut tout au plus se poser la question de la stratégie historique de vente à perte hardware qui se rattrape sur le software... mais on comprends bien évidemment que cette stratégie à ses limites...

    Je dirais que Nintendo n'a plus aucun choix, la hausse des prix fait dévisser ses profits.

    en tant normal on peut justement penser qu'augmenter les prix permets de maintenir l'illusion que tout va bien puisque les bénéfices sont là alors que dans les faits tu perds des clients. A court terme cela peut faire écran de fumé mais très vite la réalité peut te rattraper.
    Et justement le cours de l'action de Nintendo a chuté...sur l'année! Il faut pas regarder les cours de bourse pour penser que le dernier ND a eu une réelle impacte. L'action connait une chute lente et régulière sur l'année.
    Les investisseurs savent qu'on est en totale incertitude...

    Alors c'est quoi le problème, l'explosion des prix presque irrationnelles(provoqué par Sam Altman) Que ce soit Sony ou Nintendo si demain dans la guerre de l'IA, les Gafams achètent la ram à 1000 euros, Sony et Nintendo ne peuvent absolument rien faire...
    On serait dans une situation où le prix du baril de pétrole explose...entrainant le sprix à la pompe ...et à la fin plus personne ne peut utiliser sa voiture tellement les prix sont fous!
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