Interview de Strauss Zelnick via Bloomberg
Tout résultat inférieur à un succès retentissant serait considéré comme une déception par les analystes et les investisseurs ; l'enjeu est donc de taille pour ce jeu policier développé par Rockstar Games, filiale de Take-Two. La société a déjà repoussé deux fois la sortie, initialement prévue l'année dernière.
« Je pense que notre objectif ici est d'offrir aux consommateurs une expérience inédite », a déclaré M. Zelnick lors d'une interview accordée à Bloomberg News la semaine dernière, à l'occasion de l'Interactive Innovation Conference qui s'est tenue à Las Vegas. « Être en retrait, mais tout près du devant de la scène, c'est très, très excitant. Et terrifiant. Car les attentes sont extrêmement élevées. »
Certains analystes prévoient que le nouveau Grand Theft Auto se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires dès le premier jour. Cela signifie que vendre 10 millions d'exemplaires — un chiffre miraculeux pour la plupart des concurrents de Grand Theft Auto VI — serait considéré comme un désastre pour ce jeu.
« À un niveau plus général, cela vaut pour l'ensemble du plan d'affaires de Take-Two sur le segment des consoles », a déclaré Zelnick. « Les coûts de développement n'ont cessé d'augmenter. Et nous avons vraiment pour objectif de proposer le divertissement de la plus haute qualité au monde. Or, cela a un coût. Et l'influence de l'IA ne faiblit pas. Nous n'avons pas encore constaté de baisse de ces coûts. Peut-être que cela arrivera. Peut-être pas. »
Selon Zelnick, la stratégie de Take-Two consiste à produire des jeux à succès. Pour y parvenir, l'entreprise doit dépenser sans compter, contrairement à ses concurrents qui visent peut-être des volumes de vente bien inférieurs.
« C'est un jeu à haut risque réservé aux gros poissons, et ça me convient parfaitement », a-t-il déclaré.
« Nous ne revendiquons jamais le succès avant qu'il ne se produise », a déclaré Zelnick. « Nous disposons d'équipes créatives exceptionnelles. Non seulement nous les encourageons à poursuivre leurs passions, mais nous insistons pour qu'elles le fassent. Nous essayons de leur offrir des ressources financières et humaines illimitées, et elles s'efforcent alors d'atteindre la perfection. »
Lorsqu'on lui a demandé si Grand Theft Auto VI disposait réellement d'un budget illimité, Zelnick a répondu en plaisantant que son fils se mariait en juin et qu'« on lui avait donné un budget illimité, mais qu'il l'avait dépassé ».
Contrairement à la plupart de ses concurrents, Grand Theft Auto VI ne sortira que sur les consoles PlayStation et Xbox. Même si l'on s'attend à ce qu'une version pour PC soit proposée ultérieurement, suivant le schéma des précédents jeux de Rockstar, cela pourrait constituer un risque pour Take-Two compte tenu de la part prépondérante du PC sur le marché actuel des jeux vidéo.
Lorsqu’il a rejoint Take-Two en 2007, Zelnick a déclaré qu’une sortie sur PC représenterait peut-être 5 % des ventes de leur série de basket-ball, NBA 2K. « Aujourd’hui, pour un gros titre, le PC peut représenter 45 à 50 % des ventes », a-t-il déclaré.
Pourquoi, alors, Grand Theft Auto VI ne sort-il pas immédiatement sur PC ?
« Rockstar commence toujours par les consoles, car je pense que pour un lancement de cette envergure, on est jugé sur la façon dont on répond aux attentes de son cœur de cible », a déclaré Zelnick. « Il s'agit vraiment de satisfaire pleinement ce cœur de cible. Si ce cœur de cible n'est pas au rendez-vous, s'il n'est pas satisfait en priorité et au mieux, on ne touche pas vraiment les autres consommateurs. »
M. Zelnick a précisé que cette période d'exclusivité sur console n'était pas liée à l'accord marketing de la société avec Sony Group Corp., le fabricant de la PlayStation.
« Non », a-t-il répondu. « Je veux dire, historiquement, Rockstar a toujours commencé par les consoles. »
C'est une décision risquée qui pourrait finir par restreindre l'audience du jeu, mais la bonne nouvelle pour Take-Two, c'est peut-être qu'ils ont deux chances de réussir : une sortie sur console en novembre prochain, puis une deuxième occasion lorsque le jeu arrivera sur PC, ce qui pourrait être l'occasion de stimuler les ventes et même d'inciter certains clients à acheter le jeu deux fois.
« Nous verrons bien comment cela se passe », a déclaré Zelnick.
-GOTY 2013.
-97/100 sur MC.
-11,2 millions d'unités vendues en 24 heures.
-815,7 millions de dollars au cours des premières 24 heures.
-1 milliard de dollars en 3 jours.
-Plus de 10 milliards de dollars générés en termes de revenus.
-Le jeu vidéo le plus regardé sur Twitch.
-Plus de 225 millions d'unités vendues à ce jour.
En même temps quand tu passes derrière ça t'as absolument pas le droit à l'erreur.
Je vois pas comment ils espèrent en vendre plus que le double du 5 sur moins de consoles.
Et niveau buzz c’est clair que c’est du jamais vu, mais les prévisions le sont également.
Sincèrement ils vont exploser les records, tu verras.
Et t'ajoutes le fait que jamais un jeu n'a été aussi attendu de l'histoire, je me souviens de GTA 5 et c'etait pas du tout comparable alors que lui meme etait attendu.
Mais le 6 c'est sans equivalent car justement il fait suite au 5 ET qui date de 13ans
Cette lingue attente joue beaucoup aussi.
Il est fort à parier que ça risque de taper les 20 millions day one. Ça ne me parait pas déconnant (et s'il faut ça fera +)
On est vraiment face à quelque chose de jamais vu niveau attentes.
Ce sera le produit culturel qui générera un record de revenus dans un laps de très court.
Le parc PS5/Series même si il reste moins impressionnant que celui de la PS3+360 il devrait être à 135~140M lors de sa sortie et c'est plus que suffisant.
25 millions de copies en 24 heures pour GTA 6 ce n'est pas un truc irréaliste même si ça parait très ambitieux comme objectif mais on parle de GTA pas de n'importe quelle autre licence, certes on peut douter un peu car c'est une situation inédite en sachant que les consoles ont vu leurs prix augmenter contrairement aux précédents GTA surtout le 5 et San Andreas ou c'était le contraire sur PS3/360 et PS2, c'est possible que ça nique un peu ses perfs sur le day one, et aussi sauf si le jeu est une déception plus vendu à 100 balles ou plus mais sinon 25 millions en 24h ça reste dans le domaine du possible si le jeu tient ses promesses.
leonr4 et en plus le dématérialisée est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Tout le monde peux y accéder day one sans problème... Le pretelechargement automatique en plus... Je pense que ça va être historique
Il faudra qu’ils assurent sur les stocks de jeux physiques et pas faire comme Capcom pour pousser au démat’ et raquer plein pot.
Pour ma part ça sera le méga collector, le truc qui marquera le coup
liberty Même si je souhaite ses chiffres, 25 millions en 24h j’y crois pas du tout. Je table sur 17-18 grand maximum.
walterwhite
Notamment venant de ceux qui sont encore resté sur l'ancienne gen ou qui ont switché sur PC ou mobile (beaucoup de jeunes). Ils vont tous acheter une console juste pour GTA 6, surtout quand les reseaux sociaux vont commencer a partager des gameplay du jeux.
La bonne blague !!! Innovation dans le gameplay ? Surement pas!
maintenant le point est que même s'il vende plus et plus vite au début, ils vendront surement bien moins sur la durée que le 5 pour plusieurs raison.
on était a 40 millions de vente fin de gen ps3/360, pas sur qu'il en soit de même sur cette gen, déja parce que le parc xbox est bien plus faible (ce qui fera donc plus de vente sur ps5 mais moins sur xbox) , le second point est que maintenant on a du cross gen donc les ventes ne vont pas être redoublée comme lors du passage a la ps4 (donc potentiellement 40 millions de vente en moins de manière presque certaine...)
Dans tous les cas ca restera un succes au yeux du publique, mais le plus important seront de toute manière les chiffre du online, bien plus que les vente, et c'est sur ce point que ca risque d'être plus tendu et incertain
le second point est que le renouvellement de la base de joueurs sur console devient dur, donc se sont les vieux d'aujourd'hui qui achèteront les gta, plus que les jeunes qui sont de moins en moins sur console, il y a moins de joueurs console aujourd'hui qu'a l'époque de la ps3
sans parler qu'a l'époque de gta 5 playstation était leader sur console de salon, aujourd'hui il ne le sont plus
donc on peut dire que gta6 sera un succès et va généré des milliards par contre, même a 100 millions de vente total, ca pourrait être vu comme un échec pour l'industrie vu que les couts auront exploser par rapport a gta5 et les ventes seront moins importante
Mais ce qui les intéresse, c'c'est les revenus engendrer par le gta online. C'est ça le principal gagne pain.
Gta est indépendant et sort aussi le même jour sur xbox....
cyr Link49 le fait plusieurs fois par jour et ça ne t'a jamais dérangé !
GTA 5 a atteint le chiffre de 11 millions en day one, et ce sans la folie GTA Online et tous les joueurs accrocs.
Si tu comptes les fan de la franchise qui attendent le jeu pour le solo (soit grosso modo les 11 millions) à ça tu rajoutes une masse énorme de joueurs dociles prêts à mettre le prix car depuis 2013 ils sont connectés h24 sur GTA Online et n'attendent que le 6 pour continuer.
Je pense que le chiffre est atteignable d'autant plus que le démat à pris son essor depuis 2013
jobiwan Innovation dans le gameplay ? Surement pas!
Tu nous fais tourner les vidéos de gameplay auxquelles tu as pu prendre part. Partage un peu ton retour car t'as l'air d'en savoir plus que tout le monde.
Après il n’a pas tord entre GTA IV Red dead, GTAV et Red dead 2, en terme de gameplay y’a pas d’innovation on retrouve la même lourdeur dans les gunfight etc.
Est-ce qu’on cherche GTA pour le gameplay ? Je ne sais pas, mais j’imagine que c’est plutôt pour l’ambiance, l’histoire, le scénario et l’open world.
Évidemment
Par contre ,les éditeurs qui osent sortir leur jeu au même mois que GTA
C est soit leur jeu est moisi et fait a la va vite sois ignorant sois juste con...
Les jeunes joueurs l'attendent principalement pour son mode en ligne et le ponceront pendant plusieurs années, comme on le voit sur GTA V depuis un moment.
Quant à nous, les hardcore gamers touchant à tout type de jeu, nous l'attendons précisément pour son mode solo, pour le réalisme du monde ouvert, les détails ici et là de l'open-world, les activités/mini-jeux, les secrets, l'ingéniosité des missions, etc. C'est pour tout ça que je l'attends personnellement, j'en ai vraiment rien à faire du mode en ligne.
Et puis, quand on regarde le jeu incroyable qu'est RDR2, ça nous rassure encore plus.
QUand au 10 a 18 ans dire que les ados ne doivent pas jouer à GTA c'est tellement pas respecter tellement ils sont nombreux en ligne ...
Je regarderai quand il y aura de jeux multi qui sorte en simultané......je sais pas si ça va arriver un jour......007 sortira après sur switch2....
J’suis en train de refaire le IV en ce moment et c’est dingue à quel point le moteur physique reste encore à jour 18 ans après sa sortie.
J’en attends tellement sur ce point pour le VI.
Balancer des trailers en compilant des séquences de cutscène, tournant surement sur une config survitaminée, c'est à la portée de tout le monde.
Cette interview, c'est juste un discours promotionnel. Bref la routine.
kikoo31 Ce n'est pas une histoire de respect ou de non respect des joueurs ados. C'est juste du politiquement correct pour éviter de froisser les associations de parents et compagnie. Pour rappel, le jeu est PEGI 18 en Europe.
Sinon, il y a aucun soucis pour que d'autres titres sortent. Les acheteurs décaleront leurs achats sur le mois suivant. Il n'y a qu'avoir le nombre de précommande pour la NeoGeo qui doit sortir fin Novembre.
Gta chez moi se résume a tuer, écrasé et livré de la drogue, avec des prostituée
Gta est une simulation de voyous de bas étage. C'est pas nouveau et ça changera pas
Après perso sauver des princesse c'est pas mon délire pour autant.
Après je les ai tous eu/joué.
Le pire c'c'est gta4, j'ai tenu 30 minute avant de le rapporter a micromania (en faisant une plus valu de 20)
D'ailleurs je me demande encore pourquoije me relance pas dans red dead rédemption 2.....a oui je sais, c'est les mêmes devellopeur....
Lorsque je joue à un titre estampillé Rockstar, je m’attends absolument pas à jouer à du Platinum Games.
Mais ça pourrait être tellement mieux sans cet lourdeur caractéristique dedes productions rockstar
En 4 jeux ils n’ont jamais innové donc on peut douter ici pour GTAVI
Un peu d'évolution dans le gameplay etc, en 2026 il serait temps.
J'avais un voisin , sur gta3 ps2, qui passer sont temps a écraser des piétons pour leur faire les poches, tuer tous policier qui apparaissaient a l'écran.....c'est d'ailleurs chez lui que j'ai découvert gta 1 sur ps1.
Et il avait même pas 10 piges....(bon j'étais a peine un peu plus vieux)....
Perso quand je joue a gta, je tue pas, je cherche pas a écraser qui que se soit .....et ben je me fais un peu chier en vrai.
Et l'ia .....surrout avec les voitures, fait parfois un peu n'importe quoi....et il y a tellement d'exemple sur le net......
Je leur reproche de passer trop de temps sur les graphismes plutôt que sur le cœur du jeux......voilà c'est dit.
Les gens achètent parce que c'est de qualité. R*, ce sont des productions à 97 Meta minimum. Genre, ils ont quelque chose à prouver ?
Encore une fois, les goûts, les couleurs etc.
Tu peux jouer a un jeux très bien noter et ne pas aimé.
Comme certains arrive a aimé un jeux qui est pourtant mal noté.
Après ai-je dit que gta est mauvais dans l'ensemble? Sinon pourquoi je continuerai a les acheter ?
Par contre certaines choses devrait évoluer pour le bien de cette saga. Avant quel finisse par être interdit.
Donc il est fort probable que cela m'arrive a nouveau pour ce prochain opus... Clair tant que lupgrade reste raisonnable genre 10-15€ + jeu de base a 40€
Même si je l'attends je me le prendrais vers 2028... Ce n'est pas à une année près
Le gameplay des GTA jusqu'au IV était clairement son point faible (toi tu dis lourdingue, moi je dirais ennuyeux), notamment le côté proche de la simu du IV. Ils ne méritent sans doute pas leur meta malgré les fulgurances de certains épisodes (l'ambiance de Vice City et la variété de San Andreas).
Mais par contre le V avec ses déplacements instantanés (changement de perso) et son gameplay plus fun a clairement redressé la barre. Sans oublier que les missions sont novatrices, variées et amusantes. Le jeu mérite son meta, surtout si tu rajoutes le multi. Mais pour comprendre ça, faut y avoir joué en entier.