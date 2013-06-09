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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/06/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Bloomberg : Le PDG de Take-Two affirme que les attentes autour de « GTA VI » sont « terrifiantes »
Interview


Interview de Strauss Zelnick via Bloomberg

Tout résultat inférieur à un succès retentissant serait considéré comme une déception par les analystes et les investisseurs ; l'enjeu est donc de taille pour ce jeu policier développé par Rockstar Games, filiale de Take-Two. La société a déjà repoussé deux fois la sortie, initialement prévue l'année dernière.

« Je pense que notre objectif ici est d'offrir aux consommateurs une expérience inédite », a déclaré M. Zelnick lors d'une interview accordée à Bloomberg News la semaine dernière, à l'occasion de l'Interactive Innovation Conference qui s'est tenue à Las Vegas. « Être en retrait, mais tout près du devant de la scène, c'est très, très excitant. Et terrifiant. Car les attentes sont extrêmement élevées. »




Certains analystes prévoient que le nouveau Grand Theft Auto se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires dès le premier jour. Cela signifie que vendre 10 millions d'exemplaires — un chiffre miraculeux pour la plupart des concurrents de Grand Theft Auto VI — serait considéré comme un désastre pour ce jeu.

« À un niveau plus général, cela vaut pour l'ensemble du plan d'affaires de Take-Two sur le segment des consoles », a déclaré Zelnick. « Les coûts de développement n'ont cessé d'augmenter. Et nous avons vraiment pour objectif de proposer le divertissement de la plus haute qualité au monde. Or, cela a un coût. Et l'influence de l'IA ne faiblit pas. Nous n'avons pas encore constaté de baisse de ces coûts. Peut-être que cela arrivera. Peut-être pas. »




Selon Zelnick, la stratégie de Take-Two consiste à produire des jeux à succès. Pour y parvenir, l'entreprise doit dépenser sans compter, contrairement à ses concurrents qui visent peut-être des volumes de vente bien inférieurs.

« C'est un jeu à haut risque réservé aux gros poissons, et ça me convient parfaitement », a-t-il déclaré.

« Nous ne revendiquons jamais le succès avant qu'il ne se produise », a déclaré Zelnick. « Nous disposons d'équipes créatives exceptionnelles. Non seulement nous les encourageons à poursuivre leurs passions, mais nous insistons pour qu'elles le fassent. Nous essayons de leur offrir des ressources financières et humaines illimitées, et elles s'efforcent alors d'atteindre la perfection. »


Lorsqu'on lui a demandé si Grand Theft Auto VI disposait réellement d'un budget illimité, Zelnick a répondu en plaisantant que son fils se mariait en juin et qu'« on lui avait donné un budget illimité, mais qu'il l'avait dépassé ».




Contrairement à la plupart de ses concurrents, Grand Theft Auto VI ne sortira que sur les consoles PlayStation et Xbox. Même si l'on s'attend à ce qu'une version pour PC soit proposée ultérieurement, suivant le schéma des précédents jeux de Rockstar, cela pourrait constituer un risque pour Take-Two compte tenu de la part prépondérante du PC sur le marché actuel des jeux vidéo.

Lorsqu’il a rejoint Take-Two en 2007, Zelnick a déclaré qu’une sortie sur PC représenterait peut-être 5 % des ventes de leur série de basket-ball, NBA 2K. « Aujourd’hui, pour un gros titre, le PC peut représenter 45 à 50 % des ventes », a-t-il déclaré.


Pourquoi, alors, Grand Theft Auto VI ne sort-il pas immédiatement sur PC ?

« Rockstar commence toujours par les consoles, car je pense que pour un lancement de cette envergure, on est jugé sur la façon dont on répond aux attentes de son cœur de cible », a déclaré Zelnick. « Il s'agit vraiment de satisfaire pleinement ce cœur de cible. Si ce cœur de cible n'est pas au rendez-vous, s'il n'est pas satisfait en priorité et au mieux, on ne touche pas vraiment les autres consommateurs. »




M. Zelnick a précisé que cette période d'exclusivité sur console n'était pas liée à l'accord marketing de la société avec Sony Group Corp., le fabricant de la PlayStation.

« Non », a-t-il répondu. « Je veux dire, historiquement, Rockstar a toujours commencé par les consoles. »


C'est une décision risquée qui pourrait finir par restreindre l'audience du jeu, mais la bonne nouvelle pour Take-Two, c'est peut-être qu'ils ont deux chances de réussir : une sortie sur console en novembre prochain, puis une deuxième occasion lorsque le jeu arrivera sur PC, ce qui pourrait être l'occasion de stimuler les ventes et même d'inciter certains clients à acheter le jeu deux fois.

« Nous verrons bien comment cela se passe », a déclaré Zelnick.
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-04/take-two-ceo-says-grand-theft-auto-vi-expectations-are-terrifying?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc3NzkyMjI2MiwiZXhwIjoxNzc4NTI3MDYyLCJhcnRpY2xlSWQiOiJURUoxSjVLR1pBS1cwMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiJCMUVBQkI5NjQ2QUM0REZFQTJBRkI4MjI1MzgyQTJFQSJ9.fNAVBN_0_jIbDiGocm1JBKnTDQ5SEbEZpg9r4egwWgU
    tags : gta rockstar ps5
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    burningcrimson, icebergbrulant
    posted the 05/04/2026 at 08:44 PM by jenicris
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    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 08:53 PM
    Vu le budget englouti, tu m'étonnes
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 08:58 PM
    En tout cas confirmation de sa part que le jeu sortira d'abord sur Xbox et PlayStation, et plus tard sur PC
    xynot posted the 05/04/2026 at 08:59 PM
    Dommage que Play ait augmenté le prix de la PS5, les bundles GTA6 auraient pu être intéressants
    burningcrimson posted the 05/04/2026 at 09:01 PM
    Le jeu va cartonner c'est déjà acté. Par contre, sera t-il aussi bon que prévu ?
    walterwhite posted the 05/04/2026 at 09:04 PM
    25 millions day one ? Y’a de grandes chances qu’ils soient déçus alors. Ça parait utopique comme chiffres.
    leonr4 posted the 05/04/2026 at 09:08 PM
    GTAV c'était :

    -GOTY 2013.
    -97/100 sur MC.
    -11,2 millions d'unités vendues en 24 heures.
    -815,7 millions de dollars au cours des premières 24 heures.
    -1 milliard de dollars en 3 jours.
    -Plus de 10 milliards de dollars générés en termes de revenus.
    -Le jeu vidéo le plus regardé sur Twitch.
    -Plus de 225 millions d'unités vendues à ce jour.

    En même temps quand tu passes derrière ça t'as absolument pas le droit à l'erreur.
    liberty posted the 05/04/2026 at 09:08 PM
    walterwhite méfies toi c'est GTA 6. La plupart des joueurs l'attendent, ceux qui ont grandi avec le 5 l'attendent et on les moyens de l'avoir day one. Les streamers, media... Vont parler que de ça, les influenceurs vont se lancer dessus.... Je penses que ca va être un carton. C'est la première fois depuis longtemps qu'un JV va faire un raz de marée pareil
    walterwhite posted the 05/04/2026 at 09:20 PM
    liberty GTAV s’est vendu à 11,2 millions avec un parc de 160 millions de consoles, la veille des sorties des PS4/One.

    Je vois pas comment ils espèrent en vendre plus que le double du 5 sur moins de consoles.

    Et niveau buzz c’est clair que c’est du jamais vu, mais les prévisions le sont également.
    malroth posted the 05/04/2026 at 09:26 PM
    walterwhite entre 2013 et 2026 c'est le jour et la nuit le niveau de consommation, de pub gratuite, media...ect

    Sincèrement ils vont exploser les records, tu verras.

    Et t'ajoutes le fait que jamais un jeu n'a été aussi attendu de l'histoire, je me souviens de GTA 5 et c'etait pas du tout comparable alors que lui meme etait attendu.

    Mais le 6 c'est sans equivalent car justement il fait suite au 5 ET qui date de 13ans

    Cette lingue attente joue beaucoup aussi.

    Il est fort à parier que ça risque de taper les 20 millions day one. Ça ne me parait pas déconnant (et s'il faut ça fera +)

    On est vraiment face à quelque chose de jamais vu niveau attentes.
    walterwhite posted the 05/04/2026 at 09:34 PM
    malroth J’en conviens que les attentes autour du titre sont sans commune mesure mais 25 millions…

    Ce sera le produit culturel qui générera un record de revenus dans un laps de très court.
    leonr4 posted the 05/04/2026 at 09:40 PM
    Avec 278M de vues pour le 1er trailer et 195 millions pour le second la hype autour est historique.

    Le parc PS5/Series même si il reste moins impressionnant que celui de la PS3+360 il devrait être à 135~140M lors de sa sortie et c'est plus que suffisant.

    25 millions de copies en 24 heures pour GTA 6 ce n'est pas un truc irréaliste même si ça parait très ambitieux comme objectif mais on parle de GTA pas de n'importe quelle autre licence, certes on peut douter un peu car c'est une situation inédite en sachant que les consoles ont vu leurs prix augmenter contrairement aux précédents GTA surtout le 5 et San Andreas ou c'était le contraire sur PS3/360 et PS2, c'est possible que ça nique un peu ses perfs sur le day one, et aussi sauf si le jeu est une déception plus vendu à 100 balles ou plus mais sinon 25 millions en 24h ça reste dans le domaine du possible si le jeu tient ses promesses.
    liberty posted the 05/04/2026 at 09:42 PM
    walterwhite malroth j'y crois, il y a plus de joueurs et joueuses qu'avant, tout a changé...
    leonr4 et en plus le dématérialisée est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Tout le monde peux y accéder day one sans problème... Le pretelechargement automatique en plus... Je pense que ça va être historique
    altendorf posted the 05/04/2026 at 09:42 PM
    Je me fais aucun soucis pour GTA 6. Les ventes seront au rendez-vous et Take-Two va bien se gaver avec un nouveau record dès le lancement.
    walterwhite posted the 05/04/2026 at 09:43 PM
    leonr4 Je lui souhaite de faire ses chiffres.

    Il faudra qu’ils assurent sur les stocks de jeux physiques et pas faire comme Capcom pour pousser au démat’ et raquer plein pot.

    Pour ma part ça sera le méga collector, le truc qui marquera le coup

    liberty Même si je souhaite ses chiffres, 25 millions en 24h j’y crois pas du tout. Je table sur 17-18 grand maximum.
    leonr4 posted the 05/04/2026 at 09:43 PM
    liberty Exact le démat aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on avait en 2013.
    walterwhite
    liberty posted the 05/04/2026 at 09:45 PM
    walterwhite Honnêtement quand je vois certains jeux taper le million avec peu de publicité rien que sur PC... Celui là va être un record day one, et pire sur le long terme, surtout quand les joueurs PC rejoindrons le jeu.
    jeanouillz posted the 05/04/2026 at 10:27 PM
    Je pense qu'il y aura une pénurie de Ps5 et p-ê d'xbox a sa sortie.
    Notamment venant de ceux qui sont encore resté sur l'ancienne gen ou qui ont switché sur PC ou mobile (beaucoup de jeunes). Ils vont tous acheter une console juste pour GTA 6, surtout quand les reseaux sociaux vont commencer a partager des gameplay du jeux.
    jobiwan posted the 05/05/2026 at 03:10 AM
    Je pense que notre objectif ici est d'offrir aux consommateurs une expérience inédite
    La bonne blague !!! Innovation dans le gameplay ? Surement pas!
    keiku posted the 05/05/2026 at 03:24 AM
    walterwhite je pense qu'ils peuvent vendre le double en terme de temps, simplement parce que le 5 a été un très gros succès.

    maintenant le point est que même s'il vende plus et plus vite au début, ils vendront surement bien moins sur la durée que le 5 pour plusieurs raison.
    on était a 40 millions de vente fin de gen ps3/360, pas sur qu'il en soit de même sur cette gen, déja parce que le parc xbox est bien plus faible (ce qui fera donc plus de vente sur ps5 mais moins sur xbox) , le second point est que maintenant on a du cross gen donc les ventes ne vont pas être redoublée comme lors du passage a la ps4 (donc potentiellement 40 millions de vente en moins de manière presque certaine...)

    Dans tous les cas ca restera un succes au yeux du publique, mais le plus important seront de toute manière les chiffre du online, bien plus que les vente, et c'est sur ce point que ca risque d'être plus tendu et incertain

    le second point est que le renouvellement de la base de joueurs sur console devient dur, donc se sont les vieux d'aujourd'hui qui achèteront les gta, plus que les jeunes qui sont de moins en moins sur console, il y a moins de joueurs console aujourd'hui qu'a l'époque de la ps3

    sans parler qu'a l'époque de gta 5 playstation était leader sur console de salon, aujourd'hui il ne le sont plus

    donc on peut dire que gta6 sera un succès et va généré des milliards par contre, même a 100 millions de vente total, ca pourrait être vu comme un échec pour l'industrie vu que les couts auront exploser par rapport a gta5 et les ventes seront moins importante
    cyr posted the 05/05/2026 at 05:12 AM
    25 million en 1 jours en vrai ça pas d'importance, le jeux est la pour minimum 15 ans. Y a le temps pour écouler des copies...

    Mais ce qui les intéresse, c'c'est les revenus engendrer par le gta online. C'est ça le principal gagne pain.
    cyr posted the 05/05/2026 at 06:21 AM
    Jenicris petite question, mais pourquoi avoir poster ça sous le groupe Sony waypoint?

    Gta est indépendant et sort aussi le même jour sur xbox....
    zekk posted the 05/05/2026 at 06:44 AM
    En tout cas de mon côté, ça sera day one

    cyr Link49 le fait plusieurs fois par jour et ça ne t'a jamais dérangé !
    pcverso posted the 05/05/2026 at 06:57 AM
    Je vais attendre bien sagement sa sortie sur pc qui ne devrait pas être aussi longue que le 5
    gasmok2 posted the 05/05/2026 at 07:03 AM
    walterwhite
    GTA 5 a atteint le chiffre de 11 millions en day one, et ce sans la folie GTA Online et tous les joueurs accrocs.

    Si tu comptes les fan de la franchise qui attendent le jeu pour le solo (soit grosso modo les 11 millions) à ça tu rajoutes une masse énorme de joueurs dociles prêts à mettre le prix car depuis 2013 ils sont connectés h24 sur GTA Online et n'attendent que le 6 pour continuer.

    Je pense que le chiffre est atteignable d'autant plus que le démat à pris son essor depuis 2013
    sonilka posted the 05/05/2026 at 07:13 AM
    Le seul nom du jeu va suffire à le rentabiliser en 72h. Les attentes ? Mais mise à part des gus comme certains d'entres nous qui ont des attentes spécifiques sur le gameplay, la construction des missions, la physique, certains détails etc. la très grande majorité du public n'a pas d'attente particulière. Ou alors pas plus que d'avoir un jeu plus beau, plus grand que les précédents.

    jobiwan Innovation dans le gameplay ? Surement pas!

    Tu nous fais tourner les vidéos de gameplay auxquelles tu as pu prendre part. Partage un peu ton retour car t'as l'air d'en savoir plus que tout le monde.
    shambala93 posted the 05/05/2026 at 07:33 AM
    sonilka
    Après il n’a pas tord entre GTA IV Red dead, GTAV et Red dead 2, en terme de gameplay y’a pas d’innovation on retrouve la même lourdeur dans les gunfight etc.
    Est-ce qu’on cherche GTA pour le gameplay ? Je ne sais pas, mais j’imagine que c’est plutôt pour l’ambiance, l’histoire, le scénario et l’open world.
    zekk posted the 05/05/2026 at 07:43 AM
    sonilka beaucoup attendent un grand open world urbain, très fun à jouer et très beau
    kikoo31 posted the 05/05/2026 at 08:17 AM
    Ça fait + de 15 piges qu'on l'attend..
    Évidemment

    Par contre ,les éditeurs qui osent sortir leur jeu au même mois que GTA
    C est soit leur jeu est moisi et fait a la va vite sois ignorant sois juste con...
    cyr posted the 05/05/2026 at 08:31 AM
    kikoo31 ou peut-être que c'est pas le même public.....
    cyr posted the 05/05/2026 at 08:35 AM
    zekk j'ai pas remarqué que link poster ses blog via un groupe précis....tu a quelque exemples ?
    patrickleclairvoyant posted the 05/05/2026 at 08:36 AM
    Dans un mois le trailer
    snave posted the 05/05/2026 at 09:31 AM
    Le jeu est attendu autant par les jeunes joueurs que par les joueurs hardcore.

    Les jeunes joueurs l'attendent principalement pour son mode en ligne et le ponceront pendant plusieurs années, comme on le voit sur GTA V depuis un moment.

    Quant à nous, les hardcore gamers touchant à tout type de jeu, nous l'attendons précisément pour son mode solo, pour le réalisme du monde ouvert, les détails ici et là de l'open-world, les activités/mini-jeux, les secrets, l'ingéniosité des missions, etc. C'est pour tout ça que je l'attends personnellement, j'en ai vraiment rien à faire du mode en ligne.
    Et puis, quand on regarde le jeu incroyable qu'est RDR2, ça nous rassure encore plus.
    cyr posted the 05/05/2026 at 09:33 AM
    snave l'ingéniosité des missions? Tu parle de gta?
    zekk posted the 05/05/2026 at 09:34 AM
    cyr il tape des gros tags Switch 2 sur ses articles quand il parle de jeux tiers
    rogeraf posted the 05/05/2026 at 09:36 AM
    Quelle attente quelle attente ! Et ca sera sans moi, pas intéressé pour l'achat. Mon attente de fin d'année : Gears of war, c'est la guerre mon colonnel
    snave posted the 05/05/2026 at 09:39 AM
    cyr Bah oui, tu veux que je parle de quoi d'autre ?
    sonilka posted the 05/05/2026 at 09:52 AM
    shambala93 il a tort puisqu'il parle d'absence d'innovation dans le gameplay pour un jeu auquel il n'a pas joué. On a meme pas vu de vraies séquences de gameplay. Il aura tout le loisir de critiquer ce point du jeu si jamais R* ne l'a pas fait évoluer.
    kikoo31 posted the 05/05/2026 at 09:55 AM
    cyr quel publique a t il a distinguer??except les 0-9 ans
    QUand au 10 a 18 ans dire que les ados ne doivent pas jouer à GTA c'est tellement pas respecter tellement ils sont nombreux en ligne ...
    cyr posted the 05/05/2026 at 11:08 AM
    snave Mettre ingéniosité et gta dans la même phrase.....
    cyr posted the 05/05/2026 at 11:12 AM
    zekk ben , par exemple sur Indiana Jones, il parle de la version switch2, parce que c'est la version qui va sortir, alors que le jeux est deja sortie ailleurs.

    Je regarderai quand il y aura de jeux multi qui sorte en simultané......je sais pas si ça va arriver un jour......007 sortira après sur switch2....
    zekk posted the 05/05/2026 at 11:19 AM
    cyr Non mais désolé tu n'es pas correct là, ça arrive souvent, tu le vois toi même, mais dans ces textes, il ne parlent que de version switch 2 quand le jeu est multi et ce bien plus souvent que jenicris qui l'a fait q'une fois ici.
    snave posted the 05/05/2026 at 11:19 AM
    cyr Tu sais ce que j'ai voulu dire en parlant d'ingéniosité des missions ? ????
    gat posted the 05/05/2026 at 11:30 AM
    snave Il a déjà du mal à comprendre ses propos coms.

    J’suis en train de refaire le IV en ce moment et c’est dingue à quel point le moteur physique reste encore à jour 18 ans après sa sortie.

    J’en attends tellement sur ce point pour le VI.
    supasaiyajin posted the 05/05/2026 at 03:40 PM
    L’attente est tellement colossale que s'ils font 25 M voire plus, day one, ça ne me surprendrait même pas. En même temps, GTA, c'est un monument. Ils font les meilleurs OW.
    jobiwan posted the 05/05/2026 at 04:33 PM
    sonilka Et tu crois qu'ils vont innover en quoi ? D'ailleurs, c'est étonnant qu'à environ 6 mois de l'échéance, nous n'avons encore rien vu en terme de gameplay.
    Balancer des trailers en compilant des séquences de cutscène, tournant surement sur une config survitaminée, c'est à la portée de tout le monde.

    Cette interview, c'est juste un discours promotionnel. Bref la routine.

    kikoo31 Ce n'est pas une histoire de respect ou de non respect des joueurs ados. C'est juste du politiquement correct pour éviter de froisser les associations de parents et compagnie. Pour rappel, le jeu est PEGI 18 en Europe.
    Sinon, il y a aucun soucis pour que d'autres titres sortent. Les acheteurs décaleront leurs achats sur le mois suivant. Il n'y a qu'avoir le nombre de précommande pour la NeoGeo qui doit sortir fin Novembre.
    cyr posted the 05/05/2026 at 04:47 PM
    snave devellope. Ingéniosité des missions équivaut a des moyens non conventionnelle pour finir les missions.

    Gta chez moi se résume a tuer, écrasé et livré de la drogue, avec des prostituée

    Gta est une simulation de voyous de bas étage. C'est pas nouveau et ça changera pas
    gat posted the 05/05/2026 at 04:50 PM
    cyr Tu as raison. Ça donne tellement plus de satisfaction de sauver des princesses.
    cyr posted the 05/05/2026 at 04:53 PM
    gat si des missions comme va mettre cet ancul...dans le coffre et va mettre la voiture dans le broyeur tu kiff, libre a toi.

    Après perso sauver des princesse c'est pas mon délire pour autant.
    cyr posted the 05/05/2026 at 04:59 PM
    gat et ja parlerais pas du gameplay qui a pas évolué, avec cette lourdeur , la mauvaise répartition des fonctions sur les boutons...


    Après je les ai tous eu/joué.

    Le pire c'c'est gta4, j'ai tenu 30 minute avant de le rapporter a micromania (en faisant une plus valu de 20)

    D'ailleurs je me demande encore pourquoije me relance pas dans red dead rédemption 2.....a oui je sais, c'est les mêmes devellopeur....
    leonr4 posted the 05/05/2026 at 05:31 PM
    gat
    gat posted the 05/05/2026 at 05:47 PM
    cyr Peut-être que cette « lourdeur » du gameplay est voulue et que c’est un parti pris du studio et qu’il fautl’ accepter ? Je suis toujours fasciné par certains joueurs qui critiquent certains jeux qui auraient un gameplay dit « lourdingue » alors que c’est clairement voulu.

    Lorsque je joue à un titre estampillé Rockstar, je m’attends absolument pas à jouer à du Platinum Games.
    cyr posted the 05/05/2026 at 06:44 PM
    gat en même temps, les gens achète. Donc bon rockstar va pas se remettre en question.

    Mais ça pourrait être tellement mieux sans cet lourdeur caractéristique dedes productions rockstar
    gat posted the 05/05/2026 at 07:28 PM
    cyr D’autres « gens » continuent d’acheter du Pokémon, Tomagochi Life, Mario qui fait bobsleigh et ça semble pas trop te déranger.
    kikoo31 posted the 05/05/2026 at 07:39 PM
    gat Tu as raison. Ça donne tellement plus de satisfaction de sauver des princesses.
    shambala93 posted the 05/05/2026 at 08:42 PM
    sonilka
    En 4 jeux ils n’ont jamais innové donc on peut douter ici pour GTAVI
    gat posted the 05/05/2026 at 08:56 PM
    shambala93 Tu sous-estimes tellement Rockstar.
    cyr posted the 05/06/2026 at 05:16 AM
    gat tu sait, pour savoir si un jeux est bon ou non, faut pas trop regarder les ventes. C'est pas un indicateur fiable.

    Un peu d'évolution dans le gameplay etc, en 2026 il serait temps.

    J'avais un voisin , sur gta3 ps2, qui passer sont temps a écraser des piétons pour leur faire les poches, tuer tous policier qui apparaissaient a l'écran.....c'est d'ailleurs chez lui que j'ai découvert gta 1 sur ps1.
    Et il avait même pas 10 piges....(bon j'étais a peine un peu plus vieux)....

    Perso quand je joue a gta, je tue pas, je cherche pas a écraser qui que se soit .....et ben je me fais un peu chier en vrai.

    Et l'ia .....surrout avec les voitures, fait parfois un peu n'importe quoi....et il y a tellement d'exemple sur le net......

    Je leur reproche de passer trop de temps sur les graphismes plutôt que sur le cœur du jeux......voilà c'est dit.
    zanpa posted the 05/06/2026 at 06:57 AM
    Il nous prend pour des cons ! On s’est très bien, pourquoi c’est console first ! C’est pour vendre les jeux 2 fois car il y a des gros pigeons qui vont repasser à la caisse et même pour avoir la version PS6 et PS6 Pro
    natedrake posted the 05/06/2026 at 07:07 AM
    cyr en même temps, les gens achète. Donc bon rockstar va pas se remettre en question.

    Les gens achètent parce que c'est de qualité. R*, ce sont des productions à 97 Meta minimum. Genre, ils ont quelque chose à prouver ?
    cyr posted the 05/06/2026 at 09:12 AM
    natedrake Je comprends pas, certains se sont insurgé quand il on vu le meta de zelda botw, mais la si gta a 97, c'est forcément vrai...

    Encore une fois, les goûts, les couleurs etc.

    Tu peux jouer a un jeux très bien noter et ne pas aimé.

    Comme certains arrive a aimé un jeux qui est pourtant mal noté.

    Après ai-je dit que gta est mauvais dans l'ensemble? Sinon pourquoi je continuerai a les acheter ?

    Par contre certaines choses devrait évoluer pour le bien de cette saga. Avant quel finisse par être interdit.
    sasquatsch posted the 05/06/2026 at 09:39 AM
    Il se vendra par palettes c'est sûr et peu importe si c'est 10 20 ou 40 millions d'unités les premières heures ce sera un tsunami. J'ai zappé la version ps360 et l'ai acheté sur PS4 et puis upgrade PS5...
    Donc il est fort probable que cela m'arrive a nouveau pour ce prochain opus... Clair tant que lupgrade reste raisonnable genre 10-15€ + jeu de base a 40€
    Même si je l'attends je me le prendrais vers 2028... Ce n'est pas à une année près
    evasnake posted the 05/06/2026 at 01:03 PM
    cyr T'as raison de vouloir remettre certaines choses en question.

    Le gameplay des GTA jusqu'au IV était clairement son point faible (toi tu dis lourdingue, moi je dirais ennuyeux), notamment le côté proche de la simu du IV. Ils ne méritent sans doute pas leur meta malgré les fulgurances de certains épisodes (l'ambiance de Vice City et la variété de San Andreas).

    Mais par contre le V avec ses déplacements instantanés (changement de perso) et son gameplay plus fun a clairement redressé la barre. Sans oublier que les missions sont novatrices, variées et amusantes. Le jeu mérite son meta, surtout si tu rajoutes le multi. Mais pour comprendre ça, faut y avoir joué en entier.
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