Interview de Strauss Zelnick via Bloomberg

Tout résultat inférieur à un succès retentissant serait considéré comme une déception par les analystes et les investisseurs ; l'enjeu est donc de taille pour ce jeu policier développé par Rockstar Games, filiale de Take-Two. La société a déjà repoussé deux fois la sortie, initialement prévue l'année dernière.

« Je pense que notre objectif ici est d'offrir aux consommateurs une expérience inédite », a déclaré M. Zelnick lors d'une interview accordée à Bloomberg News la semaine dernière, à l'occasion de l'Interactive Innovation Conference qui s'est tenue à Las Vegas. « Être en retrait, mais tout près du devant de la scène, c'est très, très excitant. Et terrifiant. Car les attentes sont extrêmement élevées. »

Certains analystes prévoient que le nouveau Grand Theft Auto se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires dès le premier jour. Cela signifie que vendre 10 millions d'exemplaires — un chiffre miraculeux pour la plupart des concurrents de Grand Theft Auto VI — serait considéré comme un désastre pour ce jeu.

« À un niveau plus général, cela vaut pour l'ensemble du plan d'affaires de Take-Two sur le segment des consoles », a déclaré Zelnick. « Les coûts de développement n'ont cessé d'augmenter. Et nous avons vraiment pour objectif de proposer le divertissement de la plus haute qualité au monde. Or, cela a un coût. Et l'influence de l'IA ne faiblit pas. Nous n'avons pas encore constaté de baisse de ces coûts. Peut-être que cela arrivera. Peut-être pas. »



Selon Zelnick, la stratégie de Take-Two consiste à produire des jeux à succès. Pour y parvenir, l'entreprise doit dépenser sans compter, contrairement à ses concurrents qui visent peut-être des volumes de vente bien inférieurs.



« C'est un jeu à haut risque réservé aux gros poissons, et ça me convient parfaitement », a-t-il déclaré.



« Nous ne revendiquons jamais le succès avant qu'il ne se produise », a déclaré Zelnick. « Nous disposons d'équipes créatives exceptionnelles. Non seulement nous les encourageons à poursuivre leurs passions, mais nous insistons pour qu'elles le fassent. Nous essayons de leur offrir des ressources financières et humaines illimitées, et elles s'efforcent alors d'atteindre la perfection. »

Lorsqu'on lui a demandé si Grand Theft Auto VI disposait réellement d'un budget illimité, Zelnick a répondu en plaisantant que son fils se mariait en juin et qu'« on lui avait donné un budget illimité, mais qu'il l'avait dépassé ».

Contrairement à la plupart de ses concurrents, Grand Theft Auto VI ne sortira que sur les consoles PlayStation et Xbox. Même si l'on s'attend à ce qu'une version pour PC soit proposée ultérieurement, suivant le schéma des précédents jeux de Rockstar, cela pourrait constituer un risque pour Take-Two compte tenu de la part prépondérante du PC sur le marché actuel des jeux vidéo

Lorsqu’il a rejoint Take-Two en 2007, Zelnick a déclaré qu’une sortie sur PC représenterait peut-être 5 % des ventes de leur série de basket-ball, NBA 2K. « Aujourd’hui, pour un gros titre, le PC peut représenter 45 à 50 % des ventes », a-t-il déclaré.

Pourquoi, alors, Grand Theft Auto VI ne sort-il pas immédiatement sur PC ?

« Rockstar commence toujours par les consoles, car je pense que pour un lancement de cette envergure, on est jugé sur la façon dont on répond aux attentes de son cœur de cible », a déclaré Zelnick. « Il s'agit vraiment de satisfaire pleinement ce cœur de cible. Si ce cœur de cible n'est pas au rendez-vous, s'il n'est pas satisfait en priorité et au mieux, on ne touche pas vraiment les autres consommateurs. »

M. Zelnick a précisé que cette période d'exclusivité sur console n'était pas liée à l'accord marketing de la société avec Sony Group Corp., le fabricant de la PlayStation.

« Non », a-t-il répondu. « Je veux dire, historiquement, Rockstar a toujours commencé par les consoles. »