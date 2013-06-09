Vinit Argawal ancien directeur de Faction 2 chez Naughty Dog (il a quitté le studio en janvier 2025), parle l'origine du projet, son annulation et son nouveau projet.
Le développement de TLOU Factions a duré 7 ans (il a donc commencé après la fin d’Uncharted 4).
Lorsque la pandémie a éclaté et que les personnes travaillant à domicile ont commencé à jouer beaucoup plus à des jeux en ligne avec leurs amis, Sony et tous les autres éditeurs ont investi massivement dans les jeux en ligne, ce qui a considérablement augmenté le budget de Factions.
En 2022/2023, les gens sont retournés travailler au bureau et l’intérêt pour les jeux en ligne a considérablement baissé, entraînant à son tour une baisse des investissements dans le secteur du jeu vidéo.
Selon Vinit, la question s'est essentiellement posée ainsi : « Est-ce qu'on fait ce jeu, ou est-ce qu'on fait le prochain jeu de Neil, Intergalactic ? », ce qui confirme en quelque sorte la déclaration de ND selon laquelle le soutien nécessaire pour maintenir le jeu était trop important pour pouvoir réellement créer de nouveaux jeux.
Naughty Dog a dû choisir entre le développement du mode en ligne et la création d'Intergalactic.
Au moment de l'annulation, le jeu était achevé à environ 80 %.
Le jeu a été annulé 24 heures avant son annonce officielle
Il n'entre pas dans les détails quant à la nature du jeu, mais il compare des événements de la vie réelle aux sources d'inspiration du jeu, d'une manière qui, ressemble beaucoup à un jeu de tir d'extraction, où l'on se bat essentiellement les uns contre les autres pour des ressources.
Il possède désormais un studio de jeux vidéo au Japon et développe un nouveau jeu avec une esthétique inspirée des anime des années 90, à la fois sombre et mature, mais avec ce style anime.
Dernière chose très intéressante qu'il a mentionnée : après l'annulation, il est resté chez Naughty Dog pendant encore un an, travaillant en tant que « directeur de jeu sur l'un de leurs futurs jeux » ; d'après ce qu'il en a dit, cela ne m'a pas du tout fait penser à Intergalactic. ND avait également déclaré auparavant, lors de l'annulation de Factions, qu'ils avaient deux jeux solo en développement.
Il semblerait que Naughty Dog développe un autre jeu en parallèle d'Intergalactic depuis au moins 3 ans (probablement celui de Escayg et Mark Davies), pour lequel Vinit a été directeur de jeu temporaire pendant un an après l'annulation du projet, avant de partir créer son propre studio.
Vinit :
« En gros, à un moment donné, il a fallu prendre une décision. « Bon, on fait ce jeu-là ou on fait le prochain jeu que Neil Druckmann, le président de la société, était en train de diriger ? » Et donc, en quelque sorte naturellement, on peut comprendre ce qui s’est passé. Ils ont dû choisir le jeu qui constituait en quelque sorte le gagne-pain du studio plutôt que ce jeu expérimental sur lequel je travaillais et qui, selon moi, allait connaître un énorme succès, mais qui, malheureusement, n’a jamais vu le jour. Ce fut un moment dévastateur pour moi, car j’avais passé sept ans à travailler sur ce jeu et cela m’a brisé le cœur. Je me souviens avoir appris, en toute honnêteté, que le jeu était annulé 24 heures avant l’annonce publique. C’est comme ça que j’ai appris l’annulation du jeu, et c’était vraiment malheureux, mais ils ont dû le faire parce qu’ils devaient contrôler la communication. »
Je ne sais pas si le projet de Vinit Agarwal aura du succès mais force a lui dans un contexte où les jeux-services sont complexes à faire fonctionner.
Justement. Il est très probable qu'ils aient TLOU3 en parallèle et donc pas les effectifs suffisants pour avoir 2 gros jeux solo + le suivi d'un GAAS.
S'ils avaient suivi leur façon de faire en plus de Intergalactic, il y aurait eu aucune chance que TLOU 3 arrive avant la PlayStation 7 (j'ai bien dit 7).
Et je vois mal Druckmann n'être que producteur sur un TLOU3.
Je reste assez convaincu que le deuxième projet en parallèle (par Escayg) c'est Uncharted 5 (avec la fille de Drake) et qu'il y aura des assets de Factions II dans le mode multi.
Je peux me tromper
Je trouve ça fou que des "pros" du domaine passent autant de temps sans être certain qu'ils feront un hit (au moins critique), ni penser au suivi. Ils ont des millions à leur disposition mais on dirait qu'ils n'ont aucune vision à long terme.
Personnellement je trouve ça assez ahurissant en tant que personne externe au milieu, mais vu tous les projets annulés, c'est certainement "normal" et plus compliqué que ce qu'on pense.
Druckmann a abandonné la série alors qu'il était à 300% dedans.
Ptéte juste qu'il en a plein le cul de TLOU.
Ensuite, clairement un extraction shooter a la sauce TLOU aurait été vraiment canon. Le gameplay de TLOU2 est une merveille, l'univers s'y prête, y avait moyens de faire quelque chose de très très cool a la Arc Raiders mais dans le monde de TLOU. Il aurait carrément eu son public
Mais finalement s'il faut choisir entre Factions 2 et un jeu solo, je prends carrément le jeu solo! Donc c'est ke meilleur choix qu'ils ont fait a les yeux plutôt que de s'embarquer dans du jeu a service pendant des années.
Par contre, n'était-il pas concevable d'avoir un autre studio pour le support du jeu? Au hasard, Bend Studio? Ou encore Bluepoint?
Ce qui est certain c'est que tout ne sera pas jeté et ira dans d'autres projets, qu'ils s'agisse d'un TLOU3 ou pas.
rider288 genre a Bluepoint vu quils ont pas réussi à sortir leur GaaS
Sony
les pires des 3 constructeurs sur ces dernières années....
Alors a moins qu'ils aient appliqué là aussi un skin Fortnite bidon... Ce dont je doute fortement vu le moteur... Je comprends pas...
Sony, ce poulet sans tête c'est vraiment terrible oui....
J'aimerais bien que des images/vidéos leak a l'occasion, voir si on peut le regretter ou non ce jeu, en l'état je l'ai vraiment mauvaise
Et factions 2 était LE JEU multi ou je serai retourné sur du multi...ok il y a BF entre-temps Et puis un peu de Finals...il aura fallu attendre Arc Raiders pour s'éclater a nouveau...qui a un soupçon de factions premier du nom...donc je suis assez sûr que c'était un mauvais choix d'annuler ce factions 2...
Mais bon...on comprend...comment finir les 20%...quand t'as besoin de tous tes effectifs pour bosser sur des projets plus porteurs...pas facile de gérer tes ressources humaines...mais claquer toutes tes ressources sur Concorde...
Bande de bouffons
L'équipe multijoueur travaillait en préproduction sur ce jeu depuis qu'ils développaient The Last of Us Part II, afin de créer une expérience qu'ils jugeaient unique et dotée d'un potentiel immense. Au fil des itérations, l'équipe a peaufiné le concept de The Last of Us Online, sa vision s'est précisée, le gameplay est devenu plus abouti et satisfaisant, et ils étaient enthousiastes quant à la direction qu'ils prenaient.
Lors de la montée en puissance de la production, l'ampleur de leur ambition est devenue évidente. Pour lancer et assurer le support de The Last of Us Online, ils auraient dû consacrer toutes les ressources du studio au contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait fortement impacté le développement des futurs jeux solo. Ils avaient donc deux options : devenir un studio exclusivement dédié aux jeux en tant que service ou continuer à se concentrer sur les jeux narratifs solo qui ont fait la renommée de Naughty Dog.
Ils sont immensément fiers de tous ceux qui, au sein du studio, ont contribué à ce projet. (tout n'est pas perdu pour autant) Les enseignements tirés et les investissements technologiques de ce jeu influenceront le développement de leurs futurs projets et seront précieux pour l’avenir du studio. Chez Naughty Dog, ils travaillent actuellement sur plusieurs nouveaux jeux solo ambitieux, et ils ont hâte d'en dire plus dès qu'ils serons prêts.
Ca aurait été dommage aussi d'annuler Intergalactic: The Heretic Prophet que je trouve d'ailleurs parfaite, très en accord, de circonstance la transition avec cette nouvelle IP après la fin de The Last of Us Part II :
L’histoire se déroule 2000 ans dans un futur où l’histoire humaine a bifurqué dans les années 1980. Cette réalité alternative a permis au studio de construire un cadre totalement inédit. Naughty Dog a consacré plusieurs années à imaginer cette ligne temporelle et à y intégrer une nouvelle croyance qui s’est développée avant de disparaître.
Neil Druckmann a expliqué que cette religion occupe une place clé dans le jeu. Son émergence coïncide avec le point de divergence de cette chronologie alternative. Le studio a passé des années à détailler ses origines et son évolution jusqu’à son isolement sur la planète Sempiria.
Depuis 600 ans, plus aucune communication ne provient de ce monde, ce qui pousse l’héroïne Jordan A. Mun à enquêter. Cette solitude devient un élément central du jeu. Contrairement aux précédentes productions du studio, le joueur ne sera pas constamment accompagné par un allié. L’exploration se fera dans un climat d’incertitude, où chaque découverte apportera son lot de questions.
Bungie sont des escrots. Ils ont survendu leur capacité de production a sony justifiant le montant astronomique de l'achat de bungie.
Leur expertise etait cependant reel mais ils ont surestimé ou sous estimé leur publique. la realité ici c'est que oui un jeu service ca demande de l'investissement sur le long terme du studio a tel point qu'on ne puisse meme plus detourné son attention du service en question.
Aujour'hui bungi met tout ces oeuf dans Marathon detourne son attention de Destiny 2 et c'est la chute. Ils ont fait exactement ce qu'il avait conseiller a Naughty dog de ne pas faire.
Ce studio ne genere absolument pas d'argent. le management est claquer au sol.
concernant the faction ils sont pas obligé de faire un truc grande echelle. y avait des jeux multi avant les jeux a service les gars. tout n'est pas obligé d'etre demesuré. et couter des centaine de millions