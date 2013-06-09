Santa Monica Studio developpe une nouvelle franchise dans l'univers de God of War.
Ca va dans le sens de ce que disais Jason Schreier dans son dernier article, que Sony aimerait avoir d'autre franchises de cet univers, nouveau opus, spin off...avec de nombreuses histoires et personnages parallèles.
Notamment dans le jeux vidéo et même les séries comme la nouvelle série Amazon.
Il s'agit du nouveau jeu réalisé par Cory Barlog (dont le reveal est prévue aux alentours de l'E3, en mai/juillet).
Il ne s'agira pas d'un jeu Atreus. Ca été confirmé par le très fiable Shinobi602.
Le jeu Atreus était le GaaS annulé de Bluepoint selon Jason Schreier.
- Atreus ne sera pas le personnage principal
- Cela ressemblera a une new IP, mais n'en sera pas véritablement une (selon Jason Schreier)
- Prévu pour être révélé en 2026
- Sortie prévue en 2027 (s'il n'y a pas de retard interne)
Jason Schreier:
Je suppose que maintenant, ce que je voulais dire par « pas une nouvelle IP, mais qui pourrait en donner l'impression » est devenu évident.
Une déesse ? Un ange déchu ? Une femme incarnant une ou plusieurs divinités mais sous forme mortelle ?
Néfertari par exemple !
Grande, forte en combat, en sorcellerie et en politique. Côté sexy assumé, pas retenu. Un mari et des enfants qui se battent pour obtenir / garder le pouvoir, des divinités qui interviennent dans ce jeu de pouvoir, etc...
Cette mythologie a tant à offrir
Please pas de personnage féminin avec comme rôle "Je dois sauver mes enfants" ou "La place des femmes dans la société Egyptienne"...
Bref, je peux rêver tout ça
Hâte de voir ce que va être ce spin off! Et c'est très cool si ça sort aussi vite après la présentation!
Esperont un perso féminin se rapprochant des premiers concept art.
Ça colle aussi avec ce qu'avait dit Ashhong sur le projet :
"I will just say it's different and probably not something anybody is expecting."
"At first I was like :/ but then I was like :O"
Et qui sait ? tout indique qu'il serait néanmoins présent
Attention au spoil
Grâce à du contenu caché trouvé dans les fichiers de God of War Ragnarök.
Un immense merci à TheMorse pour son incroyable découverte (déjà dans les fichiers de GoW 2018, il avait trouvé le contenu caché qui montrait le début de GoW R avec Atreus tuant l'ours, sortant discrètement pour voir les sanctuaires et découvrant que Týr était en vie)
TheMorse : "Une scène coupée cachée avec ce que je pense être des êtres du plan supérieur et Athena parlant d'Odin et d'Atreus.
Il y a aussi un autre personnage appelé "Figure Robée", qui dit "To lefkó fídi tha se fáei." en grec pour "Le serpent blanc va te manger". Je crois que cette Figure Robée est Athena elle-même avant de révéler son visage, similaire à la façon dont Baldur était appelé "L'Étranger" et Freya "Sorcière Ermite" avant que leurs noms soient révélés.
Il y a également une scène coupée cachée d'Atreus, dans ses voyages vers d'autres panthéons, marchant avec un individu appelé "Mau". Cet être communique uniquement en disant le mot "Mau", similaire à la façon dont Groot parle en disant seulement "Je suis Groot", et les gens peuvent comprendre ce qu'il dit. Apparemment, Atreus peut comprendre cette personne grâce à son don divin de langue. Mau est égyptien pour chat, et est aussi une des manifestations du Dieu Soleil Ra.
En gros, tout comme le début de Ragnarok était caché dans les fichiers de 2018, ces dialogues pourraient être le début du prochain jeu.
Les dialogues se passent comme ceci :
Atreus : "Réveille-toi. Je pense qu'on est proches."
Mau : "Mau ?"
Atreus : "Hé, tu as insisté pour venir. Allez, jetons un œil."
Mau : "Mau."
Atreus : "J'espère que tu as raison. On dirait qu'on l'a trouvé."
Et :
Figure Robée : "To lefkó fídi tha se fáei."
Figure Robée : "Un nous a failli. Un nous a rejetés."
Athena : "Nous avons un problème."
Je crois que "Un nous a failli" fait référence à Odin, et "Un nous a rejetés" fait référence à Atreus. Athena fait partie d'un groupe d'êtres dans le plan supérieur, qui sont les voix venant du rift. Odin les a déçus et la mission qu'ils lui ont confiée d'utiliser le masque, et Atreus les a rejetés lorsqu'il a brisé le masque."
Très très très intéressant et compréhensible !
En parlant de Groot, Santa Monica avait laissé plusieurs easter egg plutôt sympas, dissimulés
Ici
Ou Là
En Égypte ancienne, le chat était bien plus qu'un simple animal de compagnie : il incarnait un symbole puissant de protection divine. Associé au dieu Râ, le dieu solaire (que l'on prononce aussi Rê), le chat avait pour mission sacrée de combattre chaque nuit le serpent Apophis, représentant du chaos et des forces mauvaises.
Dans le « Livre des morts », Râ, le dieu du Soleil, est représenté comme un chat Tabby moucheté. Dans l'art égyptien, c'est sous la forme d'un chat que Râ vainquit le serpent Apep. Dans de nombreux dessins égyptiens, le chat porte un scarabée sur le front.
https://mythologica.fr/egypte/apopis.htm
Mais j’ai tout de même hâte de savoir ce que c’est vraiment.
Donc Santa Monica bosse à la fois sur ce nouveau projet dans l’univers God of War par Barlog et la suite de God of War canonique ?
Intergalactic de Naughty Dog et ce nouveau projet de Barlog pour 2027 donc.
par contre ce qui est très intriguant c'est le temps de développement, soit Cory Barlog part sur une nouvelle forme de god of war (nouvel asset, nouvelle caméra, nouveau système de combat et graphisme ultra poussé next gen) soit c'est qu'il a commencé un jeu puis l'a annulé et il a commencé ce god of war par la suite.
Perse9 son jeu en comptant la pre prod a débuter en 2019. C'est le même jeu dont on parle ici
"Ce que je mettais en place, c'était l'idée qu'Athena était morte et qu'elle était la première divinité du panthéon à accomplir un acte désintéressé, à mourir pour un acte désintéressé (qui n'agit pas par intérêt personnel, qui ne se sacrifie pas pour elle-même).
Elle avait donc en quelque sorte accédé à un niveau supérieur, et au début, elle était plutôt altruiste, se disant : "Waouh, pas mal, j'ai bien fait." Mais ensuite, elle a commencé à réaliser : "Attends une minute, je peux influencer le reste du monde. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre atteigne ce niveau, c'est moi qui le veux."
Et c'est là que j'ai commencé à aborder le passage au monothéisme, l'idée du seul vrai Dieu. Elle voulait devenir le seul vrai Dieu, alors elle utilise Kratos comme une sorte de réceptacle terrestre pour mettre en œuvre son plan.
Qu'elle l'admette dans le troisième jeu ou que cela continue par la suite, j'ai toujours eu l'impression que tout le monde le trahissait, que c'était elle qui se cachait derrière un voile d'amitié. Et même tout au long du jeu, elle maintient cette amitié, cette idée que, regarde… Je me suis sacrifiée pour toi, je t'ai empêchée de tuer Zeus, mais je l'ai fait pour une raison plus importante, tu sais, il y avait une cause plus noble pour garantir la force de l'Olympe, sinon tu n'aurais pas voulu de ce qui allait suivre, et c'est alors qu'elle réalise que ce qui pourrait arriver ensuite, ce serait qu'elle soit aux commandes."
Dans God of War II, quand Athena se sacrifie pour Zeus, elle s'évapore sous forme de particules vertes. Quand Thor se sacrifie pour Kratos dans GoW R, il s'évapore sous forme de particule bleue, lui aussi accède à ce moment au niveau supérieur.
Pour les origines du masque de la Création : il brille de couleur verte avec des particules à l'approche des autres fragments, et la brèche présente sous le Grand pavillon d'Odin est aussi de couleur verte (tout concordant avec Athena)
Dans la mythologie Nordique, Ymir est la première créature vivante ainsi que la source de la Création de la Terre par Odin et ses deux frères, qui utilisèrent son cadavre après l'avoir exécuté pour créer celle-ci.
Dans le mythe de la Création, Odin, exaspéré par la brutalité d'Ymir, le tua et le jeta dans le Ginnungagap (le gouffre béant). Le déluge causé par son sang fut si grand qu'il tua tous les géants, à part le petit-fils d'Ymir (Bergelmir, fils de Þrúðgelmir) et sa femme. Odin et ses frères utilisèrent la tête d'Ymir pour créer la Terre ; sa chair remplit Ginnungagap, ses cheveux devinrent des arbres, son sourcil devint Midgard, et ses os se changèrent en montagnes. De même, ses dents et les fragments de ses os devinrent les rochers, et son sang donna naissance aux rivières, aux lacs, aux étangs et à la mer. Son crâne forma le ciel, qui reposait sur quatre nains représentant les points cardinaux, son cerveau devenant les nuages, et les asticots de la chair engendrèrent la race des nains.
Dans l'histoire de God of War, lorsqu'Odin tua Ymir, il déchira accidentellement une brèche dans le tissu même de la réalité, révélant ainsi le Royaume de la Création
Selon sa version des faits, la perte de son œil droit fut due à ce regard porté sur le royaume et faillit le plonger dans la folie. Mimir raconte qu'Odin prétendit avoir entendu une voix une nuit lui parlant du masque, lui ordonnant de s'en emparer et de prendre son destin en main (inestimable donc pour Odin qui cherchait à lutter contre la prophétie)
Il prit alors un navire pour le trouver, traversant l'Océan Ardent d'Ægir et atteignant le cœur même de la Matrone Silencieuse. Ce voyage entraîna la perte de tout son équipage, un sacrifice qu'Odin jugea acceptable au vu de l'artefact qu'il avait découvert.
C'est alors qu'il découvrit un masque aux marques vertes qui, une fois reconstitué, permettait à celui qui le portait de contempler la Création.
Souhaitant utiliser le masque pour trouver toutes les réponses qu'il convoitait tant, Odin décida d'utiliser Atreus, en raison de sa capacité à comprendre différentes écritures et langues, comme moyen de compléter le masque, car les morceaux étaient dispersés à travers les Neuf Royaumes et seul le morceau de masque qu'il avait obtenu pouvait les retrouver.
Les inscriptions sur le masque sont en hiéroglyphes grecs anciens, japonais et égyptiens.
Et autre chose intéressante, c'est que Cory Barlog a donné trois choses importantes à Eric Williams (nouveau Game Director sur GoW R) qui devaient absolument se produire :
- Le Ragnarök doit se produire
- Atreus a pu partir
- Brok doit mourrir
Comme les avis plus haut, qu'ils changent de nom et fasse une nouvelle licence dérivé. J ai largement préfèré la première trilogie
GOW R était franchement moyen. Il n’a pas réussi à terminer la saga nordique comme le 3 en son temps avec la Grèce.