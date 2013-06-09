Je suppose que maintenant, ce que je voulais dire par « pas une nouvelle IP, mais qui pourrait en donner l'impression » est devenu évident.

Santa Monica Studio developpe une nouvelle franchise dans l'univers de God of War.Ca va dans le sens de ce que disais Jason Schreier dans son dernier article, que Sony aimerait avoir d'autre franchises de cet univers, nouveau opus, spin off...avec de nombreuses histoires et personnages parallèles.Notamment dans le jeux vidéo et même les séries comme la nouvelle série Amazon.Il s'agit du nouveau jeu réalisé par Cory Barlog (dont le reveal est prévue aux alentours de l'E3, en mai/juillet).Il ne s'agira pas d'un jeu Atreus. Ca été confirmé par le très fiable Shinobi602.Le jeu Atreus était le GaaS annulé de Bluepoint selon Jason Schreier.- Atreus ne sera pas le personnage principal- Cela ressemblera a une new IP, mais n'en sera pas véritablement une (selon Jason Schreier)- Prévu pour être révélé en 2026- Sortie prévue en 2027 (s'il n'y a pas de retard interne)Jason Schreier: