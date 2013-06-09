SONY Waypoint
Sony Interactive Entertainment
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 03/01/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2159
visites since opening : 7862876
subscribers : 222
bloggers : 4
Santa Monica développe une nouvelle franchise dans l'univers God of War
Les studios Sony




Santa Monica Studio developpe une nouvelle franchise dans l'univers de God of War.
Ca va dans le sens de ce que disais Jason Schreier dans son dernier article, que Sony aimerait avoir d'autre franchises de cet univers, nouveau opus, spin off...avec de nombreuses histoires et personnages parallèles.
Notamment dans le jeux vidéo et même les séries comme la nouvelle série Amazon.

Il s'agit du nouveau jeu réalisé par Cory Barlog (dont le reveal est prévue aux alentours de l'E3, en mai/juillet).
Il ne s'agira pas d'un jeu Atreus. Ca été confirmé par le très fiable Shinobi602.
Le jeu Atreus était le GaaS annulé de Bluepoint selon Jason Schreier.

Le jeu est prévu pour l'année prochaine.
https://www.resetera.com/threads/playstations-santa-monica-studio-is-developing-a-new-franchise-within-the-god-of-war-universe.1449790/
    tags : sony santa monica ps5
    posted the 03/01/2026 at 06:19 AM by jenicris
    comments (4)
    djfab posted the 03/01/2026 at 06:47 AM
    Intéressant ! Hâte de voir ça !
    taiko posted the 03/01/2026 at 06:52 AM
    Je crois que c'est un jeu 2,5D des années 80 mais pas sur
    shinz0 posted the 03/01/2026 at 07:05 AM
    Rumeur: Ce jeu serait centré sur Faye
    shambala93 posted the 03/01/2026 at 08:07 AM
    J’espère un jeu sur Aphrodite
