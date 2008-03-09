Sony
s’apprête à lancer une nouvelle révision de la PlayStation 5 Slim, connue sous le nom de Châssis E (CFI-2100)
. Cette version se distingue non pas par un nouveau design, mais par une modification technique qui risque de surprendre : le stockage SSD de l’édition numérique passe de 1 To à 825 Go
.
Ce changement marque un retour en arrière, puisque la précédente révision, le Châssis D (CFI-2000) sorti en novembre 2023, avait justement introduit le SSD de 1 To en remplacement des 825 Go des modèles initiaux
. Désormais, seule la PS5 Slim Standard (avec lecteur Blu-ray) conservera cette capacité de 1 To.
D’après les premières informations, cette réduction de stockage concernerait uniquement le marché européen
. Le nouveau packaging affichera clairement la mention 825 Go
, aux côtés des logos habituels 4K et HDR.
Sony semble avoir opté pour ce compromis afin de contenir ses coûts de production et maintenir le prix catalogue de la PS5 Digital à 499 €, après deux augmentations en moins de cinq ans (de 399 € en 2020 à 499 € en 2025)
.
La commercialisation de la PS5 Slim numérique Châssis E est prévue en Europe à partir du 13 septembre 2025
, tandis que le modèle Standard basé sur le même châssis devrait suivre ultérieurement.
De nos jours, ça fait enfin plaisir de voir une réduction, non ?!
Si seulement ils faisaient comme tout le monde et enrobaient les mauvaises nouvelles avec des showcase et SoP
Mais bon ils se disent que GTA VI va tout peter et ils peuvent faire et communiquer ce qu’ils veulent entretemps
ouroboros4 un ssd nvme gen4 ça ne coute plus grand chose aujourd’hui, pas besoin de pro
qu'il diminue leur marge, c'est ce qu'on fait quand l'économie n'est pas rose normalement...
C'est le marché global qui part en sucette
Et vu que tout augmente je m'en plaint pas.
Logique
Pensez a bien mâchez
Future hausse de prix de la Switch 2
Une PlayStation portable qui va coûté une blinde
Le PC va devenir de plus en plus cher et c'est pour rien que la plupart des PCistes jouent sur du hardware qui est plus proche du grille pain, qu'autre chose.
Ça fait rêver pour les joueurs
Aller la ps6 sera vendu sans lecteur bluray, et sans SSD
Autant aller chez le pc....
....quel est loin l'époque ps4.....
Mais c'est tellement ça..S'il y avait une concurrence féroce entre les 2 aucun des 2 ne permettrait ce genre de move à la con.
Je me demande qui peut bien cautionner ce truc?
Le pire c'est que les prix des SSd est moins élevé qu'avant..a part grossir leur marge je ne pige pas trop le pourquoi du comment.
Surtout que ça ne concerne que l'Europe (donc pas de délire des droits de douane comme aux USA pour le coup)
j'ai vu personne espérer qu'elles soient à 500 euros.
Après pour le pc pour jouer en 1080p ça coûte pas si cher que ça. Et quand je vois parfois les jeux sur console tourner autour de cette résolution en mode perf je me dis qu'on en est pas si loin
Ça fait bizarre de faire l'impasse sur une console alors que j'en ai toujours eu une à chaque gen depuis l'atari 2600 mais d'un côté même les jeux Sony sortent sur pc alors...
Les jeux finissent sur pc, et pendant ce temps sur ps5 sony fou rien.
Donc perso moi la prochaine génération, c'est sans moi.
peut etre que je monterais une tour, mais....a l'allure ou vont les choses, le jeux vidéo se meurt
et de l'autre vendeur de télé Sony Niflheim
Avant, on avait des baisses de prix...mais ça c'était avant...
Arriver à coller la situation de la politique de Sony d'aujourd'hui sur le dos d'Xbox j'avoue c'est fort.
Personne n'a obligé ou n'oblige Sony à suivre les idées débiles de MS.
Si Sony le fait c'est qu'ils y voient leur propre intérêt.
Une entreprise est faite pour faire du fric, et elle va là ou il y en a.
La seule ligne directrices pour Sony, MS, et même Nintendo c'est ce que le marché veut.
Les gens sont biberonnés aux abonnements (Spotify, Netflix ont fait le plus gros du boulot), et MS s'est lancé dedans maintenant q e les habitudes sont prises.
Les gens sont contents de payer pour du vent, de la location.
Sony ne fait que répondre à une demande croissante.
Le grand public veut de la merde, Sony et MS leur en donne rien de plus, rien de moins.
Et encore une fois, on est sur ce site qu'une petite minorité, une infime partie du public.
Franchement la next gen ne donne même pas envie, pour quoi faire? le 60fps pas flou? On a même pas eu de grands jeux en quantité et claquer 800 balles pour ça, pas sûr du tout.
Je considère de plus en plus le JV comme secondaire parce qu'il y a plus important, parce que ça n'est que du JV et certains ont l'envie et les moyens pour acheter des tonnes de jeux et tant mieux pour eux, ça n'est plus mon cas.
ils ont suivi xbox dans leur dlc, ils ont suivi xbox pour l'abonnement et les dlc payant, ils ont suivi xbox sur les early access et les indé...
ils suive xbox pour la perte des exclus
Personne n'a obligé ou n'oblige Sony à suivre les idées débiles de MS.
attention, j'ai pas dis le contraire, je dis juste que ceux qui ont amener les idées débiles sur le marché des console c'est xbox... et que sans eux on ne les auraient pas eu chez playstation donc on en serait pas a la situation actuelle...
Si Sony le fait c'est qu'ils y voient leur propre intérêt.
Une entreprise est faite pour faire du fric, et elle va là ou il y en a.
sauf qu'avant que xbox n'arrive sur le marché ce n'était pas le cas, mais bien sur que quand quelqu'un trouve une combine qui rapporte tous le monde va le suivre, et ceux qui ont amener ces sales combines sur console c'est xbox...
La seule ligne directrices pour Sony, MS, et même Nintendo c'est ce que le marché veut.
ah bien non, justement sony et microsoft oui, nintendo elle reste totalement différente (pour combien de temps je ne sais pas mais leur philosophie sont opposée)
Les gens sont biberonnés aux abonnements (Spotify, Netflix ont fait le plus gros du boulot), et MS s'est lancé dedans maintenant q e les habitudes sont prises.
Les gens sont contents de payer pour du vent, de la location.
les abonnement sur console existait avant netflix je rapelle..., c'est xbox qui l'a amener sur console avant les autres...
Sony ne fait que répondre à une demande croissante.
en perdant des clients on appelle pas ca une demande croissante...
Le grand public veut de la merde, Sony et MS leur en donne rien de plus, rien de moins.
le grand publique ca fait longtemps qu'il n'est plus sur console... (il en reste mais une minorité)
Et encore une fois, on est sur ce site qu'une petite minorité, une infime partie du public.
l'excuse a répétition pour dire, je ne comprend rien au marché même si je fais moi même partie du grand publique et que je ne m'en rend pas compte moi même
oui tu fais partie du grand publique