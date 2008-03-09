profile
Sony Studios
47
Likers
name : Sony Studios
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/03/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2853
visites since opening : 11432060
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
PS5 Slim Digital : Sony coupe dans le stockage pour contenir les coûts
Actualité PlayStation
Sony s’apprête à lancer une nouvelle révision de la PlayStation 5 Slim, connue sous le nom de Châssis E (CFI-2100). Cette version se distingue non pas par un nouveau design, mais par une modification technique qui risque de surprendre : le stockage SSD de l’édition numérique passe de 1 To à 825 Go.

Ce changement marque un retour en arrière, puisque la précédente révision, le Châssis D (CFI-2000) sorti en novembre 2023, avait justement introduit le SSD de 1 To en remplacement des 825 Go des modèles initiaux. Désormais, seule la PS5 Slim Standard (avec lecteur Blu-ray) conservera cette capacité de 1 To.

D’après les premières informations, cette réduction de stockage concernerait uniquement le marché européen. Le nouveau packaging affichera clairement la mention 825 Go, aux côtés des logos habituels 4K et HDR.

Sony semble avoir opté pour ce compromis afin de contenir ses coûts de production et maintenir le prix catalogue de la PS5 Digital à 499 €, après deux augmentations en moins de cinq ans (de 399 € en 2020 à 499 € en 2025).

La commercialisation de la PS5 Slim numérique Châssis E est prévue en Europe à partir du 13 septembre 2025, tandis que le modèle Standard basé sur le même châssis devrait suivre ultérieurement.

Dealabs - https://www.dealabs.com/magazine/ps5-slim-numerique-chassis-e-vers-une-reduction-du-stockage-ssd-60471
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/03/2025 at 11:11 AM by liquidus
    comments (57)
    janolife posted the 09/03/2025 at 11:15 AM
    Quelle génération de console formidable…
    leonr4 posted the 09/03/2025 at 11:15 AM
    La version disque restera avec 1TB mais la digitale repasse en 825GB, de mieux en mieux.
    midomashakil posted the 09/03/2025 at 11:19 AM
    donc d'ici 3 ans la ps5 coutera 5000 euro
    xynot posted the 09/03/2025 at 11:22 AM
    Ils ont tellement augmenté les prix qu'ils se servent de la peur d'une nouvelle augmentation pour baisser le stockage sans baisser de prix, des génies
    vohmp posted the 09/03/2025 at 11:23 AM
    il aurait pu faire un effort et la proposer à 445go a 495€
    ouroboros4 posted the 09/03/2025 at 11:24 AM
    Finalement ma PS5 Pro avec ses 2To je m'en plaint pas.
    thejoke posted the 09/03/2025 at 11:24 AM
    Des génies
    icebergbrulant posted the 09/03/2025 at 11:24 AM
    Personne n’est jamais content !
    De nos jours, ça fait enfin plaisir de voir une réduction, non ?!
    pcsw2 posted the 09/03/2025 at 11:26 AM
    icebergbrulant oui c'est clair sony propose enfin une réduction et t'en as qui rale
    icebergbrulant posted the 09/03/2025 at 11:27 AM
    jenicris posted the 09/03/2025 at 11:27 AM
    Et après certains attendent que les PS6 et prochaines Xbox fassent 550 balles, voir 600

    wickette posted the 09/03/2025 at 11:27 AM


    Si seulement ils faisaient comme tout le monde et enrobaient les mauvaises nouvelles avec des showcase et SoP

    Mais bon ils se disent que GTA VI va tout peter et ils peuvent faire et communiquer ce qu’ils veulent entretemps

    ouroboros4 un ssd nvme gen4 ça ne coute plus grand chose aujourd’hui, pas besoin de pro
    altendorf posted the 09/03/2025 at 11:28 AM
    Le problème du marché actuel et ce n’est que le début.
    heracles posted the 09/03/2025 at 11:29 AM
    Cette époque est ridicule. Franchement allez sur PC
    guiguif posted the 09/03/2025 at 11:30 AM
    heracles Bof ça revient au meme dans la mesure ou tu peux changer le DD de la console
    keiku posted the 09/03/2025 at 11:33 AM
    Logique les prix augmente, les vente diminue, et plus les prix augmente plus les vente diminue, du coup vendons au même prix mais en diminuant ce que tu reçois... entre l'augmentation de prix et la diminution des exclus, il pense qu'il vont augmenter leur profit ?

    qu'il diminue leur marge, c'est ce qu'on fait quand l'économie n'est pas rose normalement...
    jenicris posted the 09/03/2025 at 11:35 AM
    heracles le PC ça coûte également de plus en plus cher.
    C'est le marché global qui part en sucette
    ouroboros4 posted the 09/03/2025 at 11:38 AM
    wickette j'ai la capacité de stockage et la console en plus.
    Et vu que tout augmente je m'en plaint pas.
    heracles posted the 09/03/2025 at 11:40 AM
    jenicris guiguif Après je dis çà surtout dans le sens où le coût requis pour jouer sur consoles dans de bonnes conditions se rapproche furieusement du PC. A comparo les consoles c'était super en 2006 ou 2013, mais aujourd'hui l'écart n'est plus significatif
    shinz0 posted the 09/03/2025 at 11:41 AM
    Quelle entreprise de merde...
    supasaiyajin posted the 09/03/2025 at 11:43 AM
    Plus on avance, plus on régresse, c’est hallucinant. Je sais pas quel SSD ils utilisent, mais quand tu vois le prix d’un NVMe Gen 4 de 1 To… et encore, eux ont les prix de gros. Ils comptent arrêter de nous douiller quand ?
    masharu posted the 09/03/2025 at 11:49 AM
    Bordel de merde.
    akinen posted the 09/03/2025 at 12:02 PM
    Le prix augmente et le stockage diminue pour maintenir l’augmentation du prix?

    Logique
    elenaa posted the 09/03/2025 at 12:03 PM
    Y'a quand même une bonne chose qui est ressortie de cette gen... Ca m'a convaincue de jouer sur PC
    jenicris posted the 09/03/2025 at 12:04 PM
    heracles les deux sont très cher. Mais de manière différente. Mais dans tous les cas pour beaucoup de joueurs ça va devenir compliqué de jouer a l'avenir au vu des prix
    negan posted the 09/03/2025 at 12:06 PM
    Vous ne vouliez plus de concurrence en voulant la disparition de Xbox, maintenant mangez votre caca car c'est que le début.

    Pensez a bien mâchez
    jenicris posted the 09/03/2025 at 12:14 PM
    Ca démontre surtout que les prochaines Xbox et PS6 a 600 balles, c'est juste utopique.
    Future hausse de prix de la Switch 2
    Une PlayStation portable qui va coûté une blinde
    Le PC va devenir de plus en plus cher et c'est pour rien que la plupart des PCistes jouent sur du hardware qui est plus proche du grille pain, qu'autre chose.

    Ça fait rêver pour les joueurs
    cyr posted the 09/03/2025 at 12:15 PM
    ouroboros4 vu le prix....et le lecteur vendu séparément, franchement ?

    Aller la ps6 sera vendu sans lecteur bluray, et sans SSD
    Autant aller chez le pc....
    cyr posted the 09/03/2025 at 12:16 PM
    jenicris si encore il y avait des jeux, et des exclu
    ....quel est loin l'époque ps4.....
    nyseko posted the 09/03/2025 at 12:17 PM
    Une démonstration de plus que la PS6 risque bien d'être autour des 800€, ce qui explique la volonté de Sony de sortir un modèle d'entrée de gamme.
    ouroboros4 posted the 09/03/2025 at 12:21 PM
    cyr raf du PC
    rogeraf posted the 09/03/2025 at 12:21 PM
    Sympa cette PS5 Slim qui n'en sera pas une. Sympa la carotte de 175 gigas que pour l'Europe. On sent qu'on est considéré ici.
    gasmok2 posted the 09/03/2025 at 12:38 PM
    negan
    Mais c'est tellement ça..S'il y avait une concurrence féroce entre les 2 aucun des 2 ne permettrait ce genre de move à la con.

    Je me demande qui peut bien cautionner ce truc?
    Le pire c'est que les prix des SSd est moins élevé qu'avant..a part grossir leur marge je ne pige pas trop le pourquoi du comment.
    Surtout que ça ne concerne que l'Europe (donc pas de délire des droits de douane comme aux USA pour le coup)
    romgamer6859 posted the 09/03/2025 at 12:39 PM
    jenicris
    j'ai vu personne espérer qu'elles soient à 500 euros.

    Après pour le pc pour jouer en 1080p ça coûte pas si cher que ça. Et quand je vois parfois les jeux sur console tourner autour de cette résolution en mode perf je me dis qu'on en est pas si loin
    walterwhite posted the 09/03/2025 at 12:42 PM
    heracles 500€ une PS5 que tu branches à ta TVA, trouves moi un PC capable de faire la même chose au même prix aussi longtemps.
    grospich posted the 09/03/2025 at 12:44 PM
    Cette gen j'ai préféré mettre la différence du prix d'une ps5 dans mon nouveau PC.

    Ça fait bizarre de faire l'impasse sur une console alors que j'en ai toujours eu une à chaque gen depuis l'atari 2600 mais d'un côté même les jeux Sony sortent sur pc alors...
    pcsw2 posted the 09/03/2025 at 12:44 PM
    heracles qu'est ce que ta pas dit la pauvre fou ....fuis malheureux fuis
    cyr posted the 09/03/2025 at 12:50 PM
    pcsw2 et pourtant il a raison. L'intérêt d'une consoles c'est d'être abordable et d'avoir des exclu.

    Les jeux finissent sur pc, et pendant ce temps sur ps5 sony fou rien.

    Donc perso moi la prochaine génération, c'est sans moi.
    peut etre que je monterais une tour, mais....a l'allure ou vont les choses, le jeux vidéo se meurt
    amario posted the 09/03/2025 at 12:55 PM
    N'achetez pas. Y'aura une version Hybride moins cher avec ecran Oled et Sdd 1To en 2026
    xynot posted the 09/03/2025 at 12:57 PM
    Impatient de voir la défense de kratoszeus
    kenjushi posted the 09/03/2025 at 12:58 PM
    On baisse le stockage d'une console conçu pour le demat. Si encore ils avaient fait ça sur le modèle avec lecteur ça aurait eu (un petit peu) plus de sens. Je ne sais pas qui est à la tête du service communication, mais faut qu'il partage ce qu'il prend car franchement ça doit etre de la bonne
    walterwhite posted the 09/03/2025 at 01:00 PM
    cyr Du coup si une console n'est plus abordable, le PC le devient par magie ?
    osiris67 posted the 09/03/2025 at 01:05 PM
    Ils feraient mieux de proposer une revision de leur DualDrift.
    pcsw2 posted the 09/03/2025 at 01:08 PM
    cyr mais la prochaine gen avec la ps5 en medium 30 fps ça passe crème et pour 500 euro
    sonilka posted the 09/03/2025 at 01:10 PM
    La génération du sketch permanent. En fait toute cette génération de consoles aura été un immense plaidoyer pour le PC.
    gasmok2 posted the 09/03/2025 at 01:16 PM
    xynot
    et de l'autre vendeur de télé Sony Niflheim
    fiveagainstone posted the 09/03/2025 at 01:22 PM
    C'est ouf quand même, plus le temps passe plus c'est cher d'une manière ou d'une autre.

    Avant, on avait des baisses de prix...mais ça c'était avant...
    jeanouillz posted the 09/03/2025 at 01:47 PM
    amario à 900€
    xylander posted the 09/03/2025 at 01:56 PM
    Franchement Sony... Tu domines le marché et tu comptes encore tes eurocents. Vieux radin égale futur ringard.
    keiku posted the 09/03/2025 at 02:06 PM
    negan sauf que la situation actuelle de sony elle est principalement due a la xbox, c'était a l'époque de la 360 qu'elle aurait du disparaitre, on serait encore sur du physique, l'abonnement gratuit, sans abonnement, la branche japonaise aurait gardé le controle et il n'aurait pas perdu leur exclu... la situation actuelle c'est le fait qu'ils n'ont fait que suivre xbox, et ca va leur retomber sur la gueule, les joueurs eux iront ailleurs (ce qu'ils font déja)
    jenicris posted the 09/03/2025 at 02:30 PM
    romgamer6859 sur le net des tas l'espère
    gasmok2 posted the 09/03/2025 at 02:33 PM
    keiku
    Arriver à coller la situation de la politique de Sony d'aujourd'hui sur le dos d'Xbox j'avoue c'est fort.

    Personne n'a obligé ou n'oblige Sony à suivre les idées débiles de MS.

    Si Sony le fait c'est qu'ils y voient leur propre intérêt.
    Une entreprise est faite pour faire du fric, et elle va là ou il y en a.

    La seule ligne directrices pour Sony, MS, et même Nintendo c'est ce que le marché veut.

    Les gens sont biberonnés aux abonnements (Spotify, Netflix ont fait le plus gros du boulot), et MS s'est lancé dedans maintenant q e les habitudes sont prises.
    Les gens sont contents de payer pour du vent, de la location.

    Sony ne fait que répondre à une demande croissante.

    Le grand public veut de la merde, Sony et MS leur en donne rien de plus, rien de moins.

    Et encore une fois, on est sur ce site qu'une petite minorité, une infime partie du public.
    romgamer6859 posted the 09/03/2025 at 02:43 PM
    jenicris
    Franchement la next gen ne donne même pas envie, pour quoi faire? le 60fps pas flou? On a même pas eu de grands jeux en quantité et claquer 800 balles pour ça, pas sûr du tout.

    Je considère de plus en plus le JV comme secondaire parce qu'il y a plus important, parce que ça n'est que du JV et certains ont l'envie et les moyens pour acheter des tonnes de jeux et tant mieux pour eux, ça n'est plus mon cas.
    churos45 posted the 09/03/2025 at 02:45 PM
    Toujours l'Europe en premier, merci de penser à nous Sony
    keiku posted the 09/03/2025 at 02:51 PM
    gasmok2 c'est purement le cas, la situation de playstation aujourd'hui n'est pas arriver du jour au lendemain...

    ils ont suivi xbox dans leur dlc, ils ont suivi xbox pour l'abonnement et les dlc payant, ils ont suivi xbox sur les early access et les indé...

    ils suive xbox pour la perte des exclus

    Personne n'a obligé ou n'oblige Sony à suivre les idées débiles de MS.

    attention, j'ai pas dis le contraire, je dis juste que ceux qui ont amener les idées débiles sur le marché des console c'est xbox... et que sans eux on ne les auraient pas eu chez playstation donc on en serait pas a la situation actuelle...


    Si Sony le fait c'est qu'ils y voient leur propre intérêt.
    Une entreprise est faite pour faire du fric, et elle va là ou il y en a.

    sauf qu'avant que xbox n'arrive sur le marché ce n'était pas le cas, mais bien sur que quand quelqu'un trouve une combine qui rapporte tous le monde va le suivre, et ceux qui ont amener ces sales combines sur console c'est xbox...

    La seule ligne directrices pour Sony, MS, et même Nintendo c'est ce que le marché veut.

    ah bien non, justement sony et microsoft oui, nintendo elle reste totalement différente (pour combien de temps je ne sais pas mais leur philosophie sont opposée)

    Les gens sont biberonnés aux abonnements (Spotify, Netflix ont fait le plus gros du boulot), et MS s'est lancé dedans maintenant q e les habitudes sont prises.
    Les gens sont contents de payer pour du vent, de la location.

    les abonnement sur console existait avant netflix je rapelle..., c'est xbox qui l'a amener sur console avant les autres...

    Sony ne fait que répondre à une demande croissante.

    en perdant des clients on appelle pas ca une demande croissante...

    Le grand public veut de la merde, Sony et MS leur en donne rien de plus, rien de moins.

    le grand publique ca fait longtemps qu'il n'est plus sur console... (il en reste mais une minorité)


    Et encore une fois, on est sur ce site qu'une petite minorité, une infime partie du public.

    l'excuse a répétition pour dire, je ne comprend rien au marché même si je fais moi même partie du grand publique et que je ne m'en rend pas compte moi même

    oui tu fais partie du grand publique
    tynokarts posted the 09/03/2025 at 02:52 PM
    Une console digitale avec moins de stockage
    kevisiano posted the 09/03/2025 at 03:12 PM
    On dirait qu'ils sont dans le besoin ces rapaces
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo