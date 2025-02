Le premier State of Play de l'année aura-t-il toujours lieu en février ?



NateTheHate2 : Oui



Peux-tu dire si c'est début, mi ou fin février ?



NateTheHate2 : Qu'est-ce que ton coeur te dit ?

C'est sur Twitter que NateTheHate (Natedrake sur Resetera) a teasé la semaine ou l'on devrait avoir un nouveau State of Play:Sûrement la semaine de la Saint Valentin donc et vu sa fiabilité notamment sur la date du reveal de la Switch 2 et ses diverses annonces sur Xbox, on aura plutôt tendance à le croire. De toute façon, on sera vite fixé.En espérant du neuf sur DS2 et Ghost of Yotei, notamment, tout deux prévuent pour cette année et peu être le retour d'anciennes licence en AA dont parlait VGC récemment?