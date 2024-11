M. Yoshida :



Je suis un adepte de Yasumi Matsuno, je veux donc léguer Vagrant Story et Final Fantasy Tactics aux générations futures afin qu'ils puissent toujours être joués sur n'importe quelle plateforme.



Pour être honnête, je ne suis pas très intéressé par les remakes et les remasters, mais je pense qu'il est très important de pouvoir jouer aux grands chefs-d'œuvre avec le goût de l'époque. J'aimerais également voir une suite à "Parasite Eve" sur ......, car le petit-fils de M. Sakaguchi vient de naître.

Alors faisons une suite et, cette fois, donnons au personnage principal le nom de vos petits-enfants (rires). Je me demande parfois s'il serait possible de créer un nouveau jeu avec un tel niveau d'amusement, ce à quoi on ne penserait pas à moins d'être dans l'industrie du jeu depuis longtemps.

Pour faire un jeu, il faut que quelqu'un agite le drapeau au centre et dise "visons ceci". Si cette personne est laissée de côté, il est difficile d'y parvenir, même si elle est mentionnée.



Par ailleurs, Square Enix est aujourd'hui une entreprise composée de fans des jeux créés par Sakaguchi-san et son équipe.

Étant donné que la majorité des développeurs sont comme ça (des fans de Sakaguchi), je suis sûr qu'ils se demandent s'ils peuvent vraiment le faire eux-mêmes, et je ne pense pas qu'il soit facile pour eux de se préparer à le faire par eux-mêmes.



Cependant, nous avons reçu beaucoup de retours de la part des fans, et je pense que c'est un titre (Parasite Eve) qui pourrait faire beaucoup plus avec la technologie d'aujourd'hui.

Naoki Yoshida dans une interview avec Sakaguchi ou ils font la promo de Fantasian, évoque d'anciennes gloires de la PS1, que sont Final Fantasy Tactics, Parasite Eve et Vagrant Story:En réponse à Sakaguchi qui dit que sa fille porte le prénom de l'héroïne de Parasite Eve, Yoshi-P dit:Il continue: