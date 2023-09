Suite à l'annonce du départ à la retraite de Jim Ryan à 64 ans, de PlayStation, on eu quelques détails sur sa succession de la part de Sony :Jim Ryan a rejoint l'entité juridique européenne de Sony Interactive Entertainment, Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) - qui s'appelait alors Sony Computer Entertainment Europe - en 1994. Depuis, il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de l'entreprise, notamment celui de président de SIEE, de responsable des ventes mondiales et du marketing de SIE et de président adjoint de SIE depuis janvier 2018, avant d'être nommé président-directeur général de SIE.

- Hiroki Totoki, président, directeur de l'exploitation et directeur financier de Sony Group Corporation, assumera le rôle de président de SIE à partir d'octobre 2023. - À compter du 1er avril 2024, M. Totoki sera nommé PDG par intérim de SIE tout en conservant ses fonctions actuelles au sein de Sony Group Corporation. - M. Totoki travaillera en étroite collaboration avec Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Group Corporation, et l'équipe de direction de SIE afin de "définir le prochain chapitre de l'avenir de PlayStation, y compris la succession au poste de PDG de SIE."

