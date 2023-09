Les ventes totales de la PlayStation 5 depuis le début de l'année sont déjà supérieures à celles de la PS3 et de la PS4.Il s'agit de la plus grande année pour le hardware PS au Japon depuis la PSP en 2010 et pour une console de salon PS depuis la PS2 en 2004.Supposons que la PS5 se vende en moyenne 50 000 exemplaires pendant les 17 semaines restantes de l'année, les ventes totales pour 2023 s'élèveraient à environ 2,8 millions, ce qui serait peut-être juste assez pour entrer dans le top 10 de cette liste.Les lancements alignés de la PS5 ont environ 500 000 unités d'avance sur la PS4 et environ 1 million d'unités d'avance sur la PS3 et la Vita, et ce sans réduction de prix de révision (bien qu'il y ait eu une augmentation de prix) et une seule véritable grande exclusivité.