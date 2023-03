Nouveaux détails venant des dernières interviews FFXVI:Selon Yoshida, cet art clé a nécessité beaucoup de retouches. Le monde de FFXVI est empreint d'un sentiment de malheur imminent, ce qui se traduit par un temps nuageux et des écrans sombres. Pour les illustrations et l'art, ils ont préféré adopter le ciel bleu classique de FF, mais d'un bleu triste. Source : Den-fami Nico- Selon Yoshida, Ifrit ne sera lent que pendant le combat contre Garuda. À partir de là, vous serez confronté à des Eikons cinq fois plus grands que vous, donc la vitesse du jeu dans ces segments augmentera drastiquement. Source : Den-fami Nico- Yoshida explique que l'inspiration pour l'Eikon de FFXVI lui est venue lorsqu'il a dû se frayer un chemin dans une foule immense pour passer d'un stand à l'autre au TGS. Il a imaginé que s'il se transformait en Ifrit, il pourrait enjamber la tête de tout le monde et passer d'un stand à l'autre sans problème. Source : Den-fami Nico- Yoshida explique qu'au début de la phase de conception, il voulait donner à Torgal des peaux interchangeables correspondant à une centaine de races de chiens, afin que les joueurs puissent choisir leurs préférées. Cependant, lorsque l'équipe s'est mise au travail sur les ombres de fourrure, la peau par défaut était déjà assez difficile. Source : Den-fami Nico- Selon Takai, l'équipe savait que FFXVI comporterait un casting de membres changeants, mais elle ne voulait pas que les joueurs se sentent seuls pendant les voyages solitaires de Clive. Un compagnon humain constant aurait été étrange, alors ils ont opté pour un loup ou un partenaire "warg". Source : Den-fami Nico- Takai dit que l'animateur responsable des mouvements adorables de Torgal dans FFXVI est une personne embauchée en milieu de carrière qu'il a interviewée. Takai lui a demandé quel genre d'animations elle aimerait faire, ce à quoi elle a répondu : "J'adore les animaux ! Je veux animer des chiens ! Plus que tout !" Source : Den-fami Nico- Yoshida via GameWatch : Bien que vous ne puissiez pas aller et venir à volonté comme dans un jeu à monde ouvert, il existe une fonctionnalité qui vous permet de vous rendre à l'endroit de votre choix sur la carte du monde. Il plaisante en disant que la création d'un monde ouvert de l'ampleur de FFXVI nécessiterait encore 10 ans de développement.- Le combat de FFXVI serait plus rapide que celui de God of War, mais pas aussi frénétique et rapide que celui de DMC ou Nier. Cela donne quelques vibrations de Bloodborne et d'Elden Ring. Source : hk01- D'autres personnes qui ont joué à ce jeu ont dit qu'il n'y avait aucune similitude avec Soulsborne, à part peut-être une palette gothique.- Les commentaires de Yoshida et Takai sur le dialogue chūni et les scènes otaku-friendly ont suscité un certain intérêt, voici donc une traduction directe de ce passage qui est plus spécifique.Le New Game Plus de FFXVI permettra aux joueurs de recommencer l'aventure avec toutes les statistiques et capacités accrues de Clive. De plus, il y aura un mode Final Fantasy plus difficile qui ne pourra être joué que dans New Game Plus.- Il existe également un accessoire "Assistance opportune" qui permettra à Torgal d'intervenir davantage dans les combats, en attaquant automatiquement les ennemis pendant les temps morts de Clive. Il déclenchera également des Torgals de précision automatiquement.- En plus des attaques de précision et des esquives de précision, si vous donnez un ordre à Torgal juste après que Clive ait fait tomber un ennemi dans les airs, vous pouvez obtenir un modificateur de dégâts de 1,25x avec un Torgal de précision ! En plus d'augmenter la puissance, il modifie l'action pour jongler avec l'ennemi.- Suzuki recommande d'utiliser Torgal lorsque Clive est inactif et récupère après avoir attaqué, utilisé de la magie ou effectué une autre action. Comme ils se refroidissent indépendamment l'un de l'autre, ils peuvent combler leurs lacunes respectives, pour ainsi dire.- Takai dit qu'au départ, les développeurs ont envisagé un système de job. Par exemple, le passage au grade de paladin aurait automatiquement équipé certains Eikons. Mais finalement, c'était trop contraignant et cela limitait les possibilités de stratégies variées.- La possibilité de maîtriser les capacités d'un Eikon et de les équiper d'autres Eikons signifie qu'il doit y avoir un minimum de chevauchement, non seulement en termes d'utilité et de mécanique, mais aussi d'effets à l'écran.- La démo publique de FFXVI est prévue pour sortir environ deux semaines avant la date de sortie du jeu complet (aux alentours du 6 juin). Selon Yoshida, sortir la démo un mois ou deux avant laisserait trop de temps pour que l'engouement soit retombé. Ils veulent terminer la promotion en beauté.- Yoshida affirme qu'une démo publique est en préparation. Pour l'instant, ils envisagent d'en faire toute la partie initiale du jeu afin que les données de la démo puissent être transférées à la version complète. Mais comme les premières parties du jeu sont relativement limitées, cela pourrait ne pas être viable.- De plus, lorsque vous êtes de retour à la cachette, vous pouvez réviser l'histoire de la guerre de Valisthea. En déplaçant un curseur, vous pouvez basculer entre les tableaux d'interrelations des personnages correspondant à chaque période. L'équipe prévoit de révéler davantage d'éléments de RPG de type FF à l'avenir.- Yoshida présente en avant-première certains éléments de RPG. Si vous mettez le jeu en pause et appuyez sur un certain bouton, vous pouvez voir un récapitulatif de votre progression dans le jeu, des personnages qui sont apparus dans la scène et de l'histoire abordée. Le contenu de cet écran sera mis à jour au fur et à mesure de la progression de l'histoire.- Selon Yoshida, le prochain lot d'informations portera sur les éléments RPG du jeu - bases, achats, armes et armures, contenu annexe, boucle de jeu générale et défis à relever une fois le jeu terminé. Ces explications et vidéos sur les tranches latérales seront publiées vers le mois d'avril.- 4Gamer a été particulièrement séduit par la profondeur et la qualité des textures de FFXVI. Du bois au cuir en passant par le métal, les environnements et les modèles respirent le réalisme. Le directeur artistique Minagawa a répondu aux demandes de textures stochastiques.Les développeurs ont fait en sorte que les joueurs ne passent pas plus de temps qu'il n'en faut pour devenir assez forts et bien approvisionnés pour continuer. En fait, si vous êtes à court de potions et que vous obtenez un game over, votre stock sera restauré au maximum lorsque vous continuerez. La pénurie ne devrait pas être un problème.- De même, vous ne devriez pas avoir besoin de moudre pour obtenir des gil. Le jeu est équilibré de sorte que chaque fois que vous retournez à la cachette, vous pouvez acheter les meilleures armes et armures en vente dans la boutique. Takai ajoute que vous pouvez les améliorer en les fabriquant, ce qui vous donnera un équipement surpuissant pour combattre les boss.- Il y aura également un tableau de chasse, où vous pourrez vous inscrire pour chasser des monstres rares disséminés dans le royaume. Selon Yoshida, le contenu annexe de FFXVI est si vaste qu'il représente la moitié du jeu entier. Cependant, il est possible de les mettre de côté et de ne jouer qu'à l'histoire.- Selon Yoshida, vous pouvez atteindre le niveau recommandé en suivant simplement l'histoire, il n'est donc pas nécessaire de s'entraîner. Cependant, de nombreuses quêtes secondaires et chasses apparaîtront au fur et à mesure que vous explorerez les cartes, ce qui vous permettra de dépasser le niveau recommandé.- Square Enix prévoit de publier en avril du contenu supplémentaire lié au monde, à l'histoire et aux personnages de FFXVI, ainsi que des zones ouvertes. Ils ont confirmé que les chocobos pourront être chevauchés dans ces zones ouvertes. Source : hk01FFXVI propose cinq accessoires "Timely" qui permettent d'automatiser certains mécanismes basés sur les réactions, comme les coups, les esquives et les soins. Ils ont été inclus pour aider les joueurs moins adeptes des combats orientés vers l'action, ou pour ceux qui cherchent à suivre l'histoire. Source : hk01- La démo presse de FFXVI voit Clive infiltrer un donjon de prison et se termine par un combat entre Ifrit et Gardua. Source : hk01- Les développeurs de FFXVI n'ont pas lésiné sur les dépenses pour les batailles d'Eikon. Chaque plume de Garuda et chaque sillon de la peau d'Ifrit sont méticuleusement rendus. Les deux Eikons influencent l'environnement au passage de leur combat (feuillage soufflé, broussailles brûlées).- FFXVI propose un système de stagger qui n'est pas sans rappeler celui de FFVII. L'épuisement de l'endurance des boss les ouvrira à des dégâts importants, leur multiplicateur augmentant avec les attaques lourdes. Source : hk01- Pour les QTE des combats visibles dans les previews, en gros elles servent de tuto au début du jeu (pour nous apprendre à les maitriser) et disparaitront au fur et à mesure que l'on avance jusqu'à totalement disparaitre.- Les combats d'Eikons ont été développé en partenariat avec des devs de KH et d'autres team, qui selon Yoshida sont des cadors dans leur genre.- Le Hub de Cid Hideaway ne concerne que une partie du jeu.- Yoshida précise que la base dans laquelle Clive retourne après chaque section de l'histoire abritera des moogles qui lui donneront des informations sur les différents monstres redoutables que l'on trouve dans le royaume. Source : Sohu- Yoshida confirme qu'il y aura bien une chanson thème pour FFXVI chantée par un chanteur - plusieurs, en fait - mais il ne peut pas encore révéler qui seront ces chanteurs. Il prévoit de faire une annonce à l'avenir. Source : Sohu- Il convient de souligner l'incroyable valeur de production des batailles d'Eikon. Elles ne recyclent pratiquement aucune ressource et donnent l'impression de contrôler un film épique en images de synthèse. Les combats progressent de façon transparente, passant de l'échelle humaine à l'échelle humaine, de l'échelle humaine à l'échelle d'Eikon, puis d'Eikon à Eikon.- La démo était cette fois-ci centrée sur le combat. Elle ne propose que trois capacités par Eikon, la quatrième étant verrouillée. La maîtrise d'une capacité sur un Eikon (avec les PA gagnés en montant de niveau) vous permet de l'équiper sur un autre, élargissant ainsi votre éventail de styles de combat.- Le renforcement des capacités Eikon augmentera l'efficacité de la technique, le nombre de coups portés, etc. Suzuki suggère d'utiliser les PA dès que vous les accumulez. Vous ne serez pas pénalisé si vous ne les conservez pas et ne les versez pas dans un seul choix "correct".- L'équipe a fait un gros effort pour s'assurer qu'aucun Eikon ne domine les autres en termes de capacités de Clive. Chaque Eikon est vital pour différents aspects du gameplay : Titan pour la défense, Garuda pour le combat aérien et Phoenix pour le combat équilibré.- Vous verrez que l'accent est mis non seulement sur les forces/faiblesses et les paramètres des Eikons, mais aussi sur leur caractère tactique unique. Par exemple, Titan bénéficie des meilleurs réflexes du joueur, tandis qu'un bon contrôle et une bonne mobilité se prêtent à Garuda, qui, bien que plus faible, dispose d'un énorme arsenal d'attaques.- De plus, les capacités de chaque Eikon se refroidissent sur une durée différente, ce qui vous encourage à passer de l'une à l'autre pendant le combat. Selon Yoshida, certains membres du personnel joueront sans même utiliser les attaques de base à l'épée de Clive, en se fiant uniquement aux capacités des Eikons et en les esquivant jusqu'à ce qu'elles refroidissent !- Yoshida dit que son style personnel est orienté vers Phoenix, auquel il est attaché depuis que Clive a reçu le pouvoir de cet Eikon de son frère. Takai, quant à lui, ne s'intéresse pas du tout à Phoenix et préfère Shiva. Le système récompense vraiment la créativité et la liberté du joueur.- Pour ceux qui ne veulent pas ou ont du mal à maîtriser ces aspects stratégiques, l'équipe a inclus un certain nombre d'accessoires de soutien qui automatisent les mouvements et les attaques. Une simple pression sur R1 pendant que l'écran ralentit automatiquement peut permettre d'éviter une attaque.- La combinaison de ces accessoires de soutien agit comme une sorte d'échelle de difficulté auto-imposée. D'un côté, il y a l'automatisation de la navigation avec beaucoup moins d'entrées, tandis que de l'autre côté, il y a un rythme plus soutenu et rapide, qui vous oblige à jongler avec les attaques, les capacités, l'utilisation des objets et les commandes de votre compagnon.- Cidolfus aura une cachette d'où il basera ses activités de résistance. Clive y vivra avec lui pendant un certain temps. À l'intérieur se trouve une boutique ainsi qu'un lieu d'artisanat. Vous pourrez même agrandir la base en accomplissant des quêtes secondaires. Elle agira essentiellement comme un hub pour cette section.- Romance également confirmé :