En ce qui concerne les rumeurs de PS5 Pro/Slim, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pro ou d'une slim. Je crois savoir qu'il s'agit simplement de la "gen 2" de la PS5 normale.



La PS5 normale cessera d'être produite à la fin de cette année et le nouveau modèle commencera en avril pour être commercialisé en septembre.



Sony ne cesserait pas la production de la PS5 "gen 1" s'il y avait différentes consoles en production pour différents prix/spécifications.



La nouvelle PS5 réduira les coûts de production et d'expédition car elle ne produira qu'une seule console, avec un lecteur de disque détachable.



Quant à savoir s'il y aura une version Pro cette génération, je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai l'impression que la version normale n'a pas encore été pleinement exploitée et qu'elle ne sera probablement pas disponible en masse avant la fin de l'année. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai davantage entendu parler de la PS6 que de la PS5 Pro.



J'allais faire une vidéo, mais j'ai un horrible mal de tête. Mais oui, c'est ce que j'ai entendu.



Quant à savoir si la nouvelle PS5 ressemble à l'ancienne, je pense que oui. Je ne pense pas qu'il y ait de changements radicaux.

Tom Henderson nous parle un peu plus sur Twitter de la prochaine version de la PS5 avec lecteur amovible et plus encore :Précédemment il avait déjà parlé de cette PS5 avec lecteur amovible:- une PS5 demat avec lecteur détachable qui sincère discrètement (pas compatible avec les PS5 demat actuelles).- deux packs : un avec la PS5 (full démat) seule et un autre PS5 demat + lecteur amovible.- Le lecteur serait achetable également séparément, pour ceux qui avaient acheté la console seule au départ.- elle aurait la même puissance que l'actuelle.