Le jeu God of War : Faye – Ce que l'on sait pour l'instantUn article publié en 2023 par FandomWire indiquait que ce spin-off mettrait en scène deux personnages principaux et ne comporterait pas Kratos, tout en précisant que le héros spartiate ferait tout de même une apparition d'une manière ou d'une autre.Depuis la publication de cet article, l'auteur a corrigé certaines informations et, dans un commentaire Reddit désormais supprimé, a précisé que cette préquelle mettrait en scène Faye (la défunte épouse de Kratos) et non Freya, comme on avait pu le croire initialement, ainsi que Tyr (le dieu nordique de la guerre).Le commentaire mentionne également que le joueur aura un compagnon qui serait une sorte de « cube gélatineux ». Une épée parlante sera également présente dans le jeu, qui serait Merlin (oui, c'est étrange, nous sommes d'accord).Pour ajouter encore de l'huile sur le feu concernant ce spin-off, Tom Henderson, d'Insider Gaming, a déclaré dans un podcast qu'il avait entendu dire que le prochain opus principal de God of War (que nous supposons être ce jeu) serait annoncé ce mois-ci, affirmant : « J'ai également entendu séparément, le mois dernier, que God of War devait être annoncé très bientôt, et en avril également… …le prochain opus principal. »Une rumeur parle également de la mythologie Maya qui serait incluse. En fait le jeu se deroulerait dans plusieurs mythologies différentes.