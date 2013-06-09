SONY Waypoint
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Quelques infos sur le prochain jeu de Santa Monica
Les studios Sony


Le spin-off de God of War consacré à Faye mettrait en scène Tyr et plusieurs mythologies

Le jeu God of War : Faye – Ce que l'on sait pour l'instant
Un article publié en 2023 par FandomWire indiquait que ce spin-off mettrait en scène deux personnages principaux et ne comporterait pas Kratos, tout en précisant que le héros spartiate ferait tout de même une apparition d'une manière ou d'une autre.

Depuis la publication de cet article, l'auteur a corrigé certaines informations et, dans un commentaire Reddit désormais supprimé, a précisé que cette préquelle mettrait en scène Faye (la défunte épouse de Kratos) et non Freya, comme on avait pu le croire initialement, ainsi que Tyr (le dieu nordique de la guerre).

Le commentaire mentionne également que le joueur aura un compagnon qui serait une sorte de « cube gélatineux ». Une épée parlante sera également présente dans le jeu, qui serait Merlin (oui, c'est étrange, nous sommes d'accord).

À tout le moins, chez MP1st, nous pouvons confirmer que les mythologies d’Asie de l’Est feront partie intégrante du jeu, car nous avons appris que des éléments issus des mythologies chinoise et japonaise seraient intégrés à ce nouvel opus de la série. Cela dit, le développement d’un jeu est une affaire imprévisible, et tout peut donc encore changer, même si nous nous attendons à ce que ces éléments soient bien présents dans la version finale du titre.

Pour ajouter encore de l'huile sur le feu concernant ce spin-off, Tom Henderson, d'Insider Gaming, a déclaré dans un podcast qu'il avait entendu dire que le prochain opus principal de God of War (que nous supposons être ce jeu) serait annoncé ce mois-ci, affirmant : « J'ai également entendu séparément, le mois dernier, que God of War devait être annoncé très bientôt, et en avril également… …le prochain opus principal. »

Une rumeur parle également de la mythologie Maya qui serait incluse. En fait le jeu se deroulerait dans plusieurs mythologies différentes.
Mp1st - https://mp1st.com/news/god-of-war-faye-spin-off-feature-tyr-multiple-mythologies
    tags : sony god of war santa monica
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    newtechnix
    posted the 04/14/2026 at 05:26 PM by jenicris
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    altendorf posted the 04/14/2026 at 05:35 PM
    Plusieurs mythologies a explorer avant de teaser l'Egypte pour le prochain GOW cela pourrait être cool.
    aozora78 posted the 04/14/2026 at 05:41 PM
    J'adore l'actrice, j'aime bien l'idée de découvrir d'avantage Tyr et plusieurs mythologies... mais j'espère qu'ils arriveront à rendre ça intéressant. Je parts avec le mindset que ce sera pas God of War mais juste dans le même univers de toute façon... donc j'espére qu'ils l'assumeront et s'en détacheront beaucoup.

    Je prefere franchement suivre Faye et Tyr plutôt que Atreus et sa copine.
    wickette posted the 04/14/2026 at 05:50 PM
    Juste pitié pas un DMC-like (ceux qui disent que les anciens opus sont comme DMC n'ont jamais joué à DMC ou à GoW)

    Le bourrinage de 20 min par boss et le perfect parry, au bout d'un moment j'en ai ma claque
    malroth posted the 04/14/2026 at 05:59 PM
    Grosse deception pour ma part de la part de Cory et de Santa monica.

    J'etais persuadé qu'ils etaient capable de creer une nouvelle licence mais visiblement comme d'autres, ils feront la meme chose en boucle...

    Vraiment déçu pour le coup. Je ne parle pas du jeu (il peux etre excellent) mais sur l'ambition et la creativité du studio...
    djfab posted the 04/14/2026 at 06:04 PM
    malroth : à voir, on peut rester dans l'univers GOW tout en étant ambitieux et créatif ! Par exemple Nintendo reste toujours dans ses mêmes licences mais arrive à être créatif !
    shambala93 posted the 04/14/2026 at 06:14 PM
    malroth
    Non ils n’ont plus le courage de créer .
    altendorf posted the 04/14/2026 at 06:20 PM
    shambala93 djfab malroth Aux dernières nouvelles, le jeu devrait surprendre au point qu'on puisse penser qu'il s'agit d'une nouvelle licence. Wait and See.
    yanssou posted the 04/14/2026 at 06:22 PM
    Une épée parlante ? oula bon vaut mieux attendre le reveal pour ce faire une idée du truc, j'aurais préféré une nouvelle ip forte mais bon.

    malroth C'est la réalité de cette industrie, ils ont tous peur de faire de nouvelle ip car le succès peut ou pas être au rdv. Tout est une question de rentabilité maintenant, on ne fait plus rien de créatif et la peur de la fermeture est aussi présente. D’où le fait d’être indépendant, l’éditeur Kepler est aussi une bonne vision à suivre.

    djfab Pas d'accord, depuis Botw, je n'ai plus rien vu d'aussi créatif, à la limite le donkey peut passer mais Nintendo peut tellement mieux faire.
    jenicris posted the 04/14/2026 at 06:23 PM
    altendorf oui Schreier avait dit en gros que même si c'était dans le même univers on pourrait croire que c'est une new IP
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