Les studios Sony
Le spin-off de God of War consacré à Faye mettrait en scène Tyr et plusieurs mythologies
Le jeu God of War : Faye – Ce que l'on sait pour l'instant
Un article publié en 2023 par FandomWire indiquait que ce spin-off mettrait en scène deux personnages principaux et ne comporterait pas Kratos, tout en précisant que le héros spartiate ferait tout de même une apparition d'une manière ou d'une autre.
Depuis la publication de cet article, l'auteur a corrigé certaines informations et, dans un commentaire Reddit désormais supprimé, a précisé que cette préquelle mettrait en scène Faye (la défunte épouse de Kratos) et non Freya, comme on avait pu le croire initialement, ainsi que Tyr (le dieu nordique de la guerre).
Le commentaire mentionne également que le joueur aura un compagnon qui serait une sorte de « cube gélatineux ». Une épée parlante sera également présente dans le jeu, qui serait Merlin (oui, c'est étrange, nous sommes d'accord).
À tout le moins, chez MP1st, nous pouvons confirmer que les mythologies d’Asie de l’Est feront partie intégrante du jeu, car nous avons appris que des éléments issus des mythologies chinoise et japonaise seraient intégrés à ce nouvel opus de la série. Cela dit, le développement d’un jeu est une affaire imprévisible, et tout peut donc encore changer, même si nous nous attendons à ce que ces éléments soient bien présents dans la version finale du titre.
Pour ajouter encore de l'huile sur le feu concernant ce spin-off, Tom Henderson, d'Insider Gaming, a déclaré dans un podcast qu'il avait entendu dire que le prochain opus principal de God of War (que nous supposons être ce jeu) serait annoncé ce mois-ci, affirmant : « J'ai également entendu séparément, le mois dernier, que God of War devait être annoncé très bientôt, et en avril également… …le prochain opus principal. »
Une rumeur parle également de la mythologie Maya qui serait incluse. En fait le jeu se deroulerait dans plusieurs mythologies différentes.
posted the 04/14/2026 at 05:26 PM by jenicris
Je prefere franchement suivre Faye et Tyr plutôt que Atreus et sa copine.
Le bourrinage de 20 min par boss et le perfect parry, au bout d'un moment j'en ai ma claque
J'etais persuadé qu'ils etaient capable de creer une nouvelle licence mais visiblement comme d'autres, ils feront la meme chose en boucle...
Vraiment déçu pour le coup. Je ne parle pas du jeu (il peux etre excellent) mais sur l'ambition et la creativité du studio...
Non ils n’ont plus le courage de créer .
malroth C'est la réalité de cette industrie, ils ont tous peur de faire de nouvelle ip car le succès peut ou pas être au rdv. Tout est une question de rentabilité maintenant, on ne fait plus rien de créatif et la peur de la fermeture est aussi présente. D’où le fait d’être indépendant, l’éditeur Kepler est aussi une bonne vision à suivre.
djfab Pas d'accord, depuis Botw, je n'ai plus rien vu d'aussi créatif, à la limite le donkey peut passer mais Nintendo peut tellement mieux faire.