Le « PS6 Lite » est une hypothèse avancée par MLID. Mais ses estimations de coûts sont très proches des miennes.

Non, ça serait un cauchemar pour les tiers

Il y a une grande différence entre obtenir un rendu satisfaisant sur un petit écran 1080p et sur un grand téléviseur 4K. Nous ne savons pas non plus si Sony rendra obligatoire la prise en charge du mode portable.

Canis est conçu avec des bibliothèques spécialisées à faible consommation ; il ne peut pas fonctionner à des fréquences d'horloge élevées, quelle que soit la puissance que vous lui fournissez.

Il s'agit d'une conversion à une résolution 16 fois supérieure, ce qui est très difficile à réaliser sans artefacts d'image ni flou. Le temps nécessaire à la conversion dépend également de la résolution de sortie ; ainsi, si l'on part du principe qu'une conversion en 1080p avec FSR5/PSSR3 prend environ 2 ms sur Canis, une conversion en 4K prendrait environ 8 ms.



Même avec des fréquences d'horloge plus élevées en configuration sur station d'accueil, il faudrait probablement compter au minimum 5 à 6 ms ; les développeurs devraient donc procéder à une optimisation supplémentaire pour la configuration sur station d'accueil afin d'atteindre le même FPS qu'en mode portable.

Hier MLID, un youtubeur qui parle souvent des futurs hardwares (qui a la réputation sur les forum US de parfois se tromper), a lancé la rumeur comme quoi Sony allait lancé au côté de la sa future portable et de la PS6, une version "lite" de sa console de salon, un peu comme la Series S.Mais hier soir, KeplerL2, leaker AMD bien connu, a démenti cette rumeur, en disant que ça n'était pas vrai et juste de la spéculation de MLID.Pour lui il y a en effet la PS6 et une future portable (une vrai portable et non une hybride) mais c'est tout.Il rajoute :Il continue en disant le pourquoi Sony n'a pas voulu le faire et si malgré tout on en verra une un jour :Il explique pourquoi c'est pas possible même si le hardware portable existe déjà :Et pour terminerKepler ayant accès a toute les données chez AMD pour les consoles de Sony et Microsoft, y a pas peu de doutes à avoir.