Dans une interview a Kinda Funny, Shuhei Yoshida a donné les raisons pour lesquelles il pense que la PlayStation Vita a échoué.Pour lui la principales raison est que es ressources de développement étaient divisées et ils n'avaient pas assez de studios pour créer des jeux pour deux plateformes, ils ont donc dû donner la priorité au développement de la PS4.Les autres raisons sont :- Les cartes mémoire propriétaires étaient une erreur- Le back touch n'était pas nécessaire et a augmenté les coûts- L'OLED a augmenté les coûts de production- Le kit de développement Vita avait une sortie vidéo, mais ils l'ont retirée de la version finale juste pour économiser quelques centimes.Il dit également qu'il a arrêté d'allouer de l'argent au développement de jeux multijoueurs comme SOCOM, Killzone et Resistance après l'ère de la PS3 parce qu'il pensait que cela n'avait pas beaucoup de sens lorsque vous êtes limité à une plate-forme alors que d'autres jeux multijoueurs comme COD n'ont pas cette limitation, et que vous avez déjà ces jeux sur votre plate-forme également de toute façon. Ce qui était différent cette fois-ci, lorsqu'il a quitté les first party Playstation et qu'ils ont commencé leur nouveau service multijoueur/live, c'est que le groupe Sony a en fait alloué des ressources spécifiques et supplémentaires à cette entreprise.Puis il fait cette blague selon laquelle ils lui ont offert ce rôle pour les indépendants pour rendre les décisions sur les GaaS plus fluide.