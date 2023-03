Cela vient d'apparaître sur le twitter officiel du jeu.A gauche Maehiro directeur créatif du jeu/scénariste et Takai à sa droite, directeur du jeu:Le jeu est officiellement Gold et sortira donc bien le 22 Juin.A noter que le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense seront présentes dans FFXVI selon Takai.

posted the 03/31/2023 at 10:41 AM by jenicris