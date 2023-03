"Sur la carte du monde, vous avez les zones dans lesquelles vous pouvez vous rendre et vous sélectionnez une zone, puis vous accédez à cette zone de manière fluide. Et puis vous suivez la quête principale là-bas. Une fois que vous aurez terminé, vous retournerez dans cette zone centrale [...] appelée le Hideaway."

Il a comparé cette configuration aux récents jeux God of War. Vous avez une zone centrale. De là, vous pouvez passer à la partie suivante de l'histoire principale ou retourner dans une zone précédente pour explorer ou faire des quêtes secondaires. Le directeur Hiroshi Taka a indiqué que cette ville centrale est l'endroit où vous trouverez des éléments de base du RPG, comme un forgeron qui peut vous aider à fabriquer des objets. Vous pourrez également accéder à un tableau de chasse qui vous assignera des monstres spécifiques à combattre (cette fonctionnalité devrait sembler familière aux fans de Final Fantasy XII et Final Fantasy XIV). Taka a également précisé que les quêtes secondaires ne seront pas du remplissage. Vous n'aurez pas à aller chercher cinq peaux de cuir, par exemple. Au lieu de quêtes de recherche, le contenu optionnel offrira aux joueurs un moyen d'en apprendre davantage sur le monde et les personnages du jeu.

"Nous n'avons pas créé de [donjons ou de cartes cachés] parce que nous voulions que les joueurs se concentrent davantage sur le scénario principal et n'aient pas le sentiment de devoir se rendre dans telle zone et nettoyer telle zone", déclare Takai. "Nous voulions qu'ils se concentrent là-dessus et nous voulions concentrer davantage notre développement sur les zones principales. Nous n'avons donc pas perdu de temps à créer des cartes qui n'avaient pas besoin d'être visitées."



"Cependant, il y a des zones qui je suppose pourraient être considérées comme des donjons par les joueurs", poursuit-il. "Ils sont hors du paysage et vous vous y aventurez profondément, mais tout cela est lié d'une manière ou d'une autre à l'histoire. Et ce sont tous des donjons savamment conçus. Nous les avons créés comme des endroits formidables, nous voulons que les joueurs s'y rendent et nous allons donc leur donner des raisons d'y aller. Nous ne voulions pas créer quelque chose que la plupart des joueurs ne trouveraient même pas."

"Le truc c'est que lorsque vous entendez cette réponse, vous pensez, 'oh, et donc il n'y a pas beaucoup d'endroits que vous pouvez explorer'", interjecte-t-il. "Il y a beaucoup de zones que vous pouvez explorer. Alors ne vous inquiétez pas pour ça."

