Death Stranding 2 est en cours de développement (et pour que certains initiés sachent que je ne raconte pas de conneries à ce sujet à l'avenir, son nom de code interne est Ocean), mais Kojima a conclu un accord de longue date avec Sony à ce sujet, qui est actuellement analysé pour savoir si Sony et Kojima Productions doivent renouveler leurs contrats après DS2 ou non, mais qui n'a jamais été remis en question avant cela en raison d'un contrat multi-jeux entre Sony et Kojima Productions. Mais il a toujours été prévu que Death Stranding 2 soit produit par Sony. Je ne dirai pas un seul mot sur le jeu lui-même, ni maintenant ni à l'avenir, alors ne posez pas de questions, même si les gens se rendent compte plus tard que je dis la vérité à 100% sur le nom de code et le contrat. Mais tout murmure à propos d'une DS2 avec quelqu'un d'autre que Sony est une connerie. L'accord avec Xbox n'a jamais été censé être DS2, cette rumeur est fausse, Sony et Kojima Productions ont un contrat multi-jeux qui expire après DS2 et les deux parties décident actuellement de poursuivre leur relation ou d'y mettre fin après DS2, c'est la vérité.

Selon Dusk Golem, Death Stranding 2 est bien en développement: