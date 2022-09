Playstation 5

La PlayStation 5 devrait subir une refonte unique au milieu de l'année fiscale 2023, avec un lancement de la nouvelle console aux alentours de septembre 2024, selon certaines sources.



Des sources familières avec les plans de Sony ont partagé des détails sous le couvert de l'anonymat décrivant la prochaine itération de la PlayStation 5. Il a été suggéré que cette nouvelle console remplacera complètement les châssis A, B et C qui sont en production depuis le lancement de la console.





La console, actuellement nommée PlayStation 5 à châssis D, aura un matériel presque identique à celui des consoles existantes déjà sur le marché.



Cependant, la nouveauté la plus surprenante de cette nouvelle PS5 est que la console disposera d'un lecteur de disque détachable. Le lecteur de disque détachable sera connecté à la PlayStation 5 à l'aide d'un port USB-C supplémentaire situé à l'arrière de la console.





Il est entendu que cette nouvelle console PlayStation 5 sera vendue seule ou dans une offre groupée avec le lecteur de disque amovible. Il est également entendu que les lecteurs de disques peuvent également être achetés séparément, de sorte que, s'ils sont endommagés, il n'est pas nécessaire d'acheter une toute nouvelle console.



Des sources ont laissé entendre que, bien que le nouveau lecteur de disques détachable soit portable, il ne gâchera pas l'esthétique de la console et s'y fixera sans avoir l'air extérieur, ce qui signifie probablement que la nouvelle PlayStation 5 aura un aspect similaire au modèle existant.