Aujourd'hui, des détails émergent sur ce à quoi pourraient ressembler certains de ces projets. Comme l'ont mentionné l'insider NateTheHate et le journaliste Jeff Grubb, l'un des titres en cours de développement pourrait être un remake de Silent Hill 2, le jeu préféré des fans datant de 2001.Cela correspond à ce que VGC a entendu de nos propres sources. Le remake comprendrait une IA, des animations et des énigmes retravaillées, ainsi que plusieurs nouvelles fins, etLe studio Medium a été constamment lié à la franchise Silent Hill au cours des 18 derniers mois. L'année dernière, le développeur polonais a annoncé un "accord de coopération stratégique" avec Konami, quelques mois après que le PDG de Bloober ait déclaré qu'il travaillait sur un jeu d'horreur existant d'un "éditeur de jeux très célèbre".Bloober Team n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Et maintenant le jeu dont Dusk Golem disait que Sony était impliqué.Enfin, VGC a appris que Konami prévoyait de sortir un nouveau jeu principal dans la série Silent Hill. On ne sait pas exactement qui dirige le projet,Les images qui ont été divulguées la semaine dernière sont liées à un jeu teaser de type PT, dont le nom de code est "Sakura", et qui est destiné à être publié en tant que titre numérique gratuit afin de créer une attente pour les projets plus importants.Mais également l'un de ces projets est destiné à être une série plus petite, épisodique, d'"histoires courtes".Plus de détails dans le lien ci-dessous.