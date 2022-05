OK. Je l'ai dit des milliers de fois, mais il y a toujours quelqu'un qui l'entend pour la première fois : Nous n'en savons jamais assez pour parler des acquisitions avec certitude. L'acquisition de Square par Sony était la grande rumeur.. Mais je NE PEUX PAS le confirmer. Et je continue à ne pas le savoir.

posted the 05/03/2022 at 08:26 AM by jenicris